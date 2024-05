La cucina è il cuore pulsante della casa, il luogo in cui si cucina, si mangia e ci si riunisce tutti insieme attorno a una tavola per una bella chiacchierata, soprattutto quando si invitano ospiti a pranzo o a cena.

Per questo motivo è importantissimo che abbia sempre un aspetto lindo e ordinato, che possiamo ottenere non solo non trascurandone mai la pulizia, ma facendo attenzione ad alcuni dettagli che faranno la differenza.

Voglio svelarvi in questo articoli alcuni trucchetti che fanno in modo che la mia cucina sembri sempre ordinata, anche se è la stanza della casa che deve probabilmente contenere più cose in assoluto.

Lasciare spazio sui ripiani

Partiamo dal presupposto che più oggetti sono sparsi in giro per la cucina, più questa ci sembrerà disordinata. In particolare, se gli oggetti in questione sono tutti di dimensioni diverse e hanno svariate utilità.

L’omogeneità visiva è una componente essenziale per donare alla nostra cucina un aspetto sempre ordinato e mai trascurato e trasandato. Per questo, il mio primo consiglio per voi è quello di sgomberare i ripiani.

Prediligete sempre di conservare i vostri utensili, pentole e piccoli elettrodomestici all’interno dei mobili e nascosti alla vista. Già solo così la vostra cucina vi sembrerà più spaziosa e ordinata e assumerà un aspetto del tutto rinnovato.

Ordinare con criterio

Ovviamente, non sarà possibili sgomberare del tutto i vostri ripiani e non è neanche necessario, perché ci vuole qualcosa che possa abbellire gli spazi, ma con criterio.

Per questo motivo, prediligete di esporre oggetti che siano coordinati tra loro, come un set di coltelli o di mestoli, in modo tale che la loro coerenza estitica evochi un senso di ordine e organizzazione.

Se volete andare oltre quello che si vede a primo impatto e volete garantire ordine anche nei mobili, vi consiglio di organizzare i vostri scaffali servendovi di contenitori omogenei per eliminare pacchi e scatole dalle diverse dimensioni.

Si sa che l’occhio vuole la sua parte ed eliminare il disordine visivo avrà un ruolo centrale e importantissimo nel garantire l’aspetto gradevole della vostra cucina.

Collocare gli oggetti in maniera funzionale

Collocare gli oggetti in maniera funzionale è uno dei trucchi per avere una cucina sempre in ordine. Questo è dovuto essenzialmente a due ragioni fondamentali.

La prima è che se tenete a portata di mano gli oggetti che vi servono per le varie mansioni nei pressi dei luoghi in cui le svolgete, non dovrete sposarli troppo dalla loro postazione e non creerete disordine in giro.

La seconda è che sarete invogliati a rimetterli al proprio posto, perché vi sarà sempre comodo riporli e afferrarli rapidamente per maneggiarli in ogni momento.

Rispettare una routine quotidiana

Un’altra cosa fondamentale è rispettare una routine di pulizia quotidiana. Infatti, lo sporco e il grasso che si accumulano in cucina a causa dei vapoi del cibo contribuiscono a darle un aspetto spiacevole.

Quindi, ogni volta che cucinate, fate arieggiare sempre la stanza, pulite i fornelli e il piano cottura e, soprattutto, lavate e posate sempre le stoviglie.

Lasciare i piatti sporchi in giro contribuisce alla formazione di cattivi odori e allacreazione di disordine, che è quello che vogliamo assolutamente evitare.

Ultimo trucchetto

Quest’ultimo trucchetto che voglio lasciarvi non riguarda strettamente l’impatto che avete con la vostra cucina appena entrate, ma è comunque molto utile a mantenere l’ordine e soprattutto a non sprecare cibo.

Si tratta del Meodo FIFO, cioè First In, First Out, essenziale in cucina soprattutto per gestire il frigorifero e la dispensa. Questo metodo consiste nell’organizzare gli alimenti in modo che quelli acquistati per primi siano consumati per primi.

Nello specifico, tenete sempre nella parte anteriore e più visibile dei mobili e del frigo gli alimenti con scadenza più breve e facilmente deperibili. In questo modo eviterete gli sprechi alimentari e manterrete la dispensa sempre ordinata e libera da ingombri inutili.