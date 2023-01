A volte non ci rendiamo contro di quanto possano essere preziosi alcuni elementi che abbiano in casa e che possono dare la soluzione a vari problemini.

A tal proposito non possiamo fare a meno di menzionare il succo di limone, un agrume versatile, fresco e profumato che dona sempre soddisfazione quando lo si usa per le pulizie di casa.

Proprio per questo oggi vedremo insieme come usarlo al fine di avere ogni parte della casa perfettamente pulita!

Contro il calcare

Tanti sono stati i rimedi messi alla prova contro il calcare, ma quando si usa il limone il risultato non delude mai!

L’azione sgrassante dell’agrume è quello che serve per togliere le macchie d’acqua ostinate ed incrostate in poco tempo, scopriamo in che modo!

Dovrete semplicemente premere il succo di limone su una spugna e strofinarlo sulle zone interessate, poi lasciate agire per circa 5 minuti, dopodiché ripassate la spugna ed ecco fatto!

Il calcare sarà solo un lontano ricordo!

Per il legno

Anche il legno può tornare lucido e pulito sotto l’effetto del limone!

Una delle qualità del suo succo è infatti la capacità di rendere brillanti tutte le superfici su cui viene usato e questo lo rende una delle prime scelte quando il legno presenta delle macchie o è opaco.

Usarlo è semplicissimo, dovrete soltanto premere e filtrare il succo di limone, successivamente immergete un panno in microfibra all’interno e passatelo sulle zone interessate.

Risciacquate bene ed ecco fatto!

Per lucidare l’acciaio

In accordo con quanto detto prima, ovvero che il limone è in grado di lucidare tutte le superfici, possiamo dirlo anche per l’acciaio.

Quante volte rischiamo di graffiarlo al punto che non riesce a tornare più brillante come prima? Ebbene, sappiate che il succo di limone aiuta a minimizzare i graffi e a dire addio alle macchie ostinate.

Tutto quello che dovrete fare è semplicemente usare mezzo limone come una sorta di spugna e passarlo sul piano cottura, sul lavello e su tutto l’acciaio che avete in casa.

Passate una spugnetta per togliere eventuali macchie e sciacquate tutto con il panno in microfibra.

In bagno

In bagno il limone non è fantastico solo perché lo rende subito più lucido e pulito, ma anche per la sensazione di freschezza che lascia!

Potete usarlo in ogni zona, dai rubinetti ai pavimenti perché non rovina e non macchia alcun elemento.

In particolare il limone è ottimo per far risplendere i vetri della doccia, togliere il calcare e lucidare le ceramiche che torneranno anche più bianche!

Per profumare, invece, potete preparare una soluzione riempiendo 3/4 di un vaporizzatore con il succo di limone e la restante parte con dell’acqua.

Dopodiché vaporizzate all’interno del bagno ogni volta che occorre e l’odore resterà per tanto tempo!

Non usate su marmo o pietra naturale.

Per i pavimenti

Abbiamo accennato poco fa a quanto il nostro agrume preferito possa essere efficace sui pavimenti.

Non a caso lo si vede alla base di tantissimi detersivi proprio per la freschezza e la pulizia che riesce a conferire anche negli angoli più trascurati.

I pavimenti che maggiormente risplendono se lavati con il succo di limone sono quelli in legno, in gres e in cotto.

Vi basterà semplicemente mettere 1 tappo di succo di limone all’interno del secchio, passare al lavaggio e dopo godervi lo splendido risultato!

Contro i cattivi odori

Un grande punto a favore del succo di limone è il suo meraviglioso profumo che mette d’accordo un po’ tutti.

Quando si accumulano delle varie puzze in casa, allora c’è bisogno di porre rimedio e lo si può fare attraverso molti modi.

Il trucchetto più gettonato è mettere ad infusione il succo di mezzo limone grande, mentre l’altra metà dovrà essere tagliata a fette e messa nell’acqua.

Portate ad ebollizione, quando vedete che evapora, spegnete sotto il fuoco e portate il pentolino nella zona della casa da profumare.

In alternativa potete mettere delle bucce di limone essiccate in un sacchetto traspirante per profumare armadi, cassetti e così via.

In lavatrice e lavastoviglie

Ma non possiamo finire la lista degli usi del succo di limone senza menzionare lavatrice e lavastoviglie!

Questi due elettrodomestici, come ben saprete, necessitano di una costante attenzione per far sì che non ci siano mal funzionamenti o cattivi odori.

Per togliere il calcare, la muffa e residui vari potete fare un lavaggio a vuoto con 2 tazze di succo di limone filtrato bene.

Nel caso della lavatrice dovrete mettere direttamente nel cestello, per la lavastoviglie invece basterà mettere sul fondo.

Inoltre, mezzo limone nella lavastoviglie vi darà piatti e bicchieri brillanti e senza aloni!

In lavatrice, invece, se ne mettete 1 cucchiaio potete avere panni bianchi e più morbidi!

Avvertenze

Provate i rimedi con i limone prima in un angolino nascosto.