Dove comprare e come usare il Percarbonato di sodio?

Il percarbonato di sodio è un addotto di carbonato di sodio e perossido di idrogeno ed è il componente base di molti sbiancanti ecocompatibili.

Per questa ragione, questa sostanza può essere utilizzata nelle pulizie domestiche come sostituito di molti detergenti chimici e nocivi.

In particolare, il percarbonato sta diventando l’ingrediente principale degli sbiancanti ecologici per il bucato e sta sostituendo sempre più il perborato di sodio, meno sostenibile.

Più efficace del bicarbonato di sodio nello smacchiare, pulire e igienizzare il bucato, questo prodotto è spesso poco conosciuto e sottovalutato.

Oggi, quindi, vedremo insieme dove comprare il percarbonato di sodio e come utilizzarlo nella nostra pulizia ecologica domestica.

N.B Vi consigliamo di consultare sempre le istruzioni del produttore prima di provare il percarbonato sulle superfici.

Dove si compra

Il percarbonato di sodio è una polvere bianca che si trova in commercio sia puro sia come ingrediente principale di alcuni sbiancanti ecologici.

Tuttavia, in questo articolo, ci dedicheremo al percarbonato di sodio allo stato puro che potrete utilizzare per creare a casa detergenti sbiancanti fai da te.

Questo ingrediente può essere acquistato online o nei negozi fisici.

Negozi fisici

In commercio, è possibile reperire questo prodotto indicato con il nome “Sodium Carbonate Peroxide” e descritto con la funzione di sbiancante e candeggiante.

Facile da reperire, potrete trovarlo in:

negozi di casalinghi per la pulizia della casa

erboristeria

negozi prodotti biologici

negozi di prodotti sfusi

negozi di prodotti naturali

alcuni supermercati molto grandi

fornitori di prodotti chimici e per le pulizie

fornitori di prodotti per la cosmesi e l’autoproduzione

Vi ricordiamo, però, che non tutti i supermercati potrebbero essere forniti di questo prodotto ma solo quelli molto grandi che hanno un’offerta maggiore di prodotti.

Solitamente, trovate questo prodotto negli scaffali dedicati alla pulizia o vicino al bicarbonato e all’acqua ossigenata.

Shop online

Se, però, non avete abbastanza tempo per girare per i vari negozi alla ricerca di questo prodotto, potete scegliere di acquistarlo direttamente online, dove risulterà molto semplice trovarlo.

Potete comprare il percarbonato di sodio sul noto portale Amazon, dove sono disponibili vari formati, varie tipologie e vari prezzi, in base alle vostre esigenze.

Inoltre, potete trovarlo su molti altri siti web dediti alla vendita di prodotti biologici online, quali:

Sorgente Natura

Macrolibrarsi

Biolindo

Amazon

Tatanatura e così via…

Oltre a comprare il prodotto allo stato puro, da questi siti c’è anche una larga offerta di prodotti già pronti a base di percarbonato di sodio con funzione sbiancante.

Quanto costa?

Il percarbonato di sodio non è solo un prodotto molto versatile ed efficace per sbiancare il bucato e non solo, ma è anche molto economico!

Anche se il costo di questo prodotto, varia in base al marchio e al formato che si decide di acquistare, in linea generale, si aggira intorno ai 5 euro per confezioni di 500 grammi.

Ovviamente, quantitativi maggiori di questo prodotto permetteranno di risparmiare maggiormente.

A tal proposito, il nostro consiglio è quello di scegliere formati più grandi, così da coprire il fabbisogno di più mesi e risparmiare di più!

Perché comprarlo

Come già detto in precedenza, il percarbonato di sodio può essere utilizzato per sbiancare e igienizzare il bucato.

Questo ingrediente, infatti, è molto utile per pretrattare e rimuovere le macchie gialle e per rendere brillanti i capi bianchi.

Oltre, però, a sbiancare il bucato, risulta molto efficace anche per igienizzare le stoviglie e i sanitari.

Insomma, è adatto per tutte le circostanze in cui comunemente utilizziamo il bicarbonato di sodio, ma con il vantaggio di essere ancora più efficace!

Come usarlo

La funzione sbiancante del percarbonato di sodio si attiva solo a temperature elevate.

Perciò, è consigliabile utilizzarlo con una temperatura di 50° C, così da farlo agire in modo ottimale durante il lavaggio.

A tal proposito, vediamo due modalità di utilizzo di questa polvere come sbiancante e igienizzante naturale.

Vediamo quali!

Sbiancare il bucato

Il percarbonato, come abbiamo già detto, è molto efficace per sbiancare il bucato ingiallito o che presenta macchie di sporco ostinato.

Aggiungete, quindi, le quantità di percarbonato di sodio indicate sulla confezione in una bacinella contenente acqua molto calda o nella vaschetta del detersivo della lavatrice.

Immergete, poi, al suo interno il bucato e lasciatelo in ammollo per circa 30 minuti.

Infine, risciacquate e voilà: il vostro bucato sarà bianco come non mai!

Per le stoviglie

Oltre che per sbiancare il bucato, potete utilizzare il percarbonato anche per igienizzare le stoviglie.

Aggiungete, quindi, un misurino di percarbonato di sodio nel lavandino tappato contenente acqua.

Immergete, poi, le stoviglie e lasciatele in ammollo per 10 minuti. Dopodiché, procedete al comune lavaggio.

Le vostre stoviglie saranno sgrassate e igienizzate a fondo!

Per i sanitari

Se, invece, desiderate rimuovere eventuali macchie gialle dai vostri sanitari, aggiungete un misurino di percarbonato di sodio in una ciotola contenete acqua tiepida.

Mescolate bene gli ingredienti, dopodiché versate il tutto in un flacone spray. Spruzzate sulle superfici che volete pulire e lasciate agire per un po’.

Infine, risciacquate e noterete che le macchie gialle saranno svanite come per magia!

Come conservarlo

Conservate sempre il percarbonato di sodio in un luogo fresco, lontano da fonti di calore e dall’esposizione diretta del sole.

Inoltre, evitate luoghi umidi perché potrebbe indurirsi e diventare un solo blocco.

Avvertenze

Il percarbonato non va confuso con il perborato, che presenta livelli di tossicità elevati per l’ambiente e per l’uomo.

Evitate il percarbonato per i capi più delicati, in particolare per la lana e per la seta.

Indossate sempre i guanti quando lo utilizzate.

