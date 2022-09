Ci sono alcuni periodi dell’anno in cui è semplice trovare degli insetti qua e là.

Tra questi possiamo nominare le cimici verdi attratte particolarmente dagli infissi dei balconi e del bucato.

Ci sono diverse soluzioni che si possono adottare per tenere lontani questi insetti anziché abbatterli e oggi li vedremo insieme!

Per il bucato

Scopriamo prima quali sono i metodi più indicati per non vedere questi insettini verdi attaccati alla nostra biancheria da letto e, di conseguenza, avere brutte sorprese con il bucato.

Tea Tree Oil: migliore alleato

Se dovessimo decretare il migliore alleato contro le cimici, questo non potrebbe che essere il tea tree oil!

Fantastico per tantissime cose in casa, dalla muffa alla lavatrice, il suo profumo è altamente detestato dalle cimici.

Per questo se lo si mette in lavatrice, avrete trovato la soluzione adatta a non ritrovarvele dappertutto!

Dovrete semplicemente mettere 1 cucchiaino di olio insieme all’ammorbidente nella vaschetta ed ecco fatto.

Sapone di Marsiglia

Un altro odore che tormenta le cimici verdi è il sapone di Marsiglia!

Pare che gli animaletti in questione facciano proprio dietro front quando lo sentono e per questo potete essere sicuri di aver trovato la soluzione adatta.

Anche in questo caso vi consiglio di lavare i panni mettendo 1 cucchiaio colmo di scaglie di sapone all’interno del cestello et voilà…le cimici non sono più un problema!

Lo sapevate? Il sapone di Marsiglia, oltre a sgrassare il bucato, è ottimo anche per profumare!

Menta

Infine suggerisco di usare la menta, altra pianta dall’odore fantastico per noi, ma terribile per le cimici!

Dovrete, quindi, procurarvi dell’olio essenziale di menta e metterne mezzo cucchiaino insieme all’ammorbidente nella vaschetta apposita.

Quando stenderete il bucato le cimici sentiranno l’odore e non ci penseranno minimamente ad avvicinarsi!

In casa e balcone

Una volta esserci occupati del bucato, vediamo invece dei metodi che allontanano le cimici verdi in casa e balcone!

N.B. Si possono usare gli stessi metodi descritti nel bucato anche per la casa, ma non viceversa. Infatti alimenti ed elementi come nastro adesivo non vanno mai messi in lavatrice.

Aglio

L’aglio possiede un odore che a tratti può risultare davvero nauseante e le cimici su questo concordano.

Infatti basta che ne sentano il minimo profumo e le vedete che si allontanano in un battibaleno!

Dovrete, quindi, appendere delle teste d’aglio all’entrata del balcone. Ricordate che questi insetti prediligono molto gli infissi, per cui spargere l’aglio proprio lì sarà la scelta ideale.

Infuso di cipolla e aglio

Se abitate in una zona molto verde ed esposta, quindi, alla natura, vi servirà qualcosa di più forte.

È per questo, quindi, che non posso fare a meno di suggerirvi l’infuso di cipolla e aglio insieme, una vera bomba per le cimici!

Dovrete tagliare mezza cipolla e uno spicchio d’aglio, fateli bollire in un pentolino con acqua e poi posizionate il tutto in casa o fuori al balcone.

Vedrete che non vi daranno più il minimo fastidio!

Nastro adesivo

Infine vediamo un trucchetto utile nel caso in cui non vogliate spargere alcun tipo di odore per la casa.

Si tratta di mettere nel nastro biadesivo lungo tutto il perimetro degli infissi in modo da tenere bloccate le cimici che non entreranno in casa.

L’utilità di questo rimedio è soprattutto durante la notte, momento in cui l’entrata degli insetti in casa sfugge al nostro controllo.

Il giorno dopo, naturalmente, liberate le cimici nell’ambiente circostante ed ecco fatto!

Avvertenze

Non usate i rimedi descritti in caso di allergia o ipersensibilità. Se l’invasione di cimici dovesse essere ingente, è il caso di consultare un esperto.