Come pulire l’Armadio per le pulizie di Primavera

L’arrivo della primavera significa una sola cosa: pulizie approfondite di tutta la casa!

L’avvento di questa nuova stagione significa la rinascita della natura e anche del nostro ambiente che viene messo in ordine in tutte le sue parti.

Nella maggior parte delle volte si inizia dall’armadio, per cui vediamo insieme come pulirlo a fondo e profumarlo!

Da dove cominciare

Da dove cominciare quando ci ritroviamo di fronte un armadio disordinato e pieno di cose incastrate all’interno?

Niente paura! Basta fare dei piccoli passaggi e, passo dopo passo, l’armadio tornerà ad avere un aspetto ordinato e preciso.

La prima cosa da fare è prendere coraggio e togliere tutto dall’armadio, fino all’ultimo indumento, gioiello e qualsiasi altra cosa avere all’interno.

Successivamente mandate via la polvere in eccesso con un piumino. Adesso possiamo passare al lavaggio vedendo quali sono i migliori rimedi naturali per effettuarlo!

Sapone di Marsiglia

Quando si tratta di pulire i mobili, il sapone di Marsiglia è sempre in cima alla lista per le tantissime funzionalità che svolge tutte insieme!

Oltre a togliere cattivi odori, lasciare un buon profumo e mandare via le macchie, questo prodotto sarà fantastico anche per prevenire la formazione repentina della polvere.

Tutto quello che dovrete fare è inumidire una spugna morbida, grattugiare un po’ di sapone sopra e strofinare energicamente le pareti dell’armadio.

Risciacquate ed ecco che l’armadio sarà come nuovo!

Aceto

Anche l’aceto, senza ombra di dubbio, rientra tra i migliori trucchetti per le pulizie di primavera!

Nel caso dell’armadio, sarà ottimo al fine di mandare via eventuali macchie gialle del tempo, chiazze di umidità e polvere incrostata.

Usate il prodotto su un panno in microfibra inumidito e strizzato, passatelo energicamente all’interno e all’esterno dell’armadio. Quando asciugate dovrete assicurarvi di non lasciare aloni o macchia in controluce.

Succo di limone

Quello sprigionato dal limone è un profumo che inebria, rinfresca e toglie in poco tempo le macchie dall’armadio!

Per le pulizie di primavera, poi, è perfetto in quanto rappresenta l’apertura a questa fantastica stagione. Scopriamo come sfruttarlo al meglio!

Basterà semplicemente riempire un vaporizzatore metà con acqua e metà con succo di limone, dopodiché dovete mescolare energicamente e spruzzare nell’armadio.

Passate un panno in microfibra e non ci vorrà molto prima di vedere l’armadio pulito e super lucido!

Bicarbonato

L’azione abrasiva del bicarbonato di sodio è quello di cui avete bisogno nel caso in cui ci siano delle macchie molto ostinate.

Questo prodotto della Nonna è perfetto per gli armadi in legno bianco o molto chiaro. Insomma, un alleato perfetto!

Prendete 2 cucchiai di bicarbonato di sodio, mescolateli con qualche goccia d’acqua e fate una pasta dalla consistenza di un gel; procedete mettendo il composto sulla spugna e lavate l’armadio.

Sarà di nuovo perfetto per essere riordinato!

Per profumare

Non si può pensare alla primavera senza fare riferimento a tutti il profumo che essa sprigiona!

È per questo che, oltre ad una pulizia approfondita dell’armadio, bisogna anche spargere un ottimo profumo da lasciare sui vestiti!

Non dovrete far altro che procurarvi un sacchetto traspirante a maglie larghe dove all’interno riporrete a scelta delle foglie d’alloro, bucce d’agrumi essiccati, fiori di lavanda oppure batuffoli d’ovatta imbevuti di qualche goccia d’olio essenziale a scelta.

Avvertenze

Provate i rimedi prima in angoli non visibili dell’armadio per assicurarvi di non macchiarlo.