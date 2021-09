Hai incontrato questo insetto in casa? Ecco il trucchetto giusto per allontanarlo!

Tra i cosiddetti ospiti indesiderati in casa, non potevano mancare i pesciolini d’argento.

Sebbene si tratti di un tipo di insetto molto innocuo, non è comunque rincuorante trovarli in casa, soprattutto perché spesso e volentieri non si lasciano vedere!

Ma come risolvere il problema quando ce li ritroviamo un po’ dappertutto? La risposta richiede pochi e semplici rimedi, vediamo 5+1 metodi per allontanare i pesciolini d’argento!

Cosa sono e dove li troviamo

Anche se si chiamano pesciolini d’argento, questi animaletti sono degli insetti che troviamo principalmente nelle zone umide come mobili dove si trovano i tubi di scarico, ma anche nelle biblioteche in quanto questi insetti si nutrono di oggetti contenenti polisaccaridi, come la carta o la farina e lo zucchero.

Prendono il nome per il loro color argento e la loro forma che ricorda quella di un pesciolino piccolo d’acquario.

Dato che li possiamo trovare anche in casa, vediamo nel dettaglio come farli andare via!

Oli essenziali

Come molti altri insetti, i pesciolini d’argento detestano gli odori molto forti. Per cui potrebbe rivelarsi utile utilizzare oli essenziali di menta peperita o di citronella.

Utilizzate dei dischi di cotone sui quali vanno versate 4/5 gocce d’olio essenziale, posizionateli poi sulle zone della casa dove vedere che arrivano maggiormente.

Nel caso della libreria, il mio consiglio è mettere dei profumatori con questi oli nella stanza, oppure passare un panno imbevuto con qualche goccia su tutte le superfici della libreria.

Patate

Abbiamo accennato diverse volte al fatto che le patate sono utili non solo in cucina, ma anche in casa o per la cura personale.

Pare siano un ottimo rimedio anche contro i pesciolini d’argento!

Basterà grattugiare una patata cruda e metterla in una ciotolina, posizionatela poi nelle zone dove avete visto gli insetti e vedrete che non vi daranno più alcun fastidio!

Farina

Oltre ad essere la protagonista degli impasti per pizze e torte in casa, la farina aiuta anche ad allontanare diversi animali, tra cui i pesciolini d’argento.

Dovrete creare una pasta molto densa con 3 cucchiai di farina e acqua a filo. Quando vedete che il composto è pronto, prendere delle striscioline di carta o cartone e immergetele nell’impasto ottenuto.

Posizionatele poi su tutti i luoghi da cui provengono gli insetti, faranno dietro front in un battibaleno!

Cetriolo

Sembrerà strano, ma il cetriolo è rappresenta una vera e propria barriera per i pesciolini d’argento. Questi ultimi, infatti, detestano la buccia di questa verdura e se la vedono in giro, non si avvicinano!

Tutto quello che occorre fare è tagliare un cetriolo o la sua buccia a pezzetti, mettetela poi in una ciotola o in un piattino e posizionatelo sempre nella direzione di provenienza degli insetti.

Se notate che dopo alcuni giorni le bucce si sono seccate, cambiatele altrimenti non faranno più effetto e marciranno.

Rosmarino

Abbiamo letto dell’uso del rosmarino per allontanare diversi animali, come, ad esempio, i ragni.

Questa spezia dall’odore molto forte è un repellente naturale per i pesciolini d’argento, inoltre questo è un metodo semplice e veloce da usare soprattutto in ambienti aperti!

Posizionate il rosmarino in qualche sacchetto traspirante e metteteli nelle zone interessate della casa. Col tempo vedrete che non avete più problemi!

Chiodi di garofano

In alternativa al rosmarino, potete usare anche i chiodi di garofano, altra spezia di cui gli insetti in questione odiano l’odore!

Allo stesso modo del rosmarino, mettete qualche chiodo di garofano in uno o più sacchetti e poneteli in giro per la casa dove avete avvistato gli animali.

Potete utilizzarli anche insieme al rosmarino!

Avvertenze

I seguenti rimedi non danneggiano i pesciolini di argento, ma li allontanano. Tuttavia se vedete che c’è un’invasione in casa di questi animali, è consigliabile sentire il parere di un esperto.