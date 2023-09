Le Formiche arrivano anche dalla Doccia ma puoi allontanarle con un solo Rimedio

Le formiche che non si limitano a restare solo all’esterno della casa, ma invadono gli spazi interni come la doccia e altri ambienti della vostra casa sono un grande e fastidioso problema.

Questi piccoli insetti possono essere fastidiosi e difficili da tenere a bada, ma non disperate, esiste un trucco efficace che vi aiuterà a tenere lontane le formiche in modo naturale e sicuro.

Scopriamo insieme tutti i passaggi per fare un rimedio fai-da-te utile ad allontanare le formiche dalla doccia e da altri spazi così da poter dire addio a questo piccolo problemino!

Procedimento

Il procedimento per mandare via le formiche dalla doccia non è difficile, ma bisogna avere un po’ di pazienza ed essere costanti nel tempo.

Prima di tutto, cercate di individuare i punti di ingresso delle formiche; questi possono essere piccole crepe, fessure o spazi sotto le porte.

In caso di problemi legati alla “struttura” della doccia, come quelli che abbiamo appena visto, è meglio sigillare eventuali aperture con silicone o materiale simile per impedire loro di entrare.

Una volta che avete bloccato le entrate, dovrete semplicemente spargere del borotalco sui bordi del piatto doccia ed in particolare all’interno degli angoli.

Il borotalco ha un’azione molto repellente contro le formiche che andranno via in un batter d’occhio!

Ricordate, inoltre, che una corretta pulizia della doccia è un altro punto fondamentale per fare in modo che non solo le formiche, ma tutti i tipi di animaletti stiano lontani dai vostri spazi pesonali.

Pulite la zona invasa dalle formiche con acqua e sapone, assicuratevi di eliminare ogni residuo di prodotti per il corpo o tracce che potrebbero attirare le formiche.

Ripetete sia la pulizia che l’applicazione del borotalco più volte in una settimana così da toglierle definitivamente.

Altri metodi anti-formiche

Oltre al rimedio a base di borotalco, ci sono altri metodi naturali che potete considerare per allontanare le formiche.

Ora vedremo insieme quelli più efficaci, da tenere sempre a portata di mano in modo da non restare mai sprovvisti di soluzioni.

Bicarbonato di sodio

Il bicarbonato di sodio ha tantissime proprietà che si apprezzano in casa e per il bucato.

Tra queste, non possiamo fare a meno di menzionare anche la sua efficacia contro le formiche ed altri tipi di insetti. Per usarlo il criterio è lo stesso del borotalco.

Spargete il prodotto lungo le aree in cui le formiche entrano o si muovono. Il bicarbonato può interferire con il loro senso dell’olfatto e scoraggiarle.

Alloro

In termini di odori che infastidiscono molto le formiche, l’alloro sta al primo posto.

Mentre noi adoriamo l’aroma di questa pianta, gli insetti in questione non la pensano allo stesso modo e fanno dietro-front una volta entrate in contatto con il profumo.

Posizionate foglie di alloro nei punti di ingresso delle formiche o dove si trovano solitamente e non saranno più un problema!

Sale

Anche il sale non manca di dare tutti i suoi benefici in casa, soprattutto quando si tratta di dire addio a cattivi odori, umidità o ad ospiti indesiderati come le formiche.

Per usare questo trucchetto in modo pratico e veloce, spruzzate 2 cucchiai di sale sciolti in quanto basta d’acqua lungo le crepe e le fessure dove entrano le formiche.

Il sale le scoraggerà a continuare il percorso verso i vostri ambienti e aiuterà a mandarle via!

Aceto

Continuiamo la traversata degli ingredienti che mandano via le formiche con il nostro caro ed irrinunciabile aceto!

L’odore di questo prodotto da cucina tormenta gli animaletti in questione, così potrete dirgli addio in men che non si dica.

Tutto quello che dovrete fare è riempire un vaporizzatore metà con aceto e metà con acqua; successivamente vaporizzate la soluzione lungo le aree di provenienza degli insetti ed ecco che la doccia sarà di nuovo libera!

Cannella e peperoncino

L’ultimo trucchetto che vedremo insieme per dire addio alle formiche prevede l’utilizzo di spezie.

Le formiche detestano l’odore della cannella e di alcune spezie come il peperoncino, due alleati meravigliosi, soprattutto se le formiche invadono altri spazi oltre la doccia.

Potete spargere polvere di cannella o peperoncino in aree strategiche per tenerle a distanza e nel giro di pochi minuti non vi daranno più fastidio!

Video-Trucchetti

Ho raccolto tutti i trucchetti che uso in questo video che vi mostrerà in modo ancora più pratico come faccio ad allontanare le formiche definitivamente!

Photo Credits:

Le immagini presenti in questo articolo sono di proprietà di Meraki s.r.l.s.