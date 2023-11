Con l’arrivo dell’inverno, le abitudini cambiano e noi tutte siamo costrette a tenere le porte chiuse per proteggerci dal vento e dal freddo esterno.

Se da una parte, però, questa abitudine permette di tenere la casa più calda, dall’altra non consente il ricambio e la circolazione dell’aria, producendo spesso cattivi odori.

Ma non temete! Oggi, infatti, vedremo insieme come eliminare la puzza di chiuso in casa se si hanno le porte chiuse, ricorrendo ad ingredienti casalinghi e naturali.

Bicarbonato di sodio

Innanzitutto, vi suggeriamo di utilizzare il bicarbonato di sodio, il quale è un ingrediente noto per la sua proprietà anti-odore.

Per utilizzarlo in casa per togliere la puzza di chiuso, quindi, dovrete semplicemente versare alcuni cucchiai di bicarbonato in una piccola ciotola e collocarla negli angoli della casa dove sentite maggiormente la puzza di chiuso.

Se oltre a rimuovere il cattivo odore, volete anche profumare la casa, vi suggeriamo di aggiungere alcune gocce di olio essenziale dalla fragranza che più preferite.

Aceto

Oltre al bicarbonato, c’è un altro ingrediente da dispensa che può venire in vostro soccorso per assorbire i cattivi odori che si impregnano in casa come la puzza di chiuso: l’aceto.

La sua funzione anti-odore, infatti, viene utilizzata anche per togliere i cattivi odori nel frigorifero!

Anche in questo caso, dovrete semplicemente versare l’aceto in una ciotola e posizionarla nei punti della casa più soggetti ai cattivi odori.

Limone

Dopo il bicarbonato e l’aceto, non poteva mancare all’appello il limone, l’agrume dal profumo inebriante!

In questo caso, dovrete semplicemente tagliare una fetta di limone dello spessore di 1 centimetro e poggiarla su un piattino.

Dopodiché, collocatelo dove volete in casa e non solo la puzza di chiuso sarà un brutto ricordo, ma la vostra casa profumerà di fresco!

Per un profumo ancora più intenso, potete anche aggiungere alcuni chiodi di garofano nella polpa del limone.

N.B. Vi ricordiamo di sostituire il limone almeno una volta alla settimana.

Sale e menta

Sempre senza allontanarci troppo dalla dispensa, possiamo ricorrere ad altri due ingredienti: il sale e la menta. Da una parte, infatti, c’è il sale che è noto per la sua capacità di assorbire anche l’umidità in eccesso, dall’altra invece la menta che porta un profumo di fresco negli ambienti.

Versate, quindi, il sale in una ciotola di piccole-medie dimensioni, dopodiché create uno strato con le foglie di menta e un nuovo strato con il sale.

A questo punto, mettete la ciotolina su una qualsiasi superficie della casa, concentrandovi sui punti dove è maggiormente concentrata la puzza di chiuso e il gioco è fatto!

Sughero

Forse vi sembrerà un trucchetto piuttosto strambo, eppure sembra essere molto efficace grazie alla sua proprietà assorbente. Stiamo parlando del tappo di sughero, il quale è molto poroso e in grado di assorbire i cattivi odori.

Tagliatelo, quindi, a metà, aggiungete circa 2 gocce di olio essenziale dalla fragranza che maggiormente preferite su entrambe le metà e mettetele su un piattino.

Dopodiché, collocatelo dove volete in cucina e lasciate agire. Questo rimedio, però, è indicato soprattutto per gli spazi più stretti, quali il frigorifero o l’armadio.

