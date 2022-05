Con l’aumento delle temperatura i giardini, i balconi e le terrazze si riempiono di colori! Basta fare una passeggiata per notare tutte le piante fiorite che, in vaso o a terra, ci meravigliano con la loro bellezza.

Tra le piante fiorite più diffuse e comuni in questo periodo ci sono sicuramente i Gerani e le Ortensie. Entrambe le piante hanno fioriture abbondanti e durature, oltre a non essere particolarmente esigenti nelle cure.

Importante, però, sin dall’inizio della primavera e fino alla fine dell’estate, è concimare queste piante: un’operazione che, a volte, può essere noiosa. Per questo, ecco una serie di trucchetti che vi aiuteranno a concimare entrambe le piante in pochissimo tempo e con risultati davvero efficaci.

Il miscuglio giallo

Un miscuglio di sostanze naturali perfetto per nutrire e rinforzare queste due piante da fiore è quello che si compone di buccia di lupini, fondi di caffè e bucce di banana. Si chiama miscuglio giallo in quanto i lupini e le bucce di banana danno questo colore predominante al composto.

Mescolate queste tre cose, tagliando le bucce di banana in pezzettini piccoli e unendole prima alle bucce dei lupini e poi ai fondi di caffè. In questo modo, avrete un fertilizzante naturale ad alto contenuto di potassio, azoto e sali minerali importanti per la crescita e lo sviluppo dei nuovi boccioli.

Vi basterà spargerlo sul terriccio, una sola volta al mese, per ottenere il beneficio di una fioritura più lunga e abbondante. I vostri gerani e le vostre ortensie vi diranno grazie!

Qui trovate altri trucchetti a base di fondi di caffè che vi aiuteranno in giardino.

Il concime liquido

Un’alternativa al miscuglio giallo è quella del concime liquido a base di sostanze naturali. In particolare, vi basterà sciogliere del lievito di birra (un solo cucchiaino) in 2L d’acqua e utilizzare quest’ultima come acqua di innaffiatura.

Il lievito di birra funge infatti da stimolante ed è capace di risvegliare la fioritura quando la pianta sembra ancora un po’ “addormentata” e non pronta alla stagione calda.

Somministrate questo fertilizzante una volta la settimana, mettendolo in un innaffiatoio e semplicemente bagnando il terreno alla base di queste piante: ci impiegherete davvero pochissimo!

Ah dimenicavo... se ti piacciono questi rimedi puoi riceverli ogni giorno direttamente su WHATSAPP! Ecco come fare.. ti aspetto!

Leggete qui per altri consigli di cura del geranio.

Compost

Un’altra sostanza che potete utilizzare sia per i gerani che per le ortensie è il compost. Createlo mescolando foglie secche, corteccia, scarti di frutta o vegetali (assolutamente non salati!), gusci di uova e sfalci d’erba.

Mescolate il tutto al terreno per avere un substrato ricco e super nutriente, pronto a sostenere le abbondanti fioriture di queste piante.

Sapevate che potete cambiare il colore dei fiori dell’ortensia. Ecco come.

Il consiglio del vivaista

Sicuramente questi concimi e fertilizzanti naturali che abbiamo elencato sono molto efficaci. A volte, però, i gerani e le ortensie possono aver bisogno di un fertilizzante con una composizione specifica di elementi che favoriscano il benessere di queste piante.

Ricordate, però, che probabilmente dovrete utilizzare fertilizzanti specifici diversi: le ortensie, in quanto piante acidofile, hanno bisogno di concimi adatti a questo tipo di pianta. I gerani, di norma, vogliono un terreno più neutro e quindi non dovrete utilizzare sostante che alterino eccessivamente il pH. Per non commettere errori, chiedete sempre consiglio a un esperto.