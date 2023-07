La menta è una pianta aromatica nota proprio per il suo profumo inebriante in grado di dare idea di pulito e di freschezza.

Per questo, la si può usare sia per profumare la casa ma anche per purificare l’aria viziata e rinfrescarla, soprattutto con il caldo!

A tal proposito, oggi vedremo insieme come usarla in casa per purificare e rinfrescare l’aria di casa!

Come fare

Usare la menta per rinfrescare e profumare la casa è davvero un gioco da ragazzi, in quanto tutto ciò di cui dovrete munirvi sarà:

4 foglie di menta

Acqua

1 manciata di foglie di rosmarino o un rametto

5 gocce di olio essenziale alla menta (facoltativo)

Vi consigliamo di combinare la menta con il rosmarino in modo da intensificare ancora di più il profumo e avere una casa con aria più fresca e pura!

Iniziate, quindi, con il versare l’acqua in un pentolino e aggiungete, poi, le foglie di menta. Dopodiché, aggiungete anche la manciata di foglie di rosmarino, accendete il fuoco e portate ad ebollizione.

A questo punto, spegnete il fuoco, fate riposare la miscela per qualche ora in modo che possa impregnarsi, avendo cura di mantenere il coperchio sopra per far assorbire tutti gli aromi e non farli disperdere.

In questa fase, potete anche aggiungere, se lo preferite, le gocce di olio essenziale per rendere più intenso il profumo di menta! Infine, filtrate il composto e versatelo in un flacone con spray, servendovi di un imbuto in modo da non farlo colare. E voilà: il vostro deodorante è pronto per l’uso!

N.B. Se usate l’olio essenziale, versate le gocce nella fase finale e non nel pentolino, altrimenti l’intensità dell’odore unito al bollore potrebbe disturbare.

Come usarlo

Una volta realizzata insieme la miscela alla menta, vediamo insieme come usarla in casa per rinfrescarla e profumarla! Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è vaporizzare la miscela negli ambienti della casa, soprattutto negli orari più caldi o prima di andare a dormire, in modo da portare una sensazione di freschezza in tutta la stanza!

Inoltre, potete spruzzare questo deodorante anche fuori al balcone per tenere lontane le zanzare, soprattutto di sera!

Altri trucchetti con la menta

Oltre al rimedio appena descritto, ci sono altri modi per usare la menta in casa in modo da rinfrescarla e profumarla. Vediamoli insieme!

Infuso

Per quanto questo rimedio sia molto simile a quello già visto, in realtà prevede la combinazione della menta con un altro ingrediente che sicuramente avrete in dispensa e che è in grado di profumare e rinfrescare: il limone. Vi ricordiamo, infatti, che questo agrume è noto per la sua capacità di profumare anche una stanza spesso soggetta ai cattivi odori come il bagno!

Vi basterà, quindi, aggiungere in una pentola il succo di 1 limone e 6 foglie di menta e portarla ad ebollizione. Dopodiché, spegnete il fuoco e posizionate la pentola con la miscela così ottenuta nelle stanze della casa che desiderate profumare e rinfrescare!

Anche in questo caso, potete trasferire il composto (aspettando prima che si raffreddi) in un flacone spray e spruzzarlo direttamente in casa. Vi sentirete di stare in montagna!

Rametto in doccia

Quest’ultimo trucchetto è consigliato, invece, in bagno, in quanto qui a causa delle docce e dei cattivi odori che spesso ritroviamo, è facile avere la sensazione di aria viziata.

In questo caso, quindi, dovrete procurarvi un rametto di menta e posizionarlo direttamente nella doccia, magari intorno al soffione. Cercate, però, di metterlo in una posizione tale da non far andare direttamente le gocce d’acqua sopra; l’ideale, infatti, è esporre questo rametto solo al vapore della doccia in modo da far diffondere l’aroma in tutto il bagno!

E come fare le saponette profumate al rosmarino?

E se oltre alla menta, volete sapere qualche rimedio per profumare la casa con il rosmarino, ecco un video per voi per vedere come realizzare le sapone profumate con quest’erba aromatica!