Gli angoli e il silicone della doccia possono diventare un problema quando si accumulano sporco e umidità, causando ingiallimento e macchie antiestetiche.

Nonostante la difficoltà nel rimuovere queste tipologie di macchie, esistono trucchi semplici che possono aiutarvi a ripristinare la brillantezza e la pulizia di questi punti critici del vostro bagno.

Oggi vedremo in particolare 4+1 metodi che, se usati per il problema in questione, saranno un aiuto valido e costante per tutta la pulizia del bagno!

Aceto d’alcol

L’aceto d’alcol è uno sgrassante naturale davvero sensazionale, per questo viene usato in particolare per le incrostazioni difficili all’interno del bagno.

Usarlo nel caso della muffa sul silicone è semplicissimo! Dovrete semplicemente riempire un vaporizzatore con aceto d’alcol e spruzzarlo abbondantemente sulle zone colpite.

Successivamente prendere uno spazzolino dalle setole morbide e strofinate delicatamente il silicone ingiallito con l’aceto d’alcol per rimuovere le macchie.

L’aceto d’alcol aiuterà anche a prevenire la formazione di muffa. Risciacquate abbondantemente con acqua calda dopo il trattamento.

Non usate questo rimedio su marmo o pietra naturale.

Pasta di bicarbonato

La pasta di bicarbonato è un metodo molto veloce e pratico e può essere utilizzata per rimuovere le macchie difficili e l’ingiallimento dagli angoli della doccia.

Tutto quello che dovrete fare è mescolare 2 cucchiai di bicarbonato di sodio con un po’ di acqua filo fino a ottenere una pasta densa. Spalmate la pasta sugli angoli e sul silicone ingiallito e lasciatela agire per circa 15-20 minuti.

Ah dimenticavo! Se ti piacciono questi Consigli Naturali posso inviarteli ogni giorno direttamente su WHATSAPP! Contattami qui e salva il mio numero in rubrica! Ti aspetto!

Quindi, strofinate con una spazzola a setole morbide o un panno per rimuovere le macchie. Risciacquate bene con acqua calda.

Sapone di Marsiglia

Come poteva mancare il sapone di Marsiglia come rimedio efficace per pulire gli angoli e il silicone della doccia?

Usato da innumerevoli anni, quest’ingrediente è fondamentale per fare in modo che anche i materiali più delicati possano diventare puliti in poco tempo.

Per usare questo trucchetto dovrete semplicemente grattugiare 3 cucchiai di sapone e scioglierlo a bagnomaria o qualche goccia d’acqua calda.

Mettete il composto su uno spazzolino e strofinare sugli angoli e sul silicone, aggiungete un po’ d’acqua e altro sapone man mano che pulite per rimuovere lo sporco e l’ingiallimento.

Risciacquate con acqua calda e asciugate con un panno pulito.

Acqua ossigenata

L‘acqua ossigenata è un efficace sbiancante naturale che può aiutare a eliminare le macchie e l’ingiallimento dal silicone della doccia in un batter d’occhio!

Prendete un batuffolo di cotone imbevuto di acqua ossigenata e applicatelo direttamente sugli angoli e sul silicone ingiallito. Lasciate agire per qualche minuto e poi strofinate con un panno pulito o una spazzola a setole morbide.

Risciacquate con acqua calda e asciugate accuratamente per fare in modo che tutto lo sporco vada via in modo efficace.

Non usate questo rimedio su marmo o pietra naturale.

Limone

Il limone è un agrume fantastico, noto per le sue proprietà sbiancanti e antimacchia. Le sue meravigliose qualità pulenti sono usate per tutta la casa ed in particolare per cucina e bagno.

Tagliate un limone a metà e strofinatelo direttamente sugli angoli e sul silicone ingiallito, lasciate agire per almeno 30 minuti, dopodiché strofinate con una spazzola a setole morbide o un panno pulito per rimuovere le macchie.

Quando vedete che lo sporco è andato via, non vi resta che risciacquare con cura per togliere tutto lo sporco ed ecco fatto!

Non usate questo rimedio su marmo o pietra naturale.

Video trucchetti

Volete scoprire nel dettaglio come tolgo definitivamente la muffa negli angoli della doccia e nel bagno? Ecco un video fatto apposta per voi!

Avvertenze

Per assicurarvi di non macchiare o danneggiare le superfici, è importante provare i rimedi prima in angoli non visibili.