Come allontanare le “prime” Zanzare con 5+1 Rimedi naturali

Gli insetti in estate sono un vero fardello, soprattutto se parliamo delle zanzare!

Chi è particolarmente predisposto ad essere punto, viene continuamente infastidito da questi animaletti che entrano in casa senza nemmeno che ce ne accorgiamo.

Per tale ragione è importante allontanarle ancor prima dell’inizio dell’estate, per proteggersi contro le “prime” zanzare; scopriamo insieme come fare!

Fondi di caffè

Una prima risorsa incredibile contro le zanzare possiamo trovarla nei fondi di caffè!

A dir la verità, questo che noi possiamo definire “scarto” è utile per tantissime cose in casa, perfino per togliere il grasso incrostato dalle padelle.

L’odore emanato dai fondi di caffè è particolarmente sgradito alle zanzare, per cui potete semplicemente riempire una ciotola con acqua molto calda, aggiungere 2 cucchiai di fondi di caffè e posizionare sul davanzale del balcone.

Cambiateli ogni giorno e vedrete che gli insetti non saranno un fastidio!

Aceto e limone

Per allontanare le zanzare senza danneggiarle, bisogna puntare sugli aromi che le mandano via in un batter d’occhio ed è per questo che ci possiamo affidare ad aceto e limone.

L’unione di questi due ingredienti fa sì che gli insetti siano talmente nauseati da non pensarci due volte a volare altrove.

Riempite una ciotola con dell’aceto riscaldato (così che l’odore si senta ancor di più) e tagliate delle fettine che metterete sempre nella ciotola.

Lasciate il tutto fuori al balcone o sui davanzali delle finestre ed ecco fatto!

Cipolla o aglio

Oltre ad aceto e limone, un’altra unione che disturba particolarmente le zanzare è quella tra cipolla ed aglio!

I due ingredienti possono creare una vera e propria sorta di barriera fuori al balcone per non permettere l’accesso né alle zanzare, né a qualsiasi altro tipo d’insetto.

Una soluzione che potete adottare è mettere delle teste d’aglio e cipolla attaccate all’entrata del balcone, così che rilascino tutto il loro profumo.

In alternativa, spezzettate aglio e cipolla finemente, mettete in un piattino e lasciate fuori al balcone.

Oli essenziali

Se volete una soluzione più immediata e veloce, allora non potete fare a meno di affidarvi agli oli essenziali!

Ci sono alcune fragranze alleate che basterà vaporizzare nell’aria per non avere il problema di questi insetti e delle loro punture.

Vediamo quali sono gli oli essenziali che potete adottare maggiormente e dire addio alle zanzare:

olio essenziale di lavanda ;

; olio essenziale di citronella ;

; olio essenziale di basilico ;

; olio essenziale di lemongrass ;

; olio essenziale di eucalipto ;

; olio essenziale di geranio.

Preparate un vaporizzatore con acqua + 1 cucchiaino di un olio essenziale a scelta tra quelli appena elencati.

Come alternativa riscaldate dell’acqua, versatela in una ciotola e aggiungete 6 o 7 gocce dell’olio; mettete poi la soluzione fuori al balcone.

Piante anti-zanzare

Sappiamo bene che le piante sono delle alleate in casa per molteplici motivi che non riguardano solo gli insetti, ma anche l’arredamento di un ambiente e l’aria che respiriamo.

Dunque, mettere una pianta in casa può essere una soluzione ottimale sotto tanti aspetti diversi, ma ce ne sono alcune specifiche per mandare via gli insetti, ecco quali sono:

citronella;

lemongrass;

monarda;

catambra;

basilico;

lavanda;

erba gatta.

Una di queste fantastiche piante, messe fuori al balcone, risolveranno il problema durante tutta la stagione estiva!

Spezie varie

Terminiamo i metodi con un’altra sfera di ingredienti alleata per allontanare le prime zanzare e stare tranquilli.

Le spezie sono molto efficaci contro diversi tipi di insetti, dato che il loro odore è molto forte e può essere facilmente detestato.

Quelle che dovete scegliere in questo caso sono timo, menta, eucalipto, rosmarino, basilico, calendula e melissa.

Ma non è finita qui! Ecco altri metodi per allontanare le zanzare in modo naturale: