Uno degli incubi che più temiamo quando si tratta dei problemi in casa riguarda sicuramente la formazione del calcare che ritroviamo sulle più disparate superfici.

Solitamente, però, è il wc ad essere la vittima indiscussa di questa sostanza.

A tal proposito, ci sono delle cose che dovresti sapere sul calcare che vedi all’interno del wc. Scopriamole insieme!

Come si forma

Iniziamo dal capire cosa è il calcare, in modo da comprendere meglio come evitare la sua formazione.

Questa sostanza, infatti, è formata principalmente da carbonato di calcio e deriva dall’acqua dura, ovvero dall’acqua che contiene concentrazioni elevate di calcio e magnesio, le quali accumulandosi portano alla formazione del calcare.

Ecco perché lo ritroviamo soprattutto sulle superfici esposte continuamente all’acqua. E quale superficie migliore del wc che viene continuamente bagnato quando tiriamo lo sciacquone?

Insomma, la formazione del calcare nel wc sembra essere inevitabile e non si può evitare del tutto.

Tuttavia, possiamo seguire degli accorgimenti per gestire il problema che vedremo più avanti nell’articolo.

Le forme che assume

Il calcare può assumere varie forme sulle superfici e nel wc e questo dipende anche dall’accumulo di base.

Se, infatti, sulle superfici di acciaio si presenta come un alone biancastro, nel wc è possibile notare, invece, una formazione giallastra o anche più scura, a causa del contatto con l’acido urico.

Solitamente si accumula sulle pareti interne del wc, sul fondo e intorno al bordo della tazza e la sua consistenza è sempre dura e ruvida.

Ah dimenticavo! Se ti piacciono questi Consigli Naturali posso inviarteli ogni giorno direttamente su WHATSAPP! Iscriviti al mio Canale! Ti aspetto!

Quando si accumula molto calcare sul fondo del wc, ovvero sotto il livello dell’acqua, possiamo anche notare che questo diventa “nero” dando l’impressione di un wc sempre sporco e poco igienico.

Come si toglie

Una volta visto insieme cosa è il calcare e come si forma nel nostro wc e una volta compreso che sembra essere inevitabile la sua formazione, vediamo insieme alcuni trucchetti per rimuoverlo e far tornare il wc lucido e bianco.

Ci sono vari ingredienti da dispensa che potete utilizzare, tra cui l’aceto e l’acido citrico. Poiché, però, l’aceto è spesso al centro di un dibattito in quanto sembra non avere un approccio del tutto ecologico quando versato negli scarichi, preferisco riportare il trucchetto con l’acido citrico.

Questo ingrediente, infatti, vanta proprietà anticalcare tali da essere una manna dal cielo per pulire gli elettrodomestici!

Tutto ciò che vi consiglio di fare, quindi, è aggiungere 150 grammi di acido citrico in 1 litro di acqua calda e versare la soluzione così ottenuta nella tazza.

Dopodiché, io lascio agire per qualche ora, ma potete anche aspettare tutta la notte per un effetto più efficace e poi strofino con uno scopino o una spazzola.

Infine, risciacquo con un secchio contenente acqua calda e tiro lo sciacquone.

Come si previene

Infine, vediamo una serie di trucchetti per prevenire la formazione del calcare anche se, come abbiamo già detto, non è possibile evitare del tutto la sua presenza nel wc perché è un processo naturale.

Io, personalmente, cerco di procedere con una pulizia quotidiana di questa superficie utilizzando la miscela di acido citrico o anche altri prodotti con proprietà anticalcare, come il limone e l’aceto.

In questo modo, evito di far accumulare troppo calcare e di ritrovarmi delle vere e proprie incrostazioni che potrebbero essere più difficili da rimuovere.

A cadenza mensile, invece, procedo con il trucchetto visto prima dell’acido citrico che lascio agire per qualche ora in modo da “sciogliere” qualche incrostazione di calcare che si è già formata.

Il vostro wc sarà sempre pulito e bianco come nuovo!

E se volete un video per vedere come non avere più macchie di calcare nel wc, ecco a voi!