Come far Asciugare prima Asciugamani e Accappatoi in Inverno?

Ma quanto è difficile far asciugare i panni durante la stagione invernale quando la pioggia, l’umidità e il freddo diventano i nostri peggiori nemici?

Per non parlare, poi, di tessuti come quello degli asciugamani e degli accappatoi che assorbono maggiormente l’acqua rendendo ancora più difficile l’asciugatura.

Ma non temete! Ci sono, infatti, alcuni trucchetti in grado di far asciugare presto gli asciugamani e gli accappatoi anche in inverno. Vediamoli insieme!

Lavaggio giusto

Tutto parte da come lavate i vostri accappatoi e asciugamani. Sarete soprese, infatti, di sapere che un giusto lavaggio può accelerare di molto i tempi di asciugatura.

Perciò, innanzitutto, vi consigliamo di procedere con un lavaggio in lavatrice, in quanto il lavaggio a mano potrebbe riempire i tessuti di troppa acqua. È consigliabile impostare un programma della lavatrice con centrifuga a 1200 giri, così che la velocità permetterà di rimuovere tutto il liquido.

Se vi è ancora l’acqua in eccesso, potete procedere anche con una doppia centrifuga dopo aver concluso il lavaggio. Questo rimedio, però, per quanto efficace e consigliabile, può danneggiare la trama del tessuto dei vostri accappatoi o asciugamani. Perciò, ricordatevi sempre di consultare le etichette di lavaggio e di evitare questo rimedio in caso di tessuti non resistenti.

In caso, invece, vogliate lavarli a mano, è bene che li strizziate accuratamente fino a renderli umidi e non bagnati.

Come stenderli

Dopo averli lavati, è bene scuoterli e appenderli in un luogo arieggiato e caldo dove non ci sia umidità. Utilizzate, quindi, uno stendibiancheria e collocatelo fuori se c’è sole e vento o all’interno della vostra casa se fuori piove e c’è molta umidità.

Vi ricordiamo di stenderli sempre in verticale, così da farli asciugare più velocemente e di metterli distanti tra loro, in modo da favorire una maggiore circolazione dell’aria tra i capi e, quindi, un’asciugatura più veloce.

In caso li stendiate a casa, ricordatevi di posizionare lo stenditoio nelle stanze in cui c’è una buona circolazione di aria e dove, possibilmente, arrivano anche i raggi solari.

Inoltre, non chiudete mai totalmente la porta della stanza dove ci sono gli asciugamani e gli accappatoi bagnati e aprite le finestre, se possibile, così da rendere più veloce l’asciugatura.

Termosifoni e ventilatori

Se i vostri accappatoi e asciugamani tardano ad asciugarsi e intanto vi servono già per l’uso quotidiano, allora ecco a voi alcuni trucchetti per velocizzare ancora di più l’asciugatura.

Innanzitutto, vi consigliamo di collocare lo stendibiancheria vicino al getto di alcuni dispositivi quali il ventilatore o il condizionatore con aria calda. Questi, infatti, producono un flusso di aria artificiale che vi permetterà di asciugare i vostri capi come se fossero esposti all’aria e al sole.

Inoltre, sebbene molte di noi tendano a posizionare direttamente il bucato sul termosifone per asciugarlo velocemente, è sempre meglio non accumulare uno sopra l’altro troppi capi bagnati perché potrebbero puzzare.

È consigliabile, quindi, mettere gli asciugamani e gli accappatoi sullo stendino e posizionarlo, poi, in prossimità del termosifone. E voilà: saranno asciutti in un batter d’occhio!

Deumidificatore

Come abbiamo già detto, spesso tra le cause che ritardano l’asciugatura del nostro bucato ricorre proprio la troppa umidità che si crea anche nelle stanze della nostra casa.

Perciò, se stendete i vostri accappatoi e asciugamani in casa, potreste servirvi di un deumidificatore, così da eliminare l’umidità in eccesso. Posizionatelo, quindi, vicino allo stenditoio e vedrete che il tempo di asciugatura sarà ridotto!

Non avete bisogno necessariamente di quelli disponibili in commercio, in quanto è possibile creare un deumidificatore naturale, aggiungendo un po’ di sale in una ciotola o alcuni sacchetti di riso.

Avvertenze

È consigliabile sempre consultare le etichette di lavaggio degli asciugamani e accappatoi in modo da lavarli nel modo giusto.

Evitate di dormire nelle stanze in cui stendete il vostro bucato; potreste, infatti, assorbire la loro umidità.