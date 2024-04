Come eliminare la Polvere da piante finte e vere che hai in Casa

Avere un tocco verde in casa la rende accogliente ed anche elegante. Se avete il pollice verde, di sicuro vi destreggerete con tante piante diverse.

Ma molto spesso non si riesce a curare le piante come si vorrebbe, vuoi perché si ha un pollice nero, ma a volte la casa non si predispone alla cura delle piante vere, soprattutto se è poco illuminata. Perciò decidiamo di comprare delle piante finte.

Come ogni oggetto in casa, vanno pulite… e oggi vedremo insieme come fare in modo semplicissimo!

Le spolvero con dei vecchi collant

Come ben saprete, anche per le piante finte, l’accumulo di polvere è inevitabile, sia quando fa più caldo ma anche quando teniamo i termosifoni accesi in inverno.

Il trucco che utilizzo da anni è sorprendentemente efficace e costa zero euro: un vecchio collant. Vi starete chiedendo il perché di questa scelta, ebbene, il materiale di cui è fatto aderisce perfettamente alla polvere senza graffiare o danneggiare le delicate foglie delle nostre piante.

Basta indossarlo come un guanto, e con movimenti delicati, passare su ogni elemento della pianta. Ripeto questo gesto una volta a settimana e il gioco è fatto! Ma l’utilizzo di vecchi collant non finisce qui: li uso spessissimo per eliminare la polvere a casa mia!

Come pulirle con rimedi naturali

Ma cosa fare quando la polvere si è accumulata a tal punto da necessitare di una pulizia più profonda? Nessun problema, ho quello che fa per voi: uno spray fai-da-te. Ecco la ricetta:

1 cucchiaino di sapone di Marsiglia liquido, o anche un cucchiaino di sapone in scaglie.

liquido, o anche un cucchiaino di sapone in scaglie. Un pizzico di bicarbonato , anche la punta di un cucchiaino va bene.

, anche la punta di un cucchiaino va bene. 250 ml di acqua.

Una volta mescolati accuratamente gli ingredienti, riempio uno spruzzino e applico la soluzione su un panno umido, mai direttamente sulla pianta. Poi pulisco delicatamente ogni foglia. Se ne ho bisogno risciacquo il panno, lo strizzo bene e lo ripasso direttamente sulle foglie finte.

E se hai una Pianta vera?

Il discorso della pulizia delle piante non è solo per quelle finte. Passando alle piante vere, il discorso cambia leggermente.

Le foglie delle piante sono molto delicate: non potremo certo usare un detersivo, col rischio di rovinarle irrimediabilmente. Per questo passo un panno in microfibra inumidito con sola acqua. Deve essere ben strizzato, altrimenti potrebbe danneggiare le foglie e favorire la comparsa di parassiti.

Passo il panno su ogni superficie della pianta, dal basso verso l’alto, evitando di esercitare pressione, e ricordo di arrivare fino alla base. Ma perché è così importante? Perché la polvere ostacola la naturale fotosintesi (perché crea una patina). Quindi pulendole non solo permettiamo loro di vivere in salute, ma sono anche esteticamente più belle.

Vi spiego meglio come fare in questo video semplicissimo: