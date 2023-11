Ah il sapone di Marsiglia! Questo ingrediente, noto a partire dalle nostre nonne, vanta una serie di proprietà in grado di pulire tutta la casa.

Inoltre, è molto delicato e non rischia neppure di danneggiare le superfici. Insomma, può essere usato un po’ ovunque!

A tal proposito, oggi vedremo nel dettaglio cosa pulire in casa con il sapone di Marsiglia!

Bucato

Quando si parla di sapone di Marsiglia, non si può non menzionare la sua efficacia sul bucato. Sin dai tempi delle nostre nonne, infatti, questo prodotto era utilizzato per ottenere capi puliti e profumati!

Per provarlo, quindi, tutto ciò che dovrete fare è aggiungere 2 cucchiai di scaglie di sapone in un litro d’acqua calda, mescolare e travasare la miscela così ottenuta in una bottiglia da riciclare.

Dopodiché, versate un bicchiere di questo prodotto nella vaschetta della lavatrice e avviate il ciclo di lavaggio.

Piastrelle e sanitari nel bagno

Il sapone di Marsiglia può essere utilizzato tranquillamente anche per pulire e sbiancare tutte le ceramiche e i sanitari del bagno.

In questo caso, quindi, dovrete versare alcune scaglie di sapone direttamente su una spugna preferibilmente inumidita e passarla, poi, su queste superfici, come il wc, il bidet, il lavandino, le piastrelle e così via.

Infine, risciacquate e asciugate accuratamente. Come se non bastasse, il sapone di Marsiglia aiuterà anche ad eliminare la puzza in questo ambiente!

Acciaio

Che si tratti dell’acciaio del piano cottura, del frigorifero o dei rubinetti del bagno o della cucina, poco importa, in quanto il sapone di Marsiglia può essere utilizzato per pulire tutte queste superfici senza rovinarle.

Dovrete, quindi, versare 1 cucchiaio di sapone di Marsiglia in scaglie in una bacinella contenente acqua tiepida e immergere, poi, una spugnetta nella miscela così ottenuta.

Dopodiché, passatela più volte su queste superfici, lasciate agire per un po’, risciacquate accuratamente e asciugate.

Oltre a togliere, inoltre, le incrostazioni di grasso e olio dal piano cottura, potete provarlo anche sulle piastrelle della cucina su cui spesso troviamo i tanto temuti schizzi.

Il sapone di Marsiglia, infatti, è noto per essere l’ingrediente base per realizzare lo sgrassatore universale!

Mobili e armadi

Il sapone di Marsiglia viene in vostro soccorso anche per pulire i mobili della cucina e gli armadi. Inoltre, è in grado, grazie al suo profumo, di rimuovere i cattivi odori che spesso ritroviamo in questi ambienti.

Dovrete, quindi, versare 1 cucchiaio e mezzo di sapone di Marsiglia in scaglie in un secchio contenente acqua molto calda e immergere un panno in microfibra all’interno della soluzione così ottenuta.

Dopodiché, passatelo sulle ante dell’armadio e del mobile o nella sua parte interna, risciacquate con un panno inumidito con sola acqua e asciugate accuratamente.

Vetri e specchi

I vetri e gli specchi sono delle superfici su cui solitamente troviamo spesso aloni e macchie che non li fanno mai essere brillanti come vorremmo. Per fortuna, però, il sapone di Marsiglia è in grado di lucidarli e rimuovere tutte le macchie!

Dovrete semplicemente versare alcune scaglie di questo sapone in una bacinella contenente acqua, immergere un panno in microfibra morbido al suo interno e passarlo più volte sul vetro o sullo specchio effettuando movimenti circolari.

Dopodiché, risciacquate con un panno inumidito con sola acqua e asciugate accuratamente con un panno asciutto o con i fogli di giornale!

Pavimenti

Infine, vediamo come pulire i pavimenti con il sapone di Marsiglia. Anche se questi possono essere di diverso materiale, tra cui di marmo, non temete perché il sapone di Marsiglia è adatto anche a questo materiale!

Versate, quindi, 1 cucchiaio di sapone di Marsiglia in scaglie in un secchio di circa 3 litri di acqua e immergete, poi, un panno nella miscela così ottenuta.

Dopodiché, passatelo sul pavimento più volte strofinando delicatamente e risciacquate.

N.B. Sminuzzate le scaglie fino a renderle molto piccole, in modo che il sapone si possa sciogliere facilmente e non finisca direttamente sul pavimento.

Come fare il sapone di Marsiglia liquido

E se volete sapere come fare il sapone di Marsiglia liquido, ecco un video per voi!

Avvertenze

Sebbene il sapone di Marsiglia sia un prodotto naturale e delicato, vi consigliamo di consultare sempre le indicazioni di produzione prima di provare il sapone di Marsiglia sulle superfici.