Gli asciugamani morbidi e soffici sono una gioia da utilizzare dopo una doccia o un bagno rilassante.

Tuttavia, spesso un lavaggio fatto male o l’utilizzo di prodotti molto aggressivi, possono i lasciare residui sulla superficie degli asciugamani, riducendo la loro capacità di assorbire l’acqua e lasciando la pelle umida.

In casi del genere, quasi si preferiscono asciugamani ruvidi al posto di quelli morbidi in modo da ottenere un buon risultato in termini di assorbimento delle gocce d’acqua.

La buona notizia è che potete ottenere asciugamani morbidi e che asciugano perfettamente utilizzando un rimedio fatto in casa!

Oggi vedremo insieme come prepararlo per avere sempre asciugamani perfettamente puliti e soffici!

Procedimento

Il procedimento per ottenere asciugamani morbidi e che non perdano la capacità di assorbire l’acqua è facile e richiede pochi ingredienti.

L’ingrediente chiave, che sicuramente conoscerete, è l’acido citrico: perfetto da usare in tutta la casa, ma in particolare come ammorbidente naturale in lavatrice.

Le sue proprietà sono rinomate e non potete fare a meno di sfruttarle al meglio per non sentire mai più la sensazione di umido sulla pelle.

Tutto quello che dovrete fare, quindi, è sciogliere 150 grammi di acido citrico in 1 litro d’acqua fino ad ottenere un’unica soluzione; successivamente aggiungete 10 gocce di un olio essenziale a vostra scelta ed ecco che il vostro rimedio è pronto!

Non dovrete far altro che mettere 100 ml di soluzione all’interno della vaschetta dell’ammorbidente quando lavate gli asciugamani e sarete sorpresi dal risultato!

Metodi per asciugamani morbidi

I metodi per ottenere asciugamani più morbidi e che asciughino a fondo non finiscono qui!

Potete ottenerli anche con altri ingredienti che vi farò conoscere subito in modo da tenerli sempre a portata di mano quando necessario.

Aceto bianco

L’aceto bianco, ormai sempre più diffuso in lavatrice, è un ottimo ammorbidente naturale che aiuta a rompere le fibre degli asciugamani, rendendoli più morbidi e assorbenti.

Per usarlo in questo caso, aggiungete 1/2 tazza di aceto bianco nel cestello della lavatrice e aggiungere anche 1 cucchiaino di oli essenziali per non rinunciare ad un fantastico odore.

Potete usarlo anche nel risciacquo finale: lasciate che il ciclo di risciacquo si completi normalmente. L’aceto bianco aiuterà a eliminare eventuali residui di detersivo e ammorbidenti commerciali e renderà gli asciugamani morbidi e soffici.

Bicarbonato di sodio

Il bicarbonato di sodio è un ottimo alleato che all’interno della lavatrice svolge svariate funzioni, in quanto sbianca, ammorbidisce e neutralizza i cattivi odori.

Dunque è perfetto nel nostro caso! Non dovrete far altro che riempire 1 misurino con del bicarbonato e metterlo all’interno del cestello della lavatrice prima del lavaggio.

Il bicarbonato di sodio agirà da ammorbidente naturale e aiuterà a rimuovere i residui di detersivo che possono rendere gli asciugamani ruvidi.

Sale grosso

Sapevate che il sale grosso è fantastico in casa e in lavatrice?

In questo caso specifico non va ad agire sugli asciugamani per ammorbidirli, ma alleggerisce la composizione dell’acqua, togliendo il calcare e tutti gli altri minerali.

Ciò permette di rilasciare le fibre dei tessuti, rendendoli morbidi ed assorbenti allo stesso tempo, quindi non possiamo fare a meno di conoscere questo trucchetto!

Dovrete semplicemente mettere 1/2 bicchiere di sale grosso all’interno del cestello e avviare il lavaggio. Sarà necessaria una temperatura di almeno 30° per fare in modo che il prodotto si sciolga ed agisca bene.

Sapone di Marsiglia

Non poteva di certo mancare il sapone di Marsiglia al nostro appello!

Un antico rimedio che si associa subito al profumo di pulito e al bucato lavato a mano, ma è fantastico anche in lavatrice.

Per usarlo sarà necessario tagliare 1 cucchiaio di scaglie di sapone e metterle nella vaschetta del detersivo o direttamente nel cestello della lavatrice.

Il sapone di Marsiglia renderà gli asciugamani morbidissimi e profumati!

Tutti i miei trucchetti (VIDEO)

Mi piace tantissimo avere gli asciugamani morbidi, per questo ho provato molti rimedi e i migliori li ho raccolti in questo video per voi!

Avvertenze

Per avere degli asciugamani perfetti è necessario consultare sempre le etichette di lavaggio.

