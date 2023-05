Cosa fare quando capita che la doccia viene attaccata dal calcare e dallo sporco in modo eccessivo?

Ci sono tanti metodi che possono far tornare il bagno pulito, ma risultano aggressivi, come nel caso dei prodotti industriali.

Nel mondo dei rimedi naturali, invece, esistono degli ingredienti in grado di togliere efficacemente tutto lo sporco, senza rinunciare alla sostenibilità.

Tra questi elementi troviamo l’aceto bianco d’alcol, perfetto nel nostro caso! Scopriamo insieme come usarlo per lucidare e togliere lo sporco dalla doccia.

Iniziamo dal calcare

Uno degli scogli da superare, in riferimento allo sporco in bagno, è sicuramente il calcare.

Se non si attenti alla sua formazione, si rischia di avere un bagno incrostato di macchie d’acqua e, più si va avanti, maggiore sarà la difficoltà nel togliere tutto in modo efficace.

Per fortuna l’aceto d’alcol è un ottimo alleato in questo, poiché ha il potere di sciogliere anche il calcare più difficile!

Dovrete vaporizzarlo sulle zone critiche come miscelatore, tubo, piastrelle e altro; attendete poi una decina di minuti e strofinate energicamente per pulire.

Muffa su binari e silicone

Un’altra problematica legata alla doccia, che bisogna sicuramente tenere sotto controllo come il calcare, è la muffa.

I binari ed il silicone sono le zone preferite di questo tipo di sporco e, ahimè, sono le meno visibili! Per cui dovrete andare a scovare e trovare le parti colpite.

Per risolvere il problemino, basterà soltanto bagnare una pezza in microfibra con l’aceto d’alcol, poggiarlo lungo i binari ed il silicone, poi attendere almeno 1 ora.

Ah dimenticavo! Se ti piacciono questi Consigli Naturali posso inviarteli ogni giorno direttamente su WHATSAPP! Contattami qui e salva il mio numero in rubrica! Ti aspetto!

Successivamente prendete uno spazzolino, strofinatelo per togliere definitivamente la muffa ed ecco fatto!

Sacchetto per il soffione

L’acqua esce direttamente dal soffione, per questo potremmo dire che, più di tutti, è l’elemento che si sporca maggiormente!

Non a caso, per pulirlo non basta passare la spugna, ma c’è bisogno di un intervento più specifico che faremo sempre con il nostro fantastico aceto d’alcol!

Come usarlo per il Soffione

Riempite un sacchetto di plastica per gli alimenti con l’aceto e immergete il soffione all’interno, poi legate la busta, fissandola per bene e lasciate in ammollo per 30 minuti.

Trascorso questo tempo, non vi resta che togliere il soffione, strofinare con una spugna e risciacquare: sarà tornato brillante!

Video-Trucchetto

Siete curiosi di saperne di più su questo metodo? Ve lo spiego con il video che vi dirà passo dopo passo cosa fare!

Fughe nere

L’umidità, l’eccessivo calore, la muffa e i residui di prodotti per la cura personale, si depositano tutti sulle piastrelle della doccia e ad esserne colpite sono soprattutto le fughe.

Quando vedete che stanno diventando nere, allora c’è bisogno, ancora una volta, del nostro caro aceto d’alcol, quindi vediamo come sfruttarlo!

Mettetelo in un flacone spray e vaporizzatene una quantità abbondante lungo tutte le fughe, andate poi a strofinate con uno spazzolino.

Attendete 1 ora per lasciar agire e poi risciacquate accuratamente.

Macchie d’acqua sui vetri

Ultimo problemino che non possiamo fare a meno di menzionare in riferimento alla doccia è costituito dalle macchie d’acqua sui vetri!

Quante volte vorremmo che sparissero come per magia? Non c’è dubbio, infatti, che sono molto faticose da togliere, ma non con l’aceto d’alcol.

Tutto quello che dovrete fare è spruzzare l’aceto sulle zone critiche, lavare con una spugna morbida imbevuta d’aceto e risciacquare per bene, controllando che non restino macchie né aloni.

Avvertenze

Provate l’aceto prima su tutte le superfici prima di usarlo. È da tener presente, inoltre, che non può essere usato su marmo o pietra naturale.