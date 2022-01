Il limone è un ingrediente fantastico non solo quando dobbiamo dare un tocco ai nostri piatti, ma anche per le faccende domestiche!

Gli amanti dei rimedi naturali, infatti, lo scelgono spesso e volentieri per diverse cose in casa, dalla pulizia dei vetri a quella dell’acciaio.

Le sue funzioni si possono usare anche in lavatrice e risultano un aiuto molto valido!

Se non avete mai sfruttato al meglio tutte le potenzialità dell’agrume, vediamo insieme tutti gli usi del limone in lavatrice!

Per i lavaggi a vuoto

La prima cosa che potete fare con il limone in lavatrice è sceglierlo per i lavaggi a vuoto!

Saprete che compiere quest’azione di tanto in tanto è fondamentale per avere un elettrodomestico come nuovo almeno una volta al mese.

I lavaggi a vuoto si possono compiere con diversi ingredienti, ma il limone è uno dei più efficaci.

Non dovrete far altro che inserire un litro d’acqua con il succo filtrato di 2 limoni in lavatrice e avviare un lavaggio a vuoto a temperature alte.

Addio muffa

Un problema che affligge la lavatrice è la facilità con cui si può formare la muffa.

Per dire addio a questo problema, il limone è una delle soluzioni migliori e non vi deluderà!

Le zone principali su cui si può accumulare la muffa sono la vaschetta, la guarnizione ed il cestello. Per questo vi consiglio di controllare frequentemente questi pezzi.

Per rimediare, mettete del succo di limone direttamente sulle zone interessate, aspettate una decina di minuti, dopodiché strofinate leggermente con uno spazzolino per rimuovere definitivamente le macchie.

In seguito risciacquate e asciugate per bene!

Per sbiancare

Di solito si cercano tanti metodi per sbiancare i vestiti!

Esistono infatti anche diversi metodi naturali per ripristinare la lucentezza e il candore dei tessuti, uno di questi è naturalmente il limone!

Per usarlo, dovrete inserire il succo filtrato di un limone all’interno di un misurino e metterlo poi in lavatrice direttamente nel cestello.

Se preferite lavare i panni a panno, inserite il succo di 2 limoni nella bacinella ed ecco fatto!

Ammorbidente naturale

Una delle funzioni più amate del limone nella lavatrice è come ammorbidente naturale!

Analogamente all’aceto, anche il limone ha delle proprietà emollienti per i panni che allargano le fibre e rendono tutti i tessuti più morbidi.

Per usare questo metodo, dovrete preparare una miscela con un litro d’acqua e il succo di un limone e mezzo.

Mettete la quantità giusta direttamente nella vaschetta dell’ammorbidente e vedrete che risultato!

Per la guarnizione

In ultimo, il limone può essere estremamente utile per uno degli elementi della lavatrice che tende maggiormente a sporcarsi.

La guarnizione, infatti, accumula muffa e sporco che provoca diversi disagi nella lavatrice, come il bucato sporco o che puzza.

All’interno delle pieghe non sempre ci si accorge di quante macchie ci possono essere, inoltre spesso si accumulano residui quali capelli o pezzetti di carta che sono presenti sugli indumenti.

Ebbene, per risolvere questo problema, preparate una soluzione con acqua e il succo di 2 limoni, potete tagliare le bucce e inserirle con la soluzione all’interno di un contenitore spray.

Una volta al giorno, spruzzate la miscela sulla guarnizione, soprattutto nelle pieghe e passate un panno inumidito per pulire.

Avvertenze

Vi ricordo di leggere eventuali istruzioni della lavatrice prima di usare questi metodi.