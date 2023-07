Se in Bagno c’è sempre Puzza di Fogna la Togli subito con un Bicchiere

Avete mai avvertito quella fastidiosa e persistente puzza di fogna nel vostro bagno?

È un problema comune che può essere causato da accumuli di sporco, residui organici o ostruzioni nelle tubature. Se anche voi avete riscontrato un problemino del genere, non preoccupatevi!

Oggi vedremo insieme alcune soluzioni efficaci per eliminare questa puzza sgradevole.

Scopriamo quali sono i rimedi naturali da sfruttare a vostro vantaggio per dire definitivamente addio alla puzza di fogna in bagno!

Bicarbonato di sodio

Il primo rimedio che vedremo non può che essere il bicarbonato di sodio il quale possiede un forte potere deodorante che può aiutare ad eliminare la puzza di fogna.

Tutto quello che dovrete fare è mettere 1 bicchiere di bicarbonato di sodio nei punti critici del vostro bagno, come il lavandino, la vasca da bagno o e soprattutto il WC.

Lasciate agire per tutta la notte, l’indomani risciacquate con acqua calda. Il bicarbonato di sodio assorbirà gli odori sgradevoli e contribuirà a rinfrescare l’aria del vostro bagno!

Aceto

Oltre al bicarbonato, anche l’aceto è un altro rimedio efficace per combattere la puzza di fogna, grazie alle sua notevole proprietà anti-odore.

Altro non dovrete fare che versare 1 bicchiere di aceto bianco all’interno degli scarichi del bagno, come lavandino o vasca da bagno; ricordate di usare una quantità maggiore all’interno del WC che solitamente emana più puzza.

Lasciate agire sempre per un’intera notte così da rendere il procedimento più efficace possibile. Il giorno dopo riempite 1 secchio d’acqua calda e versatelo in ogni scarico.

L’aceto neutralizza gli odori e aiuta a disinfettare le tubature, eliminando così la puzza di fogna!

Acido citrico

L’acido citrico è un potente sgrassante e deodorante naturale che può essere utilizzato per eliminare la puzza di fogna dal bagno e risolvere il problemino!

Tutto quello che dovrete fare è versare 1 cucchiaio colmo di prodotto all’interno degli scarichi del bagno e lasciare così sempre durante la notte.

Riempite poi un secchio con acqua calda e versatelo in ogni scarico, noterete non solo che la puzza è andate via, ma che si sono tolte anche eventuali macchie di incrostazione date dal calcare.

Sapone di Marsiglia

Il sapone di Marsiglia è noto per le sue proprietà antibatteriche e profumate, per cui può aiutare a dire definitivamente addio alla puzza di fogna in bagno.

Grattugiate il sapone o tagliate delle scaglie, dovrete versare 1 bicchiere di prodotto in ogni scarico del bagno per fare in modo che agisca al meglio.

Lasciate agire per la notte, quindi risciacquate con abbondante acqua calda. Il sapone di Marsiglia rimuoverà i residui e gli odori sgradevoli, lasciando il vostro bagno fresco e profumato!

Percarbonato

Il percarbonato è conosciuto principalmente per il suo uso in lavatrice, ma è un potente alleato anche in casi come la puzza di fogna all’interno del bagno.

Preparate una soluzione di percarbonato mescolando 2 cucchiai di polvere di percarbonato in 1 litro di acqua calda. Versate la soluzione nei punti critici del vostro bagno e lasciate agire per almeno 5/6 ore.

Risciacquate con acqua calda ed ecco che gli odori saranno andati via senza problemi!

Limone

Infine il non possiamo fare a meno di menzionare il limone, un ingrediente che unisce il potere anti-odore con un profumo intenso e freschissimo.

Riempite 1 secchio con acqua molto calda e versate all’interno 2 bicchieri di succo di limone; distribuite la quantità della soluzione in ogni scarico del bagno ed in particolare nel water.

Lasciate che agisca per tutta la notte, poi risciacquate e vedrete che il bagno sarà senza puzza e profumato!

Avvertenze

Se la puzza di fogna persiste anche dopo questi rimedi, è necessario consultare un esperto.