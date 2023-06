Come far profumare il Bagno di Menta e Limone per averlo sempre fresco

Un bagno sempre profumato è un biglietto da visita importantissimo sia per noi che per gli ospiti che accogliamo in casa.

Bisogna fare attenzione ad averlo costantemente fresco e brillante, soprattutto quando si avvicina l’estate e le fognature potrebbero far salire la puzza.

Ma come ottenere un profumo intenso e fresco? Semplice, con menta e limone! Scopriamo insieme tutti i trucchetti per usarli insieme e avere un odore inebriante in bagno!

Infuso profumato

Per esalare velocemente ed intensamente l’aroma di menta e limone, nulla è più indicato di un infuso profumato.

Si tratta, infatti, di un metodo che agisce nell’immediato e può raggiungere facilmente tutte le aree del bagno in un batter d’occhio!

Per prepararlo, dovrete semplicemente riempire un pentolino con acqua, succo di 1 limone grande e 5 foglie di menta; accendete e portate a bollore.

Una volta arrivato ad ebollizione, dovrete spegnere il fuoco, portare il composto nel bagno e lasciarlo finché il profumo non si è sparso ovunque!

Spray naturale rinfrescante

L’infuso è un’ottima soluzione, ma non è l’unica!

Infatti, in alternativa, potete preparare anche uno spray naturale rinfrescante da vaporizzare all’occorrenza in bagno e riavere un impatto di purezza e sollievo ogni volta che lo usate.

Mettete a bollore il succo di 1 limone e 6 foglie di menta, una volta arrivato ad ebollizione spegnete il fuoco e lasciate raffreddare; successivamente non vi resta che filtrare il composto e metterlo in un flacone spray.

Spruzzate il composto in tutto il bagno e lasciatevi inebriare dall’intenso profumo!

Foglie e bucce essiccate

Una sorta di pot pourri personalizzato è un metodo molto personalizzato e super naturale da usare in bagno!

Questo si può realizzare con tutti i fiori desiderati, ma ora vedremo in particolare come fare con menta e limone per avere un risultato perfetto.

Sciacquate leggermente le foglie di menta e asciugatele tamponando con un panno pulito; poi disponetele in una ciotola e lasciatele essiccare fuori al balcone per qualche giorno.

Togliete le bucce dai limoni, privandole della parte bianca (responsabile della formazione di muffa) e lasciate anche quelle essiccare all’aperto o per qualche minuto sotto il forno preriscaldato a 170°.

Una volta pronto tutto, mescolate insieme le foglie di menta e le bucce di limone, aggiungete mezzo cucchiaino di olio essenziale a vostra scelta e posizionate in bagno.

Il risultato sarà fantastico!

Sacchetti profumati

Fare dei sacchetti profumati è un trucchetto meraviglioso non solo per un ambiente grande come il bagno, ma anche negli spazi più piccoli come mobili, cassetto e quant’altro.

I sacchetti si preparano in pochissimo tempo, dovrete semplicemente mettere le foglie e le bucce essiccate in sacchetti traspiranti a maglie larghe e disporli in vari zone del bagno.

Usate il metodo anche per i cassetti dei bagni, per i mobili e il bagno sarà sempre un luogo fresco e profumato!

Rametto in doccia

Ultimo trucchetto che vediamo insieme per profumare il bagno di menta e limone è con un rametto nella doccia!

Il vapore della doccia esala tutti i profumi, per questo alcuni profumatori naturali e saponi vengono messi lì in modo da diffondersi in tutto il bagno.

In questo caso dovrete mettere 1 rametto di menta nella zona del soffione, ma dovrete stare attenti a non far andare direttamente le gocce d’acqua sopra.

Trucchetto sconosciuto! (VIDEO)

Sapevate che con un semplice rotolo di carta igienica potrete avere sempre un fantastico profumo in bagno? Vi spiego come faccio in questo video creato per voi!