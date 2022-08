Il pavimento è una delle cose che desideriamo sempre avere impeccabile in casa perché determina la riuscita di tutte le faccende domestiche!

In base al materiale che si sceglie, questo può essere o meno un buon conduttore di calore in estate, pensiamo al pavimento in cotto che diventa bollente!

A tal proposito oggi vi darò dei consigli su come pulire il pavimento per averlo sempre fresco!

Prima di iniziare

Prima di iniziare a vedere come rinfrescare il pavimento è bene avere alcuni accorgimenti!

Innanzitutto il pavimento per mantenersi fresco deve essere costantemente pulito e privo di polvere.

La polvere esterna, infatti, è estremamente calda e si posiziona sul pavimento che di conseguenza aumenterà la sua temperatura.

Inoltre, se volete rinfrescare velocemente (come vedremo in seguito) è necessario avere comunque una pulizia regolare del pavimento altrimenti potranno essere trascurati nel tempo.

Trucchetti per rinfrescare velocemente

Una volta presi gli accorgimenti detti precedentemente, vediamo quali sono i trucchetti per rinfrescare velocemente senza dover riempire il secchio!

Vi consiglio questo rimedio prima di andare a dormire, un pavimento fresco aiuta a conciliare il sonno!

Ingredienti

Gli ingredienti sono pochi pochi e facilmente reperibili, eccoli nel dettaglio:

25 ml di sapone di Marsiglia

750 ml d’acqua

25 g di bicarbonato di sodio

5 gocce di olio essenziale al limone

Questi elementi saranno perfetti per preparare un ottimo detersivo naturale ed ecologico che rinfrescherà subito il pavimento.

L’olio essenziale al limone è utile per dare un tocco in più di freschezza in quanto l’odore di questo agrume è associato all’estate. Tuttavia potete scegliere qualunque fragranza preferite.

Procedimento

Vediamo subito il procedimento!

Per prima cosa, se avete il sapone di Marsiglia solido, prendete la quantità indicata e scioglietela a bagnomaria.

Unitelo poi all’acqua e aggiungete bicarbonato di sodio e oli essenziali, mescolate fino ad ottenere un’unica soluzione, travasate infine in un vaporizzatore.

A questo punto dovrete inumidire il panno per lavare a terra e spruzzare il prodotto su tutta la pezza, passatela poi sul pavimento ed ecco fatto!

Per lavare a terra

Per lavare a terra in modo regolare ogni giorno, ci sono alcuni ingredienti che accrescono la sensazione di freschezza e il pavimento non sarà rovente come succede spesso in estate!

Naturalmente è necessario usare dell’acqua fredda altrimenti non otterrete l’efficacia desiderata.

Bicarbonato di sodio

Il primo elemento che posso sicuramente menzionare è il bicarbonato di sodio!

L’ingrediente in questione è molto associato all’asciutto, infatti assorbe anche l’umidità in maniera naturale.

Per tale ragione vi consiglio di mettere 1 cucchiaio di prodotto nel secchio d’acqua fredda, fatelo spargere per bene e procedete con il lavaggio.

Potete aggiungere anche qualche goccia di olio essenziale per ottenere un buon profumo!

Alloro

Non possiamo parlare di ingredienti che conferiscono freschezza senza menzionare l’alloro!

Sarà perfetto non solo per rinfrescare, ma anche per dare un ottimo profumo al pavimento e di conseguenza a tutta la casa!

Dovrete semplicemente mettere 3 foglie d’alloro nel secchio e lavare tutte la casa…vedrete che non ne potrete fare più a meno!

Succo di agrumi

Concludiamo con quello che donna freschezza per eccellenza: gli agrumi!

Analogamente all’alloro, anche qui stiamo parlando di ingredienti che già dall’odore ci danno sollievo.

Scegliete in base alle vostre preferenze di mettere succo di arancia o limone nel secchio ed ecco fatto!

Inoltre il potere sgrassante degli agrumi sarà ottimo anche per togliere macchie ostinate.

Attenzione! Non potete usare questo metodo su marmo o pietra naturale.

Tutti i detersivi per pavimenti fai da te

Se avete bisogno di lavare i Pavimenti con rimedi fai da te, ecco un video pensato apposta per voi:

Avvertenze

Al fine di non macchiare o danneggiare le piastrelle, consigliamo di provare i rimedi prima su un angolino non visibile.