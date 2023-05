In cucina, abbiamo tutte bisogno di pentole per preparare i nostri piatti preferiti da gustare da soli o in compagnia. Tra quelle più gettonate, figurano le pentole in acciaio, le quali sono note per il loro essere resistenti e durevoli nel tempo.

Per quanto facili da lavare, però, tendono ad opacizzarsi facilmente e a perdere tutta la loro brillantezza iniziale.

Per questo, oggi vedremo insieme come lucidare le pentole di acciaio in modo da farle tornare come nuove!

Sapone di Marsiglia

Il primo ingrediente che vi proponiamo di utilizzare è il sapone di Marsiglia, il quale vanta proprietà pulenti, sgrassanti e smacchianti.

Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è aggiungere alcune scaglie di sapone di Marsiglia in una bacinella contenente acqua calda e mettere, poi, le pentole in acciaio in ammollo per circa mezz’oretta. Dopodiché, strofinate delicatamente una spugnetta sulle pentole, concentrandovi soprattutto sugli aloni, risciacquate e asciugate accuratamente per non lasciare ulteriori macchie: e che splendore!

Sapone giallo

In alternativa al sapone di Marsiglia, potete utilizzare il sapone giallo, il quale vanta un forte potere detergente, sgrassante e lucidante. Vi ricordiamo, infatti, che è una manna dal cielo per pulire e lucidare il piano cottura in acciaio!

Vi basterà, quindi, prendere un pezzetto di questo sapone e strofinarlo direttamente sulla pentola di acciaio, dopodiché lasciate agire per un po’e risciacquate accuratamente fino ad eliminare tutta la schiuma in eccesso: le vostre pentole sembreranno come nuove!

Bicarbonato

Dopo il sapone di Marsiglia e il sapone giallo, come poteva mancare all’appello il bicarbonato di sodio, il quale è in grado di rendere le superfici di acciaio brillanti e di rimuovere l’opacità?

Mescolate, quindi, una manciata di bicarbonato con acqua a filo fino ad ottenere una sorta di crema. Dopodiché, applicatela sulla pentola di acciaio e lasciatela agire per almeno 10 minuti.

In alternativa, potete anche creare una soluzione in cui lasciate diluire bene il bicarbonato nell’acqua. A questo punto, immergete la pentola nella miscela così ottenuta e fatela agire per un po’.

Infine, risciacquate e asciugate il tutto con un panno morbido o carta assorbente. Come se non bastasse, il bicarbonato è in grado anche di sgrassare a fondo la pentola e rimuovere le incrostazioni!

Aceto

L’’aceto è un altro ingrediente noto proprio per le sue proprietà lucidanti, usato spesso in cucina per lucidare l’acciaio a specchio!

In questo caso, quindi, vi basterà vaporizzare l’aceto sulle pentole e fare agire per un po’ di tempo prima di strofinare con una spugnetta morbida e risciacquare: le vostre pentole saranno brillanti come non mai!

Limone

Ah il limone! Questo agrume è così versatile da venire in nostro soccorso per più cose in casa. Vi ricordiamo, infatti, che oltre a sbiancare e profumare il bucato, è in grado di sgrassare e lucidare le superfici di acciaio.

Quindi, perché non usarlo sulle pentole? Vi basterà mettere in ammollo le pentole per qualche ora in una bacinella contenente acqua molto calda e il succo di un limone, e strofinare, poi, con una spazzolina dalle setole morbide. Infine, risciacquate, asciugate accuratamente e il gioco è fatto!

Olio di oliva

Infine, ecco l’ultimo rimedio molto utilizzato anche dalle nostre nonne in passato per lucidare le superfici di acciaio: l’olio di oliva, un ingrediente efficace per conferire una lucidatura perfetta alle vostre pentole di acciaio inox.

Vi basterà semplicemente aggiungere alcune gocce di olio di oliva su un panno in microfibra morbido e passarlo sul pentolame più volte, effettuando movimenti circolari. Dopodiché, lasciate agire per qualche minuto e passate un panno morbido imbevuto di aceto bianco così da rimuovere eventuali tracce di olio.

Per finire, asciugate la superficie ulteriormente con un panno morbido asciutto e addio aloni!

Avvertenze

Vi raccomandiamo di scegliere sempre un panno non abrasivo così da non rischiare di graffiare l’acciaio delle vostre pentole.