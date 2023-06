Quando ci si appresta a vivere le giornate più calde, iniziano i problemi con gli insetti ed in particolare con le formiche!

Gli insetti in questione rappresentano un vero problema, anche perché sono principalmente attirate dal cibo e quindi si ritrovano continuamente in cucina.

Ma come evitare di averle e di allontanarle dagli angoli? Scopriamo insieme tutto quello che devi sapere!

Cannella

Le formiche odiano gli odori troppo forti, quindi la cannella è una delle prime soluzioni naturali che dovrete tenere sempre a portata di mano!

Se mettete una ciotolina piena di cannella sul davanzale di balcone o finestra, creerete una barriera anti-formica e gli insetti non ci penseranno 2 volte a fare dietro front.

Un altro trucchetto è riscaldare dell’acqua con mezzo cucchiaino di cannella, trasferire il composto bollente in una ciotola e lasciarlo sempre in prossimità di spazi aperti.

Vedrete che non saranno più un problema!

Limone

Abbiamo parlato di odori forti, quindi è impossibile non menzionare anche il limone, l’agrume dal sapore tutto particolare!

Oltre ad essere un fantastico ingrediente da usare per prendersi cura della casa, il profumo del limone è perfetto per evitare che le formiche avanzino in cucina.

Riempite un piattino con delle fettine di limone e lasciatelo nelle zone di provenienza delle formiche; in niente saranno nauseate dall’odore e non torneranno più!

Così come per la cannella, anche in questo caso potrete fare un infuso al limone per diffondere il profumo.

Aceto

Tra le soluzioni che troviamo nei rimedi naturali, l’aceto si pone sempre al primo posto e anche in questo caso potete usarlo!

Qualsiasi sia la sua fragranza, potrete sfruttarla a vostro vantaggio per mandare via le formiche e non farle ritornare.

Riempite 1 bicchiere d’aceto, mettetelo in un angolo di provenienza degli insetti ed ecco fatto!

Per un effetto ancora più deciso, riempite il bicchiere d’aceto e inserite all’interno anche delle fette o degli spicchi di limone.

Fondi di Caffè

I fondi di caffè, anche se non sembra, sono una vera e propria risorsa in casa e in giardino.

Nella schiera di cose per cui rappresentano una soluzione ideale, c’è anche l’evitare invasioni e presenza di formiche in casa.

Quando volete allontanarle dall’esterno, potete spargere dei fondi essiccati lungo tutto il davanzale del balcone, negli angoli e in alcune zone critiche.

In casa, invece, basterà metterli in una ciotolina ed ecco fatto!

Alloro o menta

Andiamo avanti con i rimedi della Nonna per allontanare le prime formiche con due delle piante più amate di sempre!

Sia l’alloro che la menta fanno parte di quei vegetali i quali profumi non tramontano mai e non solo, danno anche una mano in casa per evitare questi insetti!

Preparate un infuso con 5 foglie di menta o di alloro e, una volta arrivato ad ebollizione, portatelo nella zona di provenienza delle formiche.

Sale

Ultimo trucchetto, quello che viene usato da innumerevoli anni, prevede l’uso del sale!

Vi chiederete come mai un ingrediente inodore possa essere utile in questo senso; ebbene ve lo dico subito!

Il sale, a differenza degli altri odori che le allontanano, attira le formiche che, però, resteranno intrappolate e non daranno più fastidio.

Spargete il sale sui punti di provenienza degli insetti e addio problemino!