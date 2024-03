Come mi anticipo la pulizia dell’armadio per la primavera

pulizia di primavera. Però, devo dirvelo, questo periodo di pulizie a volte mi mette agitazione: tante cose da fare e poco tempo per farle. Ecco perché delle volte sento il bisogno di procedere un po’ per volta. Come ogni anno, quando i primi raggi di sole iniziano a scaldare le giornate, sento quel piacevole brivido di cambiamento: è tempo di prepararsi per la grande. Però, devo dirvelo, questo periodo di pulizie a volte mi mette agitazione:Ecco perché delle volte sento il bisogno di Oggi voglio condividere con voi come mi anticipo, organizzandomi in modo da rendere tutto più gestibile e gratificante, sperando che possa esservi utile nel futuro.

Cerco di spolverarli sopra in modo che sia più semplice Una volta svuotato un po’ l’armadio, passo allo step successivo: la spolverata. Ma non una qualsiasi. Mi prendo cura di spolverare non solo gli interni, ma anche sopra l’armadio, dove spesso si accumula quella polvere invisibile che poi finisce sui vestiti. Per questa operazione, niente batte un buon panno in microfibra leggermente umido. Oppure, per riutilizzare un oggetto che stiamo per buttare, a volte uso anche i vecchi collant, che attireranno tutti i granelli di polvere! Ecco per esempio come li uso, anche per spolverare i muri:

Pulisco un cassetto alla volta ogni settimana L'idea di dover svuotare e pulire tutti i cassetti in una volta può essere scoraggiante, e per me lo è, soprattutto perché ogni settimana ci sono tantissime cose da fare. Per questo, mi impegno a pulire un cassetto alla volta, magari dedicandoci un momento ogni fine settimana. Questo trucco mi permette di procedere senza stress e di curare meglio ogni angolo. Una soluzione di acqua e sapone di Marsiglia per me è perfetto come detergente per l'armadio. Anzi, in questo video ti mostro come ho fatto la pulizia completa dell'armadio: