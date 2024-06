Come avere la sensazione di freschezza in casa quando lavi il pavimento

Quando il caldo arriva in casa, di sicuro sarà capitato anche a voi di avere la sensazione che il pavimento emani quel calore che non ci fa trovare un attimo di refrigerio. Almeno parlo per me: vorrei sempre che la mia casa abbia quell’aura di pulizia e freschezza.

Non so se è una cosa prettamente mentale, ma da quando seguo questi step, ho ritrovato un po’ quella sensazione di freschezza e per questo oggi ve ne parlerò.

Iniziamo!

Il momento perfetto per lavare il pavimento

Una delle abitudini che ho adottato da anni e che continuo a trovare estremamente efficace è quella di lavare il pavimento prima che il giorno abbia realmente inizio.

Perciò, preferibilmente, è meglio farlo al mattino presto. L’aria fresca del mattino aiuta non solo a rendere il compito meno gravoso fisicamente, ma inoltre l’utilizzo di acqua fredda contribuisce a mantenere una sensazione di freschezza che si riflette in tutto l’ambiente casalingo.

Ho come l’impressione che quando il sole non batte ancora forte sul pavimento, si asciuga in modo omogeneo, mantenendo frescura e profumo.

Come rifrescare il pavimento con gli oli essenziali

Il sapone di Marsiglia è un alleato formidabile nelle pulizie di casa, grazie alla sua composizione semplice e naturale. Ma quando entriamo nel dettaglio degli odori, se aggiungiamo dell’olio essenziale di menta ed eucalipto avremo la sensazione di essere in un ambiente domestico freschissimo!

Questi oli non solo purificano l’aria con le loro proprietà antisettiche, ma offrono anche un effetto rinfrescante immediato. Immaginate di spargere questa soluzione su ogni superficie del vostro pavimento e di essere avvolti da un profumo buonissimo e piacevole.

E non preoccupatevi della quantità: basta davvero poco, circa 20 gocce di olio essenziale in un secchio d’acqua, per ottenere l’effetto desiderato. Una cosa che vi consiglio, però, e di provare sempre questo mix in un angolo non visibile, così da capire se gli oli essenziali sono adatti al vostro pavimento.

Un consiglio sull’asciugatura

Dopo la pulizia, arriva il momento di asciugatura. È un passaggio chiave per evitare che l’acqua resti troppo sul pavimento, creando aloni oppure quella classica puzza di umido.

Quindi che si può fare? Ridurre i tempi di asciugatura, magari con un ventilatore, anche a soffitto, oppure tenere le porte aperte per quel lasso di tempo.

Questi strumenti aiutano a circolare l’aria e ad asciugare più velocemente il pavimento. Ma un avvertimento: attenzione a non trasformare la vostra casa in una corrente d’aria lasciando porte e finestre spalancate per troppo tempo, soprattutto quando fuori fa molto caldo. L’obiettivo è mantenere la frescura, non invitare il caldo estivo al suo interno.

Non far entrare il sole in casa nelle ore più calde

Prima di lasciarci, vorrei farvi una piccola considerazione sul controllo della luce solare. È noto che il calore del sole può aumentare significativamente la temperatura all’interno della casa, quindi, nelle ore più calde, tendo a schermare le finestre, abbassando tapparelle o chiudendo le tende.

Questo gesto banalissimo preserva la freschezza degli ambienti e protegge anche mobili e pavimenti dall’esposizione diretta al sole, contribuendo a mantenere intatta la loro bellezza nel tempo. È un gesto semplice, ma che fa una grande differenza nel garantire quella sensazione di freschezza che rende piacevole il rientro a casa.