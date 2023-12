Quando le temperature iniziano a calare molto, tutte noi estraiamo dai nostri armadi i maglioni di lana, un tessuto che ci permette di farci sentire in una sorta di abbraccio di calore anche nelle giornate più fredde.

Se da una parte, però, questi maglioni sono una “carezza”, dall’altra a volte tendono anche ad essere fastidiosi perché pungono quando sono infeltriti, soprattutto sul collo.

Per questo, oggi vediamo insieme come ammorbidire il collo dei maglioni quando pungono usando solo rimedi casalinghi e naturali!

Bicarbonato di sodio

Innanzitutto, vediamo come utilizzare il bicarbonato di sodio, un ingrediente che svolge una leggera azione abrasiva in grado di rimuovere quello strato che tende a pungere e ridonare morbidezza al vostro maglione.

Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è versare 1 litro di acqua fredda e 4 cucchiai di bicarbonato in una bacinella e immergere, poi, il vostro maglione di lana.

Dopodiché, lasciatelo in ammollo per tutta la notte e il giorno dopo risciacquatelo e lavatelo con il sapone di Marsiglia.

Per l’asciugatura, ponetelo su un piano orizzontale in modo da non deformarlo.

N.B Vi raccomandiamo di utilizzare sempre acqua fredda perché l’acqua calda potrebbe infeltrire maggiormente il vostro maglione.

Limone

Un altro ingrediente da dispensa che potrà venire in vostro soccorso in questi casi è il limone, un agrume noto anche per la sua capacità di donare il candore originario ai capi ingialliti!

Versate, quindi, il succo di tre limoni spremuti in una bacinella con acqua fredda, dopodiché versate il capo nella miscela così ottenuta e lasciatelo in ammollo per 30 minuti. Infine, non vi resta che risciacquarlo e farlo asciugare all’aria aperta, ricordandovi sempre di stenderlo in orizzontale per non farlo allargare.

Aceto

Dopo il bicarbonato e il limone, come poteva mancare all’appello l’aceto, il quale è in grado di rilassare le fibre tessili ed è considerato un ammorbidente naturale!

In questo caso, dovrete versare 3 bicchieri di aceto in un secchio contenente acqua fredda e mettere il capo in ammollo per circa 20 minuti.

Dopodiché, strizzatelo delicatamente e lasciatelo asciugare all’aria, mettendolo sempre su un piano orizzontale.

A tal proposito, vediamo anche insieme un video su come utilizzare l’aceto per far tornare morbidi gli asciugamani duri e ruvidi!

Acido citrico

Efficace come l’aceto è l’acido citrico, il quale viene utilizzato anche per rendere morbidi gli accappatoi e gli asciugamani!

In una brocca, quindi, versate 150 grammi di acido citrico contenente un litro di acqua, dopodiché versate 100 ml di questa miscela in una bacinella contenente acqua fredda e mettete il vostro maglione in ammollo per qualche ora.

L’indomani, strizzatelo e fatelo asciugare all’aperto.

Camomilla

Cosa scegliete di bere per “distendere” i nervi e rilassarvi? Immagino la camomilla. Ebbene sarete felici di sapere che in realtà questo ingrediente è in grado di distendere anche le fibre della lana dei vostri maglioni e renderli morbidi.

Fate bollire, quindi, 1 litro di acqua in una pentola, dopodiché mettete in infusione 4 bustine di camomilla e versate la miscela in una bacinella contenente acqua fredda.

A questo punto, mettete in ammollo il capo in lana per qualche ora e passate al lavaggio vero e proprio.

Per evitare di infeltrirli

Finora abbiamo visto alcuni rimedi per ammorbidire il collo dei maglioni di lana. Ora, però, vedremo insieme alcuni consigli da seguire per evitare di averli infeltriti.

Vi raccomandiamo innanzitutto di lavare sempre a mano questa tipologia di maglioni in modo da non “stressarli” troppo nella lavatrice.

Inoltre, sarebbe bene utilizzare l’acqua fredda o tiepida perché la lana tende a infeltrirsi quando a contatto con acqua troppo calda o quando soggetta agli sbalzi di temperatura.

Infine, ricordatevi di non esporre i vostri maglioni alla luce diretta del sole (soprattutto negli orari più caldi) o vicino ad altre fonti di calore.

Avvertenze

Questi sono metodi ecologici e naturali per ammorbidire i vostri capi di lana oramai infeltriti. Vi ricordiamo, però, di attenervi sempre alle indicazioni di lavaggio, in modo da non rovinare i vostri capi.