Tanti sono gli elementi naturali per la pulizia della casa che possono agevolare sia l’ambiente che il portafogli e tra questi troviamo senza dubbio l’aceto bianco d’alcol.

Stiamo parlando di un alleato ecologico e versatile nella pulizia domestica che offre anche un’ampia gamma di benefici per la cura della casa.

Oggi vedremo insieme come puoi utilizzare l’aceto bianco d’alcol in diverse aree della tua casa, dalla cucina al bagno, dai mobili ai pavimenti, dagli elettrodomestici agli specchi e vetri.

Cucina

La cucina è spesso il luogo dove si accumula lo sporco più ostinato, soprattutto dopo aver cucinato cubi molto conditi.

L’aceto bianco d’alcol può essere utilizzato per sgrassare i fornelli, i piani di lavoro e le superfici varie. La sua composizione aiuta a lavare via il grasso e a neutralizzare i cattivi odori, lasciando la tua cucina pulita e fresca.

Ecco nel dettaglio come potrai usarlo:

Superfici del Piano Lavoro: applica una soluzione di aceto bianco diluito con acqua in parti uguali sulle superfici del piano lavoro per rimuovere macchie e batteri.

applica una soluzione di aceto bianco diluito con acqua in parti uguali sulle superfici del piano lavoro per rimuovere macchie e batteri. Frigorifero: puoi pulire gli scaffali e le pareti interne del frigorifero mettendo semplicemente l’aceto bianco d’alcol sulla spugnetta non abrasiva.

puoi pulire gli scaffali e le pareti interne del frigorifero mettendo semplicemente l’aceto bianco d’alcol sulla spugnetta non abrasiva. Lavello e Rubinetti: sgrassa e lucida il lavello e i rubinetti spruzzando direttamente l’aceto su tutta la superficie, in particolare sul calcare, dopodiché strofina e sciacqua con un panno.

sgrassa e lucida il lavello e i rubinetti spruzzando direttamente l’aceto su tutta la superficie, in particolare sul calcare, dopodiché strofina e sciacqua con un panno. Utensili da Cucina: immergi coltelli, cucchiai e altri utensili in una soluzione di aceto bianco d’alcol e acqua calda per rimuovere residui di cibo e macchie d’acqua.

immergi coltelli, cucchiai e altri utensili in una soluzione di aceto bianco d’alcol e acqua calda per rimuovere residui di cibo e macchie d’acqua. Forno: rimuovi macchie e residui di cibo dal forno utilizzando una soluzione di aceto bianco da spruzzare in ogni zona dell’elettrodomestico per una pulizia efficace.

rimuovi macchie e residui di cibo dal forno utilizzando una soluzione di aceto bianco da spruzzare in ogni zona dell’elettrodomestico per una pulizia efficace. Cappa: pulisci i filtri della cappa aspirante con un po’ d’aceto bianco sulla spugnetta al fine di rimuovere grasso e oli accumulati.

Bagno

Il bagno può beneficiare dell’azione anticalcare e antimuffa dell’aceto bianco d’alcol. Usarlo in quest’ambiente ti faciliterà tantissimo sia la pulizia straordinaria che quella quotidiana.

Prepara un detergente naturale riempiendo 3 parti di un vaporizzatore con aceto e la restante parte con del succo di limone ben filtrato; chiudete e mescolate bene.

A questo punto avrete ottenuto un fantastico spray ecologico per il bagno e non vi resta che usarlo ogni giorno per pulire i sanitari, i rubinetti e anche le piastrelle se non sono in marmo o pietra naturale.

Ricordate che l’aceto è indicato anche per pulizie più approfondite come quella della doccia, basterà spruzzarlo abbondantemente sulle zone interessate, lasciarlo agire per almeno 20 minuti e poi strofinare con una spugnetta non troppo abrasiva.

Lo sporco verrà via in pochissimo tempo e non avrete la doccia come nuova!

Mobili

Dopo aver visto l’uso dell’aceto d’alcol per due aree della casa come cucina e bagno vediamolo anche applicato ai mobili.

Per i mobili, l’aceto bianco d’alcol offre una soluzione di pulizia delicata ma efficace ed è fantastico soprattutto sui mobili in legno. Mescolato con olio essenziale di limone o lavanda, può essere utilizzato per pulirli e lucidarli.

Tutto quello che dovrai fare è riempire una ciotola con 1 bicchiere d’aceto e 1 bicchiere d’acqua; successivamente aggiungete 4 gocce di un olio che preferite e mescolate.

Immergete un panno in microfibra nella soluzione, strizzatelo e poi passatelo sui mobili, strofinando particolarmente su eventuali macchie.

Risciacquate bene e asciugate accuratamente.

Ti mostro come si fa (VIDEO)

Prima di andare avanti, volevo farti vedere un piccolo video che ho creato per mostrarti a fondo l’uso di questo meraviglioso ingrediente in casa!

Pavimenti

L’aceto bianco d’alcol è perfetto per le superfici perché è in grado di lucidarle di renderle brillanti, pertanto non puoi fare a meno di usarlo anche sui pavimenti!

Quello che ti basterà fare è aggiungere mezzo bicchiere di prodotto al secchio con acqua tiepida e iniziare un lavaggio approfondito del pavimento.

Noterai subito che i pavimenti saranno estremamente puliti e anche le macchie più ostinate possono andare via strofinando leggermente il panno sopra.

Attenzione! Non usare su pavimenti in marmo o pietra naturale.

Elettrodomestici

Gli elettrodomestici come lavatrice, frigorifero o lavastoviglie possono beneficiare dell’azione sgrassante e deodorante dell’aceto bianco d’alcol.

Nel momento in cui devi effettuare una pulizia approfondita di lavatrice o lavastoviglie, ti basterà mettere 500 ml di aceto bianco d’alcol nel cestello e avviare un lavaggio a vuoto a temperature alte.

Per gli altri elettrodomestici come forno o frigo dovrai riempire una bacinella con acqua calda, aggiungere 1 bicchiere d’aceto all’interno e usare la soluzione ottenuta per sgrassare a fondo lo sporco e le macchie.

Vedrai che anche gli odori si neutralizzeranno in poco tempo, donandoti degli elettrodomestici freschi e profumati!

Specchi e vetri

Per uno specchio o per i vetri senza aloni e senza macchie d’acqua, l’aceto bianco d’alcol è la soluzione ideale!

Con il suo potere pulente e lucidante, vi farà avere queste superfici perfette anche senza risciacquo: mescola 200 ml d’aceto con 100 ml d’acqua e versa all’interno di un flacone spray.

La soluzione può essere spruzzata direttamente sulle superfici di vetro e specchio. Pulisci con un panno pulito o carta assorbente per ottenere una trasparenza senza aloni.

Avvertenze

Prova l’aceto sulle superfici descritte prima in un angolo non visibile, per assicurarti che si forino delle macchie.