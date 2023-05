Come ammorbidire Federe e Lenzuola per dormire meglio

Conciliare il sonno e la comodità durante la notte non è sempre la più semplice delle imprese, vero?

Tra le varie soluzioni che si possono adottare per fare in modo che non ci si svegli continuamente, c’è anche quella di dormire in una biancheria da letto fresca, pulita e confortevole.

A tal proposito è doveroso fare un lavaggio accurato, con la specifica azione di ammorbidire federe e lenzuola per dormire meglio. Vediamo insieme come fare!

Acido citrico

Quando parliamo dell’acido citrico in riferimento alla lavatrice, stiamo nominando l’ammorbidente naturale per eccellenza!

Anche se non tutti ne hanno scoperto a pieno i benefici, l’acido citrico è perfetto per risparmiare sui detersivi in lavatrice e avere dei tessuti morbidi.

Tutto quello che bisogna fare è mescolare 150 g di prodotto in 1 litro d’acqua e aggiungere poi 10 gocce di un olio essenziale a vostra scelta.

Riempite la vaschetta apposita prima di lavare federe e lenzuola ed ecco fatto!

Aceto bianco

Un altro metodo che non potete lasciarvi sfuggire per ammorbidire federe e lenzuola è l’aceto bianco!

Scoprendo tutte le proprietà di quest’ingrediente, arriverete alla conclusione che è perfetto praticamente in tutta la casa, specie in lavatrice.

L’aceto possiede la capacità di allargare le fibre dei tessuti, ammorbidendoli senza dover ricorrere ai prodotti industriali.

Dovrete soltanto riempire una tazzina di prodotto, unire 1 cucchiaino di olio essenziale a vostra scelta e poi mettere tutto nella vaschetta apposita.

Vedrete poi il fantastico risultato!

Percarbonato

Il nome ci riporta al bicarbonato, tuttavia il percarbonato di sodio ha un uso specifico in lavatrice per i bianchi!

La sua capacità sbiancante è una delle cose più amate nel mondo dei rimedi naturali, perché permette di non ricorrere alla candeggina.

Già questa prima qualità può essere sfruttata per lavare lenzuola e federe, ma in realtà il percarbonato rende anche meno calcarea l’acqua della lavatrice, quindi ammorbidisce i tessuti.

Mettete 1 misurino di prodotto nel cestello, avviate un lavaggio ad una temperatura minima di 30°.

Sale fino

Il sale fino, proprio come il percarbonato, non ha la specifica capacità ammorbidente, ma cattura il calcare in eccesso presente nell’acqua.

Ciò lo rende un metodo economico ed efficace per non avere lenzuola e federe troppo dure, ne basta 1 cucchiaino nel cestello e potete notare subito la differenza!

Una soluzione ideale sarebbe preparare un ammorbidente naturale che va ad agire specificamente sui panni e unire anche il sale che esercita la sua azione sull’acqua.

Succo di limone

Sapevate che, tra le tante virtù, il limone possiede un’ottima capacità ammorbidente?

Ebbene sì, e potreste trovarlo anche molto interessante, dato l’odore posseduto dall’agrume che rinfresca anche lenzuola e federe.

Dovrete mettere 1 tazzina piena di succo ben filtrato di limone nella vaschetta dell’ammorbidente. Per intensificare il profumo, unite 1 cucchiaino di olio essenziale al limone.

Tra il suo profumo inebriante, la freschezza e la morbidezza di federe e lenzuola, dormire non sarà più difficile!

Avvertenze

Consultate sempre le etichette di lavaggio delle lenzuola per effettuare al meglio i lavaggi.