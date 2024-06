Come avere un profumo di freschezza nella tua casa

Avere una casa profumata non è sempre così semplice come si pensa. Potreste rispondermi “Basta pulirla!” Ma in realtà, molto spesso, nonostante le nostre cure non sempre mantiene quell’odore di freschezza che ricerchiamo.

Proviamo a seguire alcuni piccoli step, per ottenere invece un ambiente accogliente e profumato tutto il giorno.

Apri sempre le porte di primo mattino

Vi è mai capitato di svegliarvi al mattino e sentire quell’aria un po’ “pesante” in casa?

Lo facevano le nostre nonne e ce l’hanno insegnato le nostre mamme: importante è aprire tutte le finestre e porte di primo mattino, ogni giorno!

Questo non solo aiuta a riciclare l’aria all’interno, ma invita anche quell’aria fresca e pulita del mattino ad entrare. Come vi accennavo, io lo faccio ogni giorno, per almeno un’ora, e vi assicuro che il cambio nell’atmosfera di casa è immediato.

È come se la casa stessa potesse respirare meglio e, di conseguenza, anche noi. Infatti lo si fa anche per una questione di igiene!

Non tenere le porte chiuse quando cucini o fai la doccia

Amo cucinare, ma non sopporto che gli odori del cibo si annidino negli angoli della casa o, ancora peggio, si impregnino nelle tende e nei tessuti.

Per combattere questo problema, cerco sempre di cucinare con le finestre della cucina aperte, e tenendo chiuse quelle che danno sul resto della casa. Così facendo, i vapori e gli odori si disperdono più facilmente all’esterno e non rimangono intrappolati.

Lo stesso vale per quando faccio la doccia: lasciare la finestra del bagno aperta permette al vapore di disperdersi e impedisce la formazione di muffe a causa dell’umidità stagnante.

Usa gli Oli essenziali

Passiamo ora a uno dei miei trucchi preferiti: gli oli essenziali. A volte mixo olio essenziale alla menta e agli agrumi per dare proprio quel tocco di freschezza di cui ho bisogno.

Metto qualche goccia di questi oli su dei piccoli dischetti di cotone e li posiziono negli angoli più nascosti della casa: armadi, cassetti, e anche dietro i mobili.

Lava il pavimento con oli essenziali

L’uso degli oli essenziali non si ferma qui. Ho sperimentato molto fino a trovare la perfetta “ricetta” per lavare i pavimenti: mescolare acqua calda,1 cucchiaio di Sapone di Marsiglia in scaglie e 10-15 gocce del mio olio essenziale preferito. La combinazione è magica per diverse ragioni: il sapone ci aiuta a sgrassare il pavimento, mentre gli oli essenziali non solo profumano l’ambiente, ma hanno anche proprietà benefiche che vanno dai poteri rilassanti a quelli energizzanti, a seconda dell’essenza scelta.

Vi consiglio vivamente di provare questa miscela la prossima volta che lavate i pavimenti e di godervi non solo la pulizia, ma anche il meraviglioso profumo che lascia in casa.

Fai bollire rosmarino e bucce di limone

Per concludere, vorrei parlarvi di un metodo che ho trovato eccezionale per “rinfrescare” l’aria di casa dopo aver cucinato piatti particolarmente odorosi: bollire acqua con rosmarino fresco e bucce di limone.

Questa combinazione, lasciata sobbollire per alcuni minuti, emana un profumo così piacevole e fresco che sembra di avere fatto pulizia profonda in tutta la casa. È un trucco semplicissimo, ma incredibilmente efficace.