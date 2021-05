Come pulire l’ACCIAIO dalle macchie e farlo tornare lucidissimo!

Le superfici in acciaio nella nostra casa sono molto gettonate in quanto si abbinano bene con tutto e conferiscono eleganza e modernità agli ambienti.

Per quanto belle, però, hanno una grande pecca: si macchiano di continuo e tendono anche ad opacizzarsi fino a perdere la loro lucentezza.

Abbiamo, però, una bella notizia per voi: è possibile pulire e liberare l’acciaio dalle macchie utilizzando dei rimedi casalinghi facili e veloci. Vediamoli insieme!

Sapone di Marsiglia

Il primo rimedio che vogliamo suggerirvi consiste nell’utilizzare il sapone di Marsiglia, un ingrediente noto per le sue proprietà pulenti molto delicate.

Prendete, quindi, un secchio contenente circa 500 ml di acqua e aggiungete al suo interno circa 2 cucchiai di sapone di Marsiglia liquido.

In alternativa, potete anche aggiungere le scaglie di sapone e lasciarle diluire nell’acqua.

Immergete, poi, un panno morbido nella soluzione così ottenuta, strizzatelo bene e passatelo sulla vostra superficie di acciaio più volte fino ad eliminare la macchia tanto odiata.

A questo punto, utilizzate un panno imbevuto solo di acqua tiepida e risciacquate la superficie.

Infine, asciugatela con un panno pulito e asciutto o con della carta assorbente e accertatevi di asciugare molto bene in modo da non lasciare aloni.

Vedrete che il vostro acciaio sarà splendente come non mai!

N.B Non utilizzate spugnette abrasive sulle superfici in acciaio, perché potreste graffiarle.

Sapone giallo

Sapevate che il sapone giallo è molto efficace per pulire le superfici in acciaio e rimuovere tutte le macchie?

Il procedimento è molto semplice, in quanto tutto ciò che dovrete fare è prendere un pezzettino piccolo di sapone e aggiungerlo in una bacinella contenente acqua.

Agitate, poi, il contenuto e immergete al suo interno una spugna. A questo punto, passatela direttamente sulla superficie sporca in acciaio, quale piano cottura, cappa, frigorifero, ecc…

Infine, risciacquate e voilà: addio macchie!

Aceto bianco

Un altro rimedio molto efficace per rimuovere le macchie dal vostro acciaio consiste nell’utilizzare l’aceto bianco.

L’aceto, infatti, ha un alto potere lucidante per cui è in grado di conferire lucentezza al vostro acciaio come se fosse nuovo.

Iniziate, quindi, con il versare un po’ di aceto su un panno morbido in microfibra e passatelo, poi, sulla superficie che volete pulire.

Strofinate delicatamente, dopodiché, ripassate un panno pulito imbevuto di acqua tiepida.

Infine, asciugate il tutto accuratamente con un panno pulito o con della carta assorbente come se steste pulendo i vetri.

Bicarbonato

Ovviamente, tra gli ingredienti naturali più versatili per la pulizia domestica, non poteva mancare il bicarbonato di sodio.

Questo ingrediente, infatti, è in grado di rendere le superfici di acciaio brillanti e rimuovere l’opacità.

Prendete, quindi, un po’ di bicarbonato e mescolatelo con un po’ di acqua in un bicchiere.

Le quantità saranno scelte in base alla superficie da pulire; in ogni caso, versate il bicarbonato in un bicchiere e aggiungete l’acqua fino ad ottenere una crema.

Applicate, quindi, la crema direttamente sulle macchie presenti sulle superfici di acciaio e lasciatela agire per almeno 10 minuti.

In alternativa, potete anche creare una soluzione in cui lasciate diluire bene il bicarbonato nell’acqua.

A questo punto, immergete un panno nella soluzione e passatelo sulla superficie di acciaio che volete lucidare.

Lasciate agire per qualche minuto, dopodiché, asciugate il tutto con un panno morbido o carta assorbente

Limone

Che bello il limone! Un ingrediente naturale dalle proprietà pulenti, sgrassanti e dal forte potere brillantante.

Tutto ciò che dovrete fare è aggiungere il succo di due limoni in circa un litro di acqua e immergete un panno morbido all’interno della soluzione così ottenuta.

Passate, poi, il panno sull’ acciaio e, infine, asciugate accuratamente con un panno asciutto e morbido.

Il limone fungerà da lucidante naturale e luciderà il vostro acciaio a specchio in un batter d’occhio!

Alcol etilico denaturato

Sebbene l‘alcol denaturato non sia un ingrediente propriamente naturale come gli altri visti finora, ha un approccio totalmente ecologico ed è ottimo per lucidare l’acciaio.

Per utilizzarlo, il procedimento è molto semplice, in quanto vi basterà distribuire un po’ di alcol etilico direttamente sulla superficie e passare poi un panno morbido in microfibra.

Strofinate, quindi, delicatamente e insistete sui punti in cui sono concentrate maggiormente le macchie e gli aloni.

Infine, asciugate accuratamente e noterete che il vostro acciaio sarà pulito e lucente come se fosse nuovo!

Olio di oliva

Infine, ecco l’ultimo rimedio molto utilizzato anche dalle nostre nonne in passato: l’olio di oliva, un ingrediente efficace per conferire una lucidatura perfetta alla vostra superficie di acciaio grazie alle sue proprietà lucidanti.

Vi basterà semplicemente aggiungere alcune gocce di olio di oliva su un panno in microfibra morbido e passarlo sulle superfici che volete pulire. Passatelo più volte ed effettuate movimenti circolari, poi, lasciate agire per qualche minuto.

A questo punto, passate un panno morbido imbevuto di aceto bianco così da rimuovere eventuali tracce di olio.

Asciugate la superficie ulteriormente con un panno morbido asciutto o con carta assorbente e strofinate delicatamente e: vi potrete specchiare nel vostro acciaio!

Avvertenze

Vi consigliamo di consultare sempre le indicazioni di produzione così da essere certi di non danneggiare le superfici di acciaio.

