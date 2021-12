Basta un Tappo di Sughero per profumare in poco tempo tutto il Frigorifero

Spesso abbiamo degli oggetti in casa che non sappiamo quanto possano essere utili e quanto possano essere riutilizzati per diventare un vero e proprio aiuto!

Uno di questi è il tappo di sughero! Sapevate che quando aprite una bottiglia di vino, il tappo può diventare un ottimo rimedio per liberarsi dei cattivi odori?

Ebbene sì, con semplici accorgimenti e con un procedimento molto semplice, il tappo di sughero può essere il nostro migliore alleato!

Oggi vedremo come usarlo per togliere i cattivi odori e profumare il frigo!

Prima di iniziare

Prima di iniziare a spiegarvi quest’interessante trucchetto, tenete presente alcune cose importanti per fare in modo che sia efficace.

Innanzitutto, se c’è puzza nel frigo, apritelo e controllate tutti i cibi per capire se ce ne sono alcuni andati a male che stanno provocando il mal odore.

Nel caso in cui vi fossero, ahimè, dovrebbero essere gettati perché nella maggior parte dei casi non si possono recuperare in alcun modo.

Controllate che non siano carni o pesci che avete lasciati a scongelare per troppo tempo in frigo.

Infine assicuratevi che non sia colato alcun liquido che bisogna asciugare prima del procedimento che vi descriverò.

Avere queste accortezze è necessario sia per il buon funzionamento del frigo, sia per fare in modo che sia pulito e che i rimedi che usate funzionino.

Per togliere i cattivi odori

Se la puzza in frigo è abbastanza consistente, potrebbe essere necessario anzitutto rimuoverla.

Saprete che esistono vari rimedi per togliere i cattivi odori nel frigorifero, ma forse non tutti sanno che basta anche solo il tappo di sughero e vi dirò subito come!

Per prima cosa dovrete tagliare il tappo a metà verticalmente in modo che possa assorbire al meglio sia l’umidità che la puzza. Ponetelo dunque su un piattino o in un vassoio e mettetelo su una delle mensole dell’elettrodomestico.

In seguito vedrete che col passare del giorni i cattivi odori andranno via, ma se volete potenziare l’azione, potete spargere sul piattino anche del bicarbonato di sodio e poi mettere le due metà del piatto sopra.

Anche il bicarbonato, infatti, ha delle proprietà anti-odore che vengono sfruttate spesso in cucina!

Per profumare il frigo

Dopo aver detto addio ai cattivi odori, vediamo come usare il tappo per profumare il frigo!

Ricordate che potete usare questo rimedio a prescindere da quello sopra descritto, dato che potete profumare anche un frigorifero che non presenta odori sgradevoli.

Il procedimento è simile a quello precedente, ovvero tagliare sempre il tappo a metà e aggiungere 1 o 2 gocce di olio essenziale che preferite su ogni metà.

Riponete poi le due metà dei tappi in un bicchiere o in un piattino e inserite all’interno del frigo, con il tempo il sughero rilascerà il buon profumo.

Io vi consiglio di scegliere oli essenziali agli agrumi così che possiate avere un profumo di fresco!

Altri usi del tappo di sughero

L’efficacia del tappo di sughero non si limita soltanto al frigo, ma esistono anche altri usi!

Ad esempio, potete spruzzare il profumo che preferite o mettere delle gocce di olio essenziale sul tappo e metterlo nei cassetti o negli armadi per profumare i vestiti!

Inoltre potete decorarlo a vostro piacimento, profumarlo e usarlo sulle scrivanie nelle vostre camere oppure in ufficio!

Insomma, ovunque lo mettiate, svolgerà il suo lavoro di profumare e di assorbire umidità e cattivi odori!

Avvertenze

Assicuratevi che i tappi siano interamente di sughero altrimenti perderete l’efficacia del rimedio.