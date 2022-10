La lavatrice è un elettrodomestico a cui bisogna prestare sempre molta attenzione.

In generale ogni apparecchiatura elettronica è delicata, ma possiamo dire che la lavatrice viene sfruttata più degli altri elettrodomestici in casa e necessita una costante manutenzione.

Il fattore più importante è sicuramente la pulizia da cima a fondo che bisogna fare almeno una volta al mese.

Oggi vedremo insieme che usando solo il bicarbonato di sodio potete pulirla completamente!

Lavaggi a vuoto

La prima cosa che potete fare con il bicarbonato in lavatrice sono i lavaggi a vuoto!

Questi ultimi rappresentano il metodo migliore per pulire l’elettrodomestico bene sia nel cestello, ma soprattutto per i tubi.

Proprio per questo l’azione abrasiva del nostro caro bicarbonato può essere quello che serve, infatti toglierà tutto lo sporco in poco tempo.

Dovrete semplicemente mettere 1 tazza di prodotto all’interno del cestello e avviare un lavaggio a vuoto a temperature alte, in modo che il bicarbonato agisca efficacemente.

Pulizia del cassettino

Un elemento della lavatrice che viene colpito sempre da calcare, sporco e muffa è il cassettino della lavatrice.

Averlo sempre pulito è molto importante per non fare in modo che tutti i residui possano trasferirsi sui vestiti e farli puzzare.

Se volete farlo tornare come nuovo non dovrete far altro che preparare una pasta densa con 1 cucchiaio colmo di bicarbonato e acqua a filo fino ad ottenere la consistenza di un gel.

Successivamente mettete il composto ottenuto su uno spazzolino e strofinate delicatamente negli angoli e in tutte le zone da trattare del cassettino.

Risciacquate con abbondante acqua e vedrete che risultato fantastico!

Addio calcare

Dire addio al calcare in lavatrice sembra sempre un’impresa impossibile, ma in realtà riuscirci è molto semplice se si usa il bicarbonato di sodio!

Tutto quello che dovrete fare è un lavaggio a vuoto seguendo i passaggi descritti nel paragrafo apposito, ovvero 1 tazza di prodotto nel cestello.

Ad ogni modo il calcare non si trova soltanto nel cestello, ma anche in altre parti dell’elettrodomestico ed è per questo che vi basterà mettere un po’ di bicarbonato su una spugnetta e strofinare dove necessario.

Ricordate di staccare la spina della lavatrice quando non fate i lavaggi a vuoto.

Per il filtro

Il filtro è l’unico pezzo della lavatrice che non dev’essere lavato ogni mese, ma va bene anche un paio di volte l’anno.

Per pulirlo a fondo dovrete anzitutto prendere tutte le precauzioni necessarie al fine di non allagare la casa. Quindi staccate la spina della lavatrice, mettete degli asciugamani o una bacinella davanti allo sportello e smontate il filtro.

Immergetelo in un barattolo con acqua calda e 2 cucchiai di bicarbonato, lasciatelo in ammollo per qualche ora.

In seguito sciacquate sotto acqua corrente togliendo eventuali residui con uno spazzolino e un po’ di bicarbonato sopra.

Oblò

Molte volte lo sporco della lavatrice viene trasferito anche sull’oblò, elemento che più di tutti mostra le macchie!

Per farlo tornare lucido e come nuovo non dovrete far altro che fare un composto denso con bicarbonato e acqua a filo.

Mettetelo poi su una spugna morbida e strofinate sia all’interno che all’esterno dell’oblò in modo da lavarlo completamente.

Sciacquate con un panno in microfibra e asciugate per bene così da non lasciare tracce d’acqua o aloni.

Per lo sporco nella guarnizione

Ultimo consiglio con il bicarbonato di sodio in lavatrice è per lo sporco nella guarnizione!

Il mio consiglio è controllare sempre lo stato della pulizia di quest’elemento perché tende molto facilmente ad accumulare la muffa sotto forma di macchie nere.

Bene, quello che dovrete fare è inumidire un panno in microfibra con acqua calda e spargere sopra del bicarbonato di sodio.

Strofinate nelle pieghe della guarnizione e vedrete che lo sporco verrà via in pochissimo tempo!

Avvertenze

Provate il bicarbonato prima su angoli non visibili e assicuratevi che non danneggiano i pezzi della lavatrice.