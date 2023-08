Con il caldo di queste giornate, avere la casa sempre profumata e fresca potrebbe essere l’obiettivo di tutte noi.

Ma non sempre è facile, in quanto le porte aperte fanno subito sfumare il buon odore e il caldo rende quasi l’aria viziata.

Ma non temete! Oggi, infatti, vedremo insieme come avere una brezza rinfrescante in casa con il profumatore di menta e limone!

Deodorante per ambienti fai da te

Innanzitutto, vediamo insieme come realizzare un deodorante per ambienti fai da te, utilizzando appunto la menta e il limone, due ingredienti noti per il profumo di fresco che riescono a infondere negli ambienti.

In questo caso, quindi, dovrete semplicemente versare il succo di 1 limone e 6 foglie di menta in una pentolina, portare ad ebollizione la miscela così ottenuta, spegnere il fuoco e lasciare raffreddare.

Dopodiché, filtrate il composto, travasatelo in un flacone con spray e…vaporizzate il deodorante così ottenuto in tutta la casa per sentire subito un profumo di freschezza!

Trucchetto del pentolino

Un altro rimedio per sfruttare questi due ingredienti consiste nel trucchetto del pentolino, il quale consiste nel preparare un infuso profumato in grado di rendere la casa profumata come non mai!

Riempite, quindi, un pentolino con acqua, il succo di 1 limone grande e 5 foglie di menta e portate il tutto ad ebollizione. Dopodiché, spegnete il fuoco, fate raffreddare la miscela e mettete il pentolino nei punti della casa che volete profumare. Come se non bastasse, questo trucchetto serve anche ad assorbire la puzza di frittura in cucina!

Sacchetti profumati

Se volete un trucchetto in grado anche di abbellire la vostra casa, allora vi suggeriamo di realizzare i sacchetti profumati da poter disporre in maniera che più vi piace!

Per realizzarli, dovrete mettere al loro interno le foglie di menta e le bucce di limone essiccate e metterli nei vari angoli della vostra casa. Vi suggeriamo di utilizzare sempre sacchetti traspiranti a maglie larghe così da far evaporare meglio il profumo.

Inoltre, questi sacchetti possono essere usati anche per profumare i cassetti e gli armadi in cui spesso ritroviamo la puzza di umido o di chiuso!

Pot pourri

Anche il pot pourri può essere utilizzato sia per profumare, sia per decorare la vostra casa! In questo caso, quindi, dovrete sciacquare le foglie di menta, asciugarle e tamponarle con un panno pulito, dopodiché mettetele in una ciotola e fatele essiccare sul balcone per qualche giorno.

Al contempo, tagliate le bucce dai limoni, avendo sempre cura di rimuovere la parte bianca e lasciate essiccare anche queste all’aperto. Quando tutto sarà pronto, non vi resta che mettere le foglie di menta e le bucce di limone in un piattino, mescolare il tutto, aggiungere mezzo cucchiaino di olio essenziale a vostra scelta e posizionare il pot pourri dove più volete: e che profumo!

In bagno

E se volete conoscere un trucchetto specifico per il bagno in modo da eliminare i cattivi odori che spesso ritroviamo in questo ambiente, allora ecco il rimedio che fa per voi!

Tutto ciò che dovrete fare è mettere intorno al soffione 1 rametto di menta, avendo cura di non farlo bagnare e non farci andare sopra le gocce. E voilà: ogni volta che farete la doccia, il vapore farà diffondere il profumo di menta e limone per tutto il bagno!

Altri rimedi per profumare la casa! (VIDEO)

Ma i rimedi per profumare la casa non sono finiti qua! Per questo, abbiamo pensato un video per voi con tutti i trucchetti per voi!

Photo Credits:

Le immagini presenti in questo articolo sono di proprietà di Meraki s.r.l.s.