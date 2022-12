Dopo aver utilizzato il forno in questi giorni di feste, arriva, poi, il momento di pulirlo a fondo e rimuovere tutte le eventuali incrostazioni.

Solitamente, tendiamo a passare direttamente la spugnetta con un po’ di detersivo, ma purtroppo questo non basta per togliere tutto il grasso incrostato.

È importante, infatti, ammorbidire prima lo sporco! In che modo? Con questi trucchetti casalinghi e naturali!

Bicarbonato

Partiamo dal bicarbonato che può essere utilizzato per disincrostare le pareti interne del forno grazie alle sue molteplici proprietà.

Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è mescolare 3 cucchiai di bicarbonato con acqua a filo fino ad ottenere una sorta di composto pastoso e applicarlo, poi, sulle incrostazioni presenti nel vano forno.

Dopodiché, fate agire per 20-30 minuti, strofinate una spugnetta morbida e umida sulle zone interessate e passate un panno umido in microfibra per rimuovere il tutto: addio incrostazioni dal vostro forno!

Aceto

Un altro ingrediente molto efficace consiste nell’utilizzare l’aceto di alcool, il quale vanta proprietà sgrassanti e pulenti in grado di rimuovere lo sporco più incrostato anche dai fornelli della cucina!

Potete procedere in due modi. Il primo consiste nell’aggiungere mezzo bicchiere di aceto di alcol in 1 litro di acqua, versare il tutto in un flacone spray e vaporizzare la miscela così ottenuta sulle incrostazioni e sulle macchie. Dopodiché, strofinate con una spugnetta in modo da rimuovere tutto lo sporco.

Per provare il secondo rimedio, invece, dovrete semplicemente portare ad ebollizione 2 bicchieri di aceto di alcool, versarli in due ciotole (idonee al forno) e metterle nel forno quando sono ancora fumanti. Quindi, chiudete lo sportello e lasciate agire per circa 30 minuti in modo che i fumi possano ammorbidire le incrostazioni presenti.

Infine, aprite lo sportello e risciacquate con acqua e aceto lavando via gli ultimi residui e ottenendo, così, un forno pulitissimo. In alternativa, potete anche riempire una ciotola con acqua e 1 tazza colma d’aceto, metterla nel forno e accenderlo a 180°: il vostro forno sarà come nuovo!

Acido citrico

Oltre all’aceto, potete anche utilizzare l’ l’acido citrico, un composto derivante dagli agrumi, il quale vanta proprietà sgrassanti e anticalcare ed è considerato una manna dal cielo per liberare la lavastoviglie e la lavatrice dallo sporco!

Versate, quindi, 150 grammi di acido citrico in 1 litro d’acqua, dopodiché trasferite il tutto all’interno di una ciotola e mettetela in forno. A questo punto, accendetelo a 170/180° e attendete piano piano che i vapori vadano ad ammorbidire l’incrostazione. Infine, aspettate che il forno diventi un po’ tiepido e procedete con la pulizia!

Succo di limone

Dopo il bicarbonato, l’aceto e l’acido citrico, non potevamo non menzionare il limone, l’agrume in grado di sgrassare ma anche di profumare! Versate, quindi, il succo di 2 limoni grandi in una ciotola contenente circa 300 ml d’acqua calda e mettetela, poi, nel forno a 180°.

Attendete qualche minuto in modo da far evaporare il tutto, dopodiché procedete con la rimozione dell’incrostazione: il vostro forno sarà pulito e profumato come non mai!

Sgrassatore fai da te

Infine, vediamo come realizzare un prodotto super efficace in grado di sgrassare il vostro forno e farlo tornare pulito come non mai. Di cosa stiamo parlando? Dello sgrassatore fai da te! Munitevi, quindi, di:

150 grammi di acido citrico

1 litro d’acqua

1 bicchiere di succo di limone

Sciogliete, quindi, l’acido citrico nell’acqua fino ad ottenere un’unica soluzione, dopodiché versate anche il succo di limone. A questo punto, aprite lo sportello del forno, vaporizzate una buona quantità di sgrassatore sull’incrostazione, chiudete lo sportello e accendete il forno a 180° per circa 5 minuti.

Quando il forno è caldo, spegnetelo, lasciatelo intiepidire e passate una spugnetta sullo sporco ammorbidito dal calore.

Avvertenze

Ricordate di spegnere il forno prima di effettuare qualsiasi tipo di pulizia, a meno che non si tratti di accenderlo per ammorbidire prima lo sporco. Quando dovrete pulire il forno, accertatevi che si sia raffreddato.