Come eliminare i cattivi odori emanati dal lavello della cucina

Ti è mai capitato di entrare in cucina e essere accolto da un odore sgradevole emanato proprio dal lavello?

Questa è una situazione più comune di quanto pensi, infatti mi è successo proprio qualche giorno fa! Nonostante sia sempre attenta allo scarico del lavello in cucina, da allora ogni volta che lo utilizzo sento sempre un odore quasi nauseabondo.

Per questo ho deciso di prendere in mano la situazione e risolvere, grazie a un rimedio naturale che scopriremo insieme.

Perché sale cattivo odore dallo scarico?

Da qui la domanda sorge (quasi) spontanea: perché sale cattivo odore dagli scarichi? Il primo passo per affrontare il problema è capirne la radice.

I cattivi odori dal lavello di solito emergono a causa di residui di cibo che si accumulano e fermentano nei tubi, grassi che si solidificano che offrono il terreno fertile per lo sviluppo di batteri e muffe. Questi elementi, combinati con l’umidità costante tipica dello scarico, creano il mix perfetto per la generazione di odori poco piacevoli.

Non dimentichiamoci, inoltre, che anche nello scarico può accumularsi calcare. Perciò ho riflettuto a lungo su quale fosse il metodo più indicato. La risposta è stata l’acido citrico.

Come uso l’acido citrico per lo scarico del lavello

Come accennavo prima, il rimedio che credo sia gusto ma anche potente è l’acido citrico. Abbiamo visto insieme come usarlo in lavatrice, oppure sui rubinetti… Ma ecco come utilizzarlo per lo scarico:

Porta quasi ad ebollizione circa 2 litri di acqua; non deve bollire, ma essere sufficientemente calda. Sciogli 200 grammi di acido citrico in questa acqua calda, fino a ottenere una soluzione omogenea. Versa delicatamente la miscela nello scarico del lavello, facendo attenzione a non schizzarla per non scottarti. Copri lo scarico con un panno in microfibra umido e tiepido, in modo da mantenere il calore e l’azione del vapore all’interno dello scarico.

Lascia agire per tutta la notte. Se non conosci l’acido citrico, è un composto ecologico che:

ha proprietà che mangiano il calcare ;

; elimina efficacemente i cattivi odori ;

; svolge un’azione disincrostante con le superfici con cui viene a contatto.

Le sue proprietà non si limitano a questo. Infatti è anche un ottimo sostituto dell’ammorbidente industriale:

Il passaggio finale è semplice ma essenziale: dopo aver lasciato agire la soluzione di acido citrico per una notte intera, rimuovi il panno e lascia scorrere abbondante acqua calda per qualche minuto. Questo risciacquo aiuterà a eliminare completamente i residui sciolti dell’acido citrico, portando via con sé gli ultimi rimasugli di cattivo odore.

Come evitare i cattivi odori nello scarico del lavello

Prima di lasciarci, ho pensato che potesse esserti utile capire come evitare che il problema si ripresenti. Ecco perciò alcuni consigli utili ed efficaci:

Pulisci frequentemente il filtro del lavello , eliminando ogni residuo di cibo prima che possa finire giù per lo scarico.

, eliminando ogni residuo di cibo prima che possa finire giù per lo scarico. Evita assolutamente di gettare olii e grassi nello scarico : solidificandosi possono creare veri e propri blocchi nei tubi.

: solidificandosi possono creare veri e propri blocchi nei tubi. Una volta a settimana, dedica qualche minuto a versare nel lavello la soluzione di acqua calda e acido citrico per prevenzione ; contribuirà a mantenerlo pulito e libero da cattivi odori.

; contribuirà a mantenerlo pulito e libero da cattivi odori. Quando non stai usando il lavello, considera l’idea di coprire lo scarico per limitare eventuali residui di cibo dall’accumularsi.

In questo video potrai trovare altri utilizzi dell’acido citrico in casa.