Come avere i Pavimenti Lucidi a Specchio con 3 Trucchetti semplici della Nonna

Tra le incombenze domestiche più frequenti da svolgere c’è sicuramente il lavaggio dei pavimenti, necessario per rimuovere le macchie e lo sporco che portiamo di continuo in casa con le scarpe.

Per quanto puliti, però, non sempre riusciamo ad averli lucidi come vorremmo, perché tendiamo a non utilizzare i giusti ingredienti per ogni materiale.

Ma sapevate che esistono dei trucchetti per avere pavimenti a specchio in maniera facile e veloce? Vediamoli insieme!

Prima di iniziare

Prima di provare i trucchetti qui proposti, vi consigliamo di eliminare la polvere in eccesso, passando l’aspirapolvere, così da evitare di farla indurire durante il lavaggio o di spostarla da una parte all’altra della stanza.

Inoltre, fate sempre attenzione al materiale di cui è fatto il vostro pavimento: ogni trucchetto, infatti, è adatto per lucidare una tipologia di pavimento!

Pavimenti in ceramica e in gres

Iniziamo dai pavimenti in ceramica e in gres porcellanato, ovvero quelli più utilizzati grazie alla loro resistenza.

Il trucchetto che vi proponiamo per lucidare questi pavimenti è l’aceto, noto non solo per le sue proprietà pulenti e sgrassanti ma anche per la sua capacità di eliminare gli aloni e rendere la superficie del vostro pavimento lucente come non mai!

Tutto ciò che dovrete fare è riempire un secchio d’acqua calda e versarci mezzo bicchiere di aceto bianco al suo interno. Immergete, poi, uno straccio e passatelo sul pavimento più volte fino a rimuovere lo sporco e le macchie.

Infine, asciugate e noterete che l’aceto avrà rimosso la patina oleosa che spesso tende a depositarsi sui pavimenti in grès.

N.B Vi ricordiamo di non usare mai detergenti oleosi su questi pavimenti, quali oli e cere, perché la componente oleosa potrebbe renderli opachi.

Pavimenti in marmo

Il marmo è un materiale molto gettonato per la bellezza e il fascino che conferisce alle case. Purtroppo, però, è una pietra molto delicata e, quindi, bisogna stare attenti ai prodotti utilizzati per evitare che si possa corrodere o opacizzare.

In ogni caso, però, niente è più bello del marmo lucido e splendente. Perciò, vediamo insieme il trucchetto del panno di lana, un antico rimedio della nonna in auge ancora ora per rendere il marmo lucido a specchio!

Innanzitutto, vi consigliamo di provare questo trucchetto dopo averlo già pulito e sgrassato a fondo con una miscela fatta di 3 litri di acqua, 1 cucchiaio di Sapone di Marsiglia e 3 cucchiai di bicarbonato di sodio.

A questo punto, prendete, quindi, un vecchio maglione e tagliatelo in base alle vostre necessità. Pulite, poi, la superficie con acqua tiepida, dopodiché strofinate energicamente il maglione di lana sul marmo: sarà lucidissimo!

N.B Vi raccomandiamo di non utilizzare assolutamente l’aceto e il limone sul marmo, poiché rischiano di corroderlo e opacizzarlo. Allo stesso modo va evitato l’acido citrico o prodotti a base anticalcare o, ancora, la candeggina.

Pavimenti in legno e parquet

Infine, vediamo come lucidare un’ultima tipologia di pavimenti: in legno e parquet. Entrambi questi materiali sono molto delicati e necessitano, quindi, di una cura maggiore.

Innanzitutto, vi consigliamo di lavarlo immergendo uno straccio in una bacinella contenente 2 litri di acqua, 2 cucchiai di bicarbonato e 1 cucchiaio di sapone di Marsiglia.

Dopodiché, passate a lucidare questo pavimento. In questo caso, vi consigliamo il trucchetto dell’olio di oliva, ricco di nutrienti che daranno nuova vita al parquet e al legno.

Vi basterà applicarne un po’ su un panno in microfibra umido e iniziare a passarlo sul pavimento: vi potrete specchiare!

N.B Vi raccomandiamo di non utilizzare acqua calda o bollente con questo tipo di pavimento

Avvertenze

Assicuratevi sempre della tipologia del proprio pavimento prima di prendere iniziativa, soprattutto tenendo conto delle indicazioni di produzione e dei consigli del rivenditore.