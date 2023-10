L’ambiente caldo e umido della doccia può diventare il terreno ideale per la formazione della muffa, un problema comune che può influire sulla pulizia e sull’igiene del bagno.

Tuttavia, non c’è bisogno di preoccuparsi, oggi vedremo insieme diverse soluzioni efficaci e naturali per eliminare la muffa nella doccia in modo rapido ed efficace.

Dalle proprietà pulenti dell’acido citrico alla versatilità del bicarbonato di sodio, scopriremo come mantenere la tua doccia priva di muffa in modo sicuro ed ecologico!

Acido citrico

Forse sai già che l’acido citrico è un alleato potente nella lotta contro la muffa e anche contro il calcare, per questo viene sempre più apprezzato ed usato per le pulizie domestiche.

Grazie alle sue diverse azioni, è in grado di sconfiggere la muffa senza l’uso di sostanze chimiche aggressive, quindi rinuncerete per sempre ai detergenti commerciali.

Per usarlo, versa 150 grammi di acido citrico in 1 litro acqua per creare una soluzione efficace da spruzzare sulle superfici colpite.

Lascialo agire per 10 minuti prima di sciacquare, e vedrai la muffa scomparire, lasciando la tua doccia fresca e pulita.

Non usare su mamo o pietra naturale.

Aceto bianco d’alcol

Oltre all’acido citrico, anche l’aceto bianco d’alcol è noto per le sue proprietà anticalcare e antimuffa, inoltre è un prodotto particolarmente economico e per questo ne ho sempre una scorta a casa!

Mescolate acqua e aceto in parti uguali, creerai così una soluzione potente da mettere in un vaporizzatore spray e che dovrai spruzzare abbondantemente sulle zone della doccia che presentano la muffa.

Lascia che agisca per almeno 15-20 minuti prima di strofinare con una spazzola o una spugna. L’aceto bianco d’alcol non solo eliminerà la muffa, ma lascerà anche la tua doccia con un odore fresco e pulito!

Attenzione! Non usare il rimedio su marmo o pietra naturale.

Bicarbonato di sodio

Non poteva mancare il bicarbonato di sodio nella nostra lista tra i migliori rimedi che aiutano a mandare via definitivamente la muffa nella doccia.

La sua azione abrasiva, infatti, riesce a strofinare le macchie più difficili in tempi ridotti, per questo non ci resta che capire bene come usarlo!

Forma una pasta con acqua e bicarbonato in parti uguali spalma la miscela sulle aree interessate; fai agire per un po’ prima di strofinare delicatamente con una spazzola o una spugnetta non troppo abrasiva.

Le proprietà pulenti del bicarbonato di sodio contribuiranno a rimuovere la muffa, lasciando la tua doccia impeccabile.

Acqua ossigenata

Quando la muffa è particolarmente ostinata, l’acqua ossigenata può essere la soluzione a cui non avevi mai pensato e che invece è l’ideale!

Dovrai semplicemente versare l’acqua ossigenata in una bottiglia spray e spruzzarla sulla muffa; fai agire per almeno 10 minuti e poi inizia a strofinare con una spugnetta.

Successivamente risciacqua con abbondante acqua finché anche l’ultima traccia di sporco sia andata via, dopodiché asciugate accuratamente per non lasciare gocce d’acqua.

N.B. Non usare il rimedio su marmo o pietra naturale e prediligete acqua al 3%.

Sapone di Marsiglia

Andiamo adesso ad un prodotto molto delicato e perfetto anche per le superfici più difficili: il sapone di Marsiglia.

Quest’ingrediente è perfetto per la pulizia quotidiana della doccia e in generale per pulire tutto il bagno. Grattugialo fino a riempire una tazza e utilizzalo con una spugna o uno spazzolino per pulire le pareti e il pavimento della doccia dalla muffa.

Ricordate sempre di farlo agire per almeno 20 minuti e poi toglietelo via risciacquando più volte e assicurandovi che lo sporco e le tracce di sapone siano andate via.

Oltre ad avere la doccia completamente pulita, sarà anche profumata!

Succo di limone

L’ultimo trucchetto che vedremo insieme prevede l’utilizzo del succo di limone il quale non solo conferisce un aroma fresco alla tua doccia, ma agisce anche come agente antimuffa.

Applica il succo di limone direttamente sulle aree interessate e lascia che agisca per almeno 30-40 minuti; dopodiché, pulisci con una spugna o una spazzolino, strofinando in maniera molto delicata.

Vedrete che, man mano, la muffa si sarà ammorbidita e verrà via facilmente, lasciando la doccia pulita e profumata.

Il mio procedimento

Pulire a fondo la doccia è una delle mie priorità in casa, per questo ti voglio mostrare tutto il mio procedimento:

Avvertenze

Ricordate di usare i rimedi descritti prima in angoli non visibili così da assicurarvi che non ci siamo macchie.