Come sgrassare i pavimenti in gres porcellanato e averli subito lucidi!

Lavare i pavimenti è sicuramente una delle attività domestiche che più svolgiamo di frequente, per rimuovere le macchie e lo sporco portato in casa con le scarpe.

Tra le tipologie di pavimenti più utilizzati, c’è il grès porcellanato, il quale è versatile, resistente, poco poroso e ha una bassa permeabilità all’acqua. Inoltre, con il grès possiamo ottenere l’effetto e il colore che più ci piace!

Sebbene questo pavimento si pulisca facilmente, ci sono degli ingredienti casalinghi che potete utilizzare per sgrassarlo a fondo e averlo lucido come non mai!

Prima di iniziare

Per una pulizia più accurata e profonda dei vostri pavimenti, iniziate con il liberare l’ambiente da tutto ciò che potrebbe essere d’intralcio. Togliete, quindi, i tappeti, le sedie, i giochi (in caso di cameretta dei bimbi), ecc.

Ma la cosa più importante da fare consiste nel passare l’aspirapolvere ed evitare di “indurire” la polvere durante il lavaggio del pavimento o spostarla da una parte all’altra della stanza.

Anche se può risultare noioso, quindi, prendetevi sempre qualche minuto per rimuovere tutta la polvere in eccesso depositata sul vostro pavimento.

Infine, ricordatevi anche di spostare divani, letti e mobili (quelli più leggeri), comodini e di rimuovere la polvere sotto e dietro questi complementi d’arredo.

Solo dopo aver eliminato tutto lo sporco, potete dedicarvi alla pulizia vera e propria!

Aceto

Il primo rimedio che vogliamo consigliarvi consiste nell’utilizzare l’aceto, un ingrediente noto per le sue proprietà pulenti, sgrassanti e lucidanti.

Oltre a rimuovere lo sporco, infatti, l’aceto sarà in grado anche di eliminare gli aloni e rendere la superficie del vostro pavimento lucente come non mai!

Tutto ciò che dovrete fare è riempire un secchio d’acqua calda e versarci mezzo bicchiere di aceto bianco al suo interno. Immergete, poi, uno straccio e passatelo sul pavimento più volte fino a rimuovere tutti gli aloni e le macchie.

Infine, asciugate e noterete che l’aceto avrà rimosso la patina oleosa che spesso tende a depositarsi sui pavimenti in grès.

Sapone di Marsiglia

I pavimenti in grès porcellanato sono facili da pulire, in quanto il loro materiale risulta essere molto resistente. Però, tollera poco i detergenti oleosi.

Se volete, quindi, ottenere una pulizia ottimale e volete conferire un profumo piacevole, vi consigliamo di utilizzare il tanto amato sapone di Marsiglia, un ingrediente dalle proprietà pulenti molto delicate e dal profumo inconfondibile!

Versate, quindi, in un secchio 1 cucchiaio di scaglie di sapone di Marsiglia e immergete, poi, un panno al suo interno. Per un effetto più efficace, potete anche aggiungere metà bicchiere di aceto bianco.

Passate, quindi, il panno sulla superficie del vostro pavimento.

Vi suggeriamo di alternare alla pulizia ordinaria con sapone di Marsiglia, un lavaggio con aceto come visto nel rimedio precedente. Questa operazione, da fare in media ogni 3 lavaggi ordinari, vi aiuterà a sgrassare e a rimuovere i residui lasciati dal detersivo.

Detersivo fai da te

Infine, vediamo insieme come preparare direttamente un detersivo fai da te per pavimenti in grès porcellanato, in grado di smacchiarli e sgrassarli a fondo.

Tutto ciò che vi serve è:

3 litri di acqua

4 cucchiai di alcol denaturato

4 cucchiai di aceto

1 cucchiaio di sapone di Marsiglia in scaglie o liquido

Aggiungete, quindi, l’alcool, l’aceto e il sapone di Marsiglia in un secchio contenente acqua calda.

Agitate, poi, il contenuto e lasciate sciogliere bene il sapone di Marsiglia. Immergete, quindi, lo straccio in microfibra all’interno della miscela così ottenuta e passatelo sul pavimento. Asciugate il pavimento e il gioco è fatto!

In caso di pavimento lucido, potete provare a raddoppiare la quantità di alcool e di utilizzare 2 cucchiai di bicarbonato invece dell’aceto.

Cosa evitare

Dopo aver visto come pulire e sgrassare il pavimento di grès porcellanato, vediamo insieme cosa bisogna evitare per mantenerlo bello e lucido a lungo!

Vi raccomandiamo di non usare detergenti oleosi sul pavimento di grès, in quanto non tollera detergenti o sostanze grasse e oleose.

L’utilizzo di questi detergenti, infatti, rende questo tipo di pavimento molto opaco e ci da la sensazione visiva che non sia completamente pulito. Evitate, perciò, lavaggi con oli e cere.

Avvertenze

Valutate bene il materiale di cui è fatto il vostro pavimento prima di procedere con i rimedi suggeriti.

