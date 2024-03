Come ho imparato a fare e a usare l’ammorbidente fatto in casa

Da quando ho iniziato a sperimentare e “studiare” i vari rimedi naturali, ho piano piano diminuito l’utilizzo dei detersivi o rimedi industriali, avvertendo sempre meno necessità.

Una delle mie esigenze maggiori è stato sempre il bucato: averlo sempre bianco, profumato ma soprattutto morbido!

Oggi vorrei raccontarti sia perché ho deciso di usare un rimedio naturale in particolare per il mio bucato e anche la mia super ricetta per prepararlo e averlo sempre a portata di mano!

Perché ho deciso di passare agli ammorbidenti naturali e fai da te

In passato mi sono sempre chiesta come potessi ridurre l’impatto ambientale delle mie abitudini quotidiane, soprattutto quando si parla di pulizie di casa.

Poi, un giorno, ho scoperto il potere degli ammorbidenti naturali. Mi sono resa conto che non solo sono più ecologici e gentili con il pianeta, ma anche con il portafoglio. La decisione di passare agli ammorbidenti fai da te è stata quasi naturale, una sorta di rivelazione che ha cambiato il modo in cui vivo le mie giornate di bucato.

Come fare l’ammorbidente per il bucato con l’acido citrico

Non ti terrò sulle spine, ormai sai benissimo che uso quotidianamente l’acido citrico come rimedio versatile per la mia casa, soprattutto in lavatrice.

Abbiamo visto in passato come utilizzarlo per il calcare (in lavatrice ma anche in altre zone della casa). Adesso vediamo come usarlo come ingrediente principale per un ammorbidente fai da te.

Occorrente

Per iniziare, ecco cosa ci servirà:

1 litro di acqua

150 grammi di acido citrico

Un contenitore con coperchio, o ancora meglio una bottiglia in vetro (che andrai ad etichettare)

Un imbuto

Un cucchiaio per mescolare

Come si prepara

Il processo è più semplice di quanto si possa pensare. Ecco i passaggi:

Riscalda leggermente l’acqua, senza portarla a ebollizione. Aggiungi l’acido citrico e mescola fino alla completa dissoluzione. Versa la soluzione nel contenitore usando l’imbuto. Lascia raffreddare e poi chiudi con il coperchio.

Modalità di utilizzo

Usare questo ammorbidente naturale è facile: basta aggiungere circa 100 ml del prodotto nel cassetto dell’ammorbidente della lavatrice. Potrai constatare la morbidezza e la freschezza del bucato dopo ogni lavaggio.

Ho preparato anche un video, dove ti mostro in modo semplicissimo come fare:

Ah dimenticavo! Se ti piacciono questi Consigli Naturali posso inviarteli ogni giorno direttamente su Messenger! Iscriviti al mio Canale! Ti aspetto!

Poiché il nostro ammorbidente non ha conservanti, dovresti cercare di consumarlo nel breve tempo. Se non fai lavatrici frequenti, prova a dimezzare le dosi in modo da avere un “prodotto fresco” ogni volta.

Se ti fa piacere, puoi aggiungere alla tua soluzione (da 1 litro) una decina di gocce di olio essenziale di lavanda, per un profumo gradevole sul bucato.

Considerazioni sull’acido citrico come ammorbidente

Utilizzare l’acido citrico come ammorbidente è stata una scoperta incredibile per me.

Oltre ad essere ecologico e sicuro, previene efficacemente il calcare nella lavatrice, allungandone la vita e garantendo un bucato sempre morbido e profumato. La mia esperienza personale mi ha dimostrato che è una scelta vincente sotto molti punti di vista.

Altri posti dove uso sempre l’acido citrico

La versatilità dell’acido citrico non si ferma al bucato. Lo uso regolarmente anche per:

Pulire a fondo il bagno, in particolare i vetri della doccia e i rubinetti .

. Decalcificare bollitori e macchine del caffè.

Sgrassare la cucina, dal piano cottura al lavello.

Come additivo per la pulizia dei pavimenti, lasciandoli brillanti senza striature.

Insomma, l’acido citrico è diventato un vero e proprio jolly nelle mie pulizie di casa, dimostrando che spesso le soluzioni più semplici e naturali sono anche le migliori. Ecco un video dove ti riassumo i suoi principali utilizzi:

Ricorda di fare sempre delle prove per verificare la tollerabilità dei tessuti. Non usare l’acido citrico su marmo, pietra naturale o mobili lucidi.