Le vacanze si stanno avvicinando e tutte noi ci stiamo preparando a lasciare la nostra casa per qualche giorno e goderci il relax totale!

Prima di partire, però, è importante sistemare la casa per evitare di metterci subito all’opera con le pulizie a causa di spiacevoli sorprese al ritorno.

Per questo, oggi vedremo insieme 6 cose da mettere in frigorifero per non avere cattivi odori quando torniamo dalle vacanze!

Bicarbonato di sodio

Il primo rimedio consiste nell’utilizzare il bicarbonato di sodio, un ingrediente noto proprio per le sue proprietà anti-odore in grado anche di togliere la puzza sul bucato.

Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è versare il bicarbonato in una tazzina o in un bicchiere e posizionarlo, poi, negli angoli del frigorifero. Per portare anche un buon profumo a questo elettrodomestico, potreste poi aggiungere al bicarbonato anche 4/5 gocce di olio essenziale dalla fragranza che maggiormente preferite: e addio cattivi odori!

Aceto

Come il bicarbonato, anche l’aceto ha la capacità di neutralizzare i cattivi odori nel frigorifero ma non solo! Vi ricordiamo, infatti, che potete usarlo anche per togliere la puzza di umido e chiuso nel cestello della lavatrice!

Anche in questo caso, quindi, dovrete semplicemente riempire una tazzina con l’aceto e metterla nel frigorifero per tutto il periodo delle vostre vacanze. Per un effetto più efficace, potete anche usare l’aceto su un panno e passarlo sulle ante del frigorifero prima di partire in modo da procedere con una pulizia veloce!

Limone

Se l’aceto e il bicarbonato sono in grado di rimuovere i cattivi odori e di assorbirli, il limone, invece, ha la funzione anche di “deodorare”, grazie al suo profumo inebriante.

Pertanto, vi suggeriamo di riporre nel vostro frigorifero un mezzo limone e il gioco è fatto! Per potenziare l’odore, sarebbe ben inserire dei chiodi di garofano all’interno della polpa: e che profumo!

Oltre alla metà del limone, però, potete anche utilizzare il succo. Quindi, filtrate il succo di 1 limone e versatelo in un bicchiere o in una tazzina. Dopodiché, riponetelo nel frigo e…godetevi la magia al ritorno!

Sapone di Marsiglia

Come il limone, anche il sapone di Marsiglia vanta un profumo inebriante, oltre ad avere proprietà smacchianti e pulenti molto delicate. Vi ricordiamo, infatti, che è l’ingrediente base per realizzare lo smacchia-tutto fai da te!

In questo caso, dovrete ricavate delle scaglie di questo sapone, versarle in un piattino e posizionarlo nel frigorifero: al ritorno delle vacanze il vostro frigorifero sarà profumato come non mai!

Fondi di caffè

Tra gli ingredienti da dispensa più profumati vi è sicuramente il caffè, il quale sprigiona un aroma che noi tutte amiamo. Oltre ad avere questo buon odore, però, i fondi di caffè svolgono anche una funzione assorbente tale da rimuovere la puzza negli ambienti. Non a caso, vengono utilizzati per togliere la puzza di chiuso negli armadi!

Per provarli nel frigorifero, quindi, dovrete riempire semplicemente un piattino o una tazza con fondi di caffè asciutti e posizionarli nell’elettrodomestico.

Fogli di giornale

Infine, vediamo un ultimo trucchetto che consiste nell’utilizzare dei fogli di giornale, i quali aiutano ad assorbire la puzza e a prevenire la proliferazione di cattivi odori.

Vi suggeriamo, quindi, di posizionare più strati di carta sui ripiani e nelle cassettiere in modo da neutralizzare la formazione dei cattivi odori in tutti gli angoli dell’elettrodomestico. In alternativa, potete anche arrotolare alcuni fogli e posizionarli dove volete.

Come se non bastasse, i fogli di giornale sono in grado di assorbire anche le macchie; non a caso, vengono utilizzati per sgrassare i vetri e rimuovere gli aloni!

Per profumare tutta la casa

