Cosa dovresti sapere sull’acido citrico

Anche se è meno conosciuto rispetto all’aceto, l’acido citrico risulta essere davvero efficace in quanto vanta varie proprietà.

Derivante dagli agrumi, tra cui il succo di limone, è considerato una manna dal cielo per la pulizia domestica ecologica.

A tal proposito, oggi vedremo insieme alcune cose che dovresti sapere sull’acido citrico in modo da aggiungerlo alla tua dispensa dei prodotti per pulire la casa!

Origine

L’acido citrico è un prodotto di origine naturale, in quanto viene estratto dagli agrumi, in particolar modo dal succo di limone che ne contiene fino al 3 o 4%.

Per questa ragione, è ecologico e non inquinante e può essere utilizzato in casa come alternativa ad altri prodotti chimici che invece hanno un alto impatto ambientale.

Chiamato anche correttore di acidità E330, questo prodotto si presenta solitamente sotto forma di polvere o di granuli da diluire in acqua e forma una soluzione dal Ph acido.

Proprietà

Come abbiamo già detto, le proprietà di questo ingrediente sono molteplici. Quella più nota è la proprietà anticalcare che lo rende un valido sostituto rispetto agli anticalcari disponibili in commercio.

Vi ricordiamo, infatti, che l’acido citrico viene utilizzato anche per pulire a fondo la lavatrice e la lavastoviglie.

Inoltre, vanta una forte azione lucidante soprattutto sulle superfici di acciaio spesso soggette alla formazione di aloni o di macchie. Questa azione fa sì che possa essere utilizzato anche come brillantante in lavastoviglie.

Infine, la proprietà ammorbidente, in grado di rendere soffici i capi senza danneggiare i tessuti!

Vantaggi

Dal momento che l’acido citrico risulta essere molto efficace e, al contempo, è un prodotto ecologico, è consigliabile utilizzarlo poiché porta numerosi vantaggi.

Innanzitutto, ha un approccio ecologico e un minor impatto ambientale rispetto non solo ai detersivi chimici ma anche all’aceto stesso.

Inoltre, è facilmente reperibile ed è anche molto economico in quanto potete comprarlo nei negozi fisici o quelli online ad un costo va dai 7 euro ai 15 euro al kilogrammo.

Inoltre, vista la sua versatilità vi permetterà di sostituire molti altri detersivi che utilizzate e non avere la dispensa piena di flaconi.

Infine, da non sottovalutare il fatto che non sia nocivo per la salute umana ed è a basso rischio di reazioni allergiche o irritazioni se utilizzato correttamente.

Preparazione

Per utilizzare l’acido citrico, è bene preparare una soluzione che potete poi utilizzare all’occorrenza per risolvere vari problemi domestici.

Il procedimento è davvero un gioco da ragazzi, in quanto dovrete semplicemente versare 150 grammi di acido citrico in una brocca contenente circa 1 litro di acqua e mescolare tutto accuratamente in modo da far sciogliere questa polverina.

Dopodiché, travasate la miscela in uno spruzzino o in una bottiglia da riciclare e il gioco è fatto!

Modalità di utilizzo

Una volta visto come preparare la soluzione di acido citrico, vediamo insieme come utilizzarla in casa.

Ammorbidente

Per utilizzare l’acido citrico come sostituto dell’ammorbidente commerciale, dovrete semplicemente versare circa 100 ml della miscela precedentemente ottenuta nella vaschetta dell’ammorbidente della lavatrice.

Dopodiché, avviate il ciclo di lavaggio con i vostri capi e noterete che saranno super soffici!

Vi ricordo, però, di agitare bene la miscela prima di ogni utilizzo.

Anticalcare

L’acido citrico è noto soprattutto per il suo essere un anticalcare naturale in grado di decalcificare alcuni elettrodomestici come la lavastoviglie e la lavatrice.

In questo caso, quindi, dovrete semplicemente effettuare dei lavaggi a vuoto, versando la soluzione di acido citrico direttamente nel cestello vuoto della lavatrice o nella vaschetta della lavastoviglie.

Dopodiché, avviate il ciclo di lavaggio a vuoto con programma ad alta temperatura. Per avere questi elettrodomestici sempre puliti, sarebbe bene procedere con quest’operazione almeno una volta al mese.

Oltre alla lavatrice e alla lavastoviglie, però, questo anticalcare può essere utilizzato anche per eliminare il calcare dai sanitari, dalle piastrelle e da altre superfici lavabili.

Spruzzate, quindi, la miscela di acido citrico direttamente su queste superfici piene di calcare e lasciate agire per qualche minuto. Infine, strofinate e risciacquate accuratamente.

Brillantante

E se volete vedere come utilizzarlo come brillantante, ecco un video pensato per voi!

Quando non usarlo

Ci sono delle superfici, però, su cui non è consentito l’utilizzo dell’acido citrico perché la sua acidità potrebbe corroderle. Tra queste, le superfici in marmo e in pietra naturale, i pavimenti in cotto e tutte quelle superfici per le quali è sconsigliato l’impiego di sostanze acide.

Inoltre, evitate anche di utilizzarlo sulle superfici di legno.

Avvertenze

Quando lavorate con l’acido citrico, indossate dei guanti protettivi, per evitare irritazioni cutanee, soprattutto se avete la pelle sensibile.