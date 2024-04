I miei Trucchetti veloci per far profumare subito la casa

Aprire le finestre non basta

La maggior parte di noi pensa che far arieggiare la casa sia sufficiente per eliminarne i cattivi odori. Ovviamente il ricambio d’aria è fondamentale e bisogna farlo ogni giorno, preferibilmente al mattino… così entra anche il sole!

Eppure, quante volte, nonostante l’aria fresca, quel sentore sgradevole sembra attaccarsi alle pareti? Ho scoperto ci sono alcuni oggetti che trattengono di più gli odori: le tende, i divani, i cuscini.

Pensateci, sono loro che assorbono i vapori della cucina, fumo, e odori di animali domestici. Il mio consiglio? Lavate tende e i cuscini almeno una volta al mese e usate il bicarbonato sui tessuti (come quelli del divano) più difficili da lavare, lasciandolo agire per qualche ora prima di aspirarlo via. Vedrete, la differenza è palpabile!

Uso i Feltrini delle Sedie in modo alternativo

Una delle soluzioni più innovative che ho testato e che ora non posso più fare a meno, riguarda l’uso dei feltrini delle sedie.

Sì, avete capito bene! Imbevuti con qualche goccia del mio olio essenziale preferito (ad esempio, adoro quello alla lavanda!), questi piccoli cuscinetti diventano perfetti alleati per diffondere piacevoli fragranze negli armadi, vicino alle pattumiere, o persino all’interno delle scarpiere.

Un’accortezza piccola, ma che fa la differenza, soprattutto quando si apre l’armadio e c’è quel profumo inconfondibile. In questo video vi mostro il procedimento, ma è davvero facilissimo:

Mi aiuto con l’aspirapolvere ogni giorno

Parlando di pulizie, non posso non citare il mio fedele aspirapolvere, che non si limita a catturare lo sporco, ma diventa un trucco per diffondere profumi naturali.

Come? Vi spiego subito come faccio di solito: prima di iniziare le pulizie, inserisco nell’aspirapolvere un dischetto di ovatta con oli essenziali, o un paio di rametti di rosmarino.

Mentre pulisco, questi aromi naturali vengono diffusi in tutta la casa, trasformando una semplice pulizia in un vero e proprio trucco per profumare. A volte mi piace anche spargere della semplice cannella a terra, aspirarla e mentre vado di stanza in stanza il profumo si diffonde.

Profumo le stanze piccole con il Sale Grosso

Un rimedio che ho iniziato ad apprezzare fin da subito nelle mie Pulizie è il Sale Grosso. Se anche voi volete iniziare ad usarlo per profumare casa, seguire questi step:

Miscelate una tazza di sale grosso con 20 gocce del vostro olio essenziale preferito .

con del vostro . Posizionate il composto in un bel vasetto decorativo aperto o in un sacchetto di tessuto traspirante.

aperto o in un sacchetto di tessuto traspirante. Sistemate il tutto in un angolo dell’armadio o in bagno per un deodorante che agisce in modo continuativo. In alternativa andrebbe bene anche il riso, ma il sale lo preferisco anche esteticamente.

Il sale non solo assorbe l’umidità, che è spesso causa di cattivi odori, ma insieme agli oli essenziali diffonde una profumazione delicata e duratura. È un metodo che ho testato personalmente in diversi angoli della casa con grande soddisfazione!