Se c’è un elettrodomestico che potrebbe darci qualche problemino di tanto in tanto, quello è proprio la lavatrice!

Il motivo è molto semplice: la lavatrice rappresenta l’apparecchio elettronico in casa che si usa più spesso e anche diverse volte in una sola giornata.

Per tale ragione bisogna stare sempre attenti alla sua cura ed in particolare alla sua pulizia. Con i rimedi naturali possiamo avere una lavatrice sempre perfetta!

Oggi vedremo in particolare come usare il sale grosso per risolvere 5+1 problemi della lavatrice che incontriamo ogni giorno.

Calcare

Il calcare è un grosso problema che si incontra spesso e volentieri in lavatrice, ma non è irrisolvibile, soprattutto se si usa il sale grosso!

Tra le tante proprietà che possiede, infatti, c’è anche quella anticalcare da usare a vostro vantaggio in ogni momento.

Dovrete semplicemente mettere 1 bicchiere di sale grosso nel cestello e avviare un lavaggio a vuoto ad una temperatura minima di 40 gradi così che i granuli si possano sciogliere per bene.

Per tutte le altre zone della lavatrice dovrete usare il sale direttamente sulla spugnetta sciolto prima in acqua.

Muffa

Non solo al calcare, potete dire addio anche alla muffa in lavatrice se usate il sale grosso!

Avete presente quando aprire il cestello o il cassettino e vedete quelle terribili macchie di nero?

Bene, prendere mezzo bicchiere di sale grosso, scioglieteli in 300 ml d’acqua, aggiungete il succo di 1 limone e trasferite tutto in un vaporizzatore.

Usate il composto su una spugna morbida per strofinare e togliere via lo sporco, quando risciacquerete la lavatrice sarà tornata come nuova!

Cattivi odori

Tra i vari problemini che si possono incontrare in lavatrice, i cattivi odori sono la cosa peggiore!

Questi, infatti, si possono anche trasferire sul bucato rendendo tutto più complicato e facendoci perdere il doppio del tempo ad ogni lavaggio.

Ebbene, con 1 bicchiere di sale grosso il problema andrà via in poco tempo! Scioglietelo in 500 ml d’acqua, mettete tutto nel cestello e avviate il lavaggio a vuoto.

Vedrete che la puzza sarà soltanto un lontano ricordo!

Pulizia mensile

Tante volte avrete visto che fare una pulizia mensile della lavatrice è fondamentale per non comprometterne mai il funzionamento e per non danneggiare il bucato.

Segnatevi un giorno di ogni mese, quindi, dove dovete dedicarvi interamente alla pulizia di quest’elettrodomestico tanto prezioso in casa.

Non dovrete far altro che fare un lavaggio a vuoto con il sale grosso, poi sciogliere 1 altro bicchiere in quanto basta d’acqua per ottenere un detergente naturale da usare sulla spugnetta e pulire le altre componenti.

Se volete anche un tocco di profumo, usate anche il succo di limone e vedrete che tornerà perfetta!

Ammorbidire i panni

Vi sembrerà strano, ma un bicchiere di sale grosso in lavatrice è prezioso anche per ammorbidire i panni!

Ad esso non appartiene quest’azione specifica, ma il sale alleggerisce la composizione calcarea molto pesante dell’acqua e, di conseguenza, non permette al calcare e altri residui di restare tra le fibre, ammorbidendole.

Usate mezzo bicchiere di sale grosso in lavatrice ad ogni lavaggio (che fate sempre a temperature minime di 40°) e poi godetevi il fantastico risultato!

Avvertenze

Ricordiamo ancora una volta che il sale grosso agisce a temperature alte, minimo di 40°. Inoltre leggete eventuali istruzioni dell’elettrodomestico.