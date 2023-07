Tra le varie sfide cui ci pone davanti l’estate, c’è sicuramente un fastidioso problema in bagno: le formiche.

Questi piccoli insetti possono invadere il nostro spazio personale, creando disagio e costringendoci a controllare tutte le aree interessate ogni secondo.

Fortunatamente, ci sono diverse soluzioni naturali che potete adottare per tenere lontane le formiche senza l’uso di sostanze chimiche nocive.

Oggi infatti vedremo insieme alcuni rimedi efficaci che possono mandare via le formiche dal bagno in un batter d’occhio e trascorrere un’estate serena e tranquilla!

Aceto

L’aceto bianco è un ottimo deterrente per le formiche, infatti gli insetti ne detestano tantissimo l’odore e andranno via in un niente.

Per usare questo trucchetto non dovrete far altro che mescolare 1/2bicchiere d’aceto con una parte di acqua e trasferire tutto all’interno di un vaporizzatore.

Spruzzate la soluzione lungo le tracce delle formiche e nelle zone in cui solitamente si radunano. L’odore dell’aceto allontanerà le formiche, mantenendo il vostro bagno al sicuro!

Limone

Il limone è un agrume dall’odore per noi meraviglioso, ma terribile per le formiche: lo sapevate?

Ebbene sì, pare che la freschezza di quest’alimento sia detestata dai fastidiosi insetti, per cui possiamo sfruttarlo a nostro vantaggio e risolvere una volta e per tutte il problemino.

Dovrete semplicemente premere del succo di limone fresco e strofinarlo lungo le zone in cui avvistate le formiche. L’odore acido del limone disturberà le formiche e le dissuaderà dal tornare.

Spezie

Tutti in cucina abbiamo delle spezie e molte di queste in cucina possono fungere da repellenti naturali per le formiche.

Cannella in polvere, peperoncino, pepe o chiodi di garofano macinati sono quelli che maggiormente riescono a far fare dietro-front agli insetti, liberandovene per sempre!

Quello che dovrete fare è spargere una di queste spezie lungo i punti di ingresso delle formiche o lungo le loro tracce. Gli ingredienti creano una barriera che le formiche non gradiscono, tenendole lontane dal vostro bagno.

Talco

Il talco, elemento tipico che si tiene in bagno, è un altro alleato contro le formiche!

Usato molto spesso per alcune faccende domestiche, questo prodotto sarà una spalla forte per dire addio agli animaletti in pochissimo tempo!

Spargetene una sottile linea lungo le aree in cui le formiche potrebbero passare, come finestre, fessure o crepe. Il talco disturberà il loro senso di orientamento e le scoraggerà dall’avventurarsi nel vostro bagno.

Aglio

L’odore pungente dell’aglio è un ottimo repellente naturale per le formiche che vogliono a tutti costi invadere gli angoli del bagno.

Per non sentirne l’odore nell’ambiente, tuttavia, è consigliabile usarlo per le aree esterne, come davanzale di finestra o balcone.

Dunque, schiacciate alcuni spicchi d’aglio e distribuiteli in piccole sacchettini di stoffa. Posizionate i sacchettini di aglio lungo i bordi del bagno o vicino alle finestre.

L’odore respingerà le formiche e manterrà il vostro bagno privo di invasori indesiderati.

Fondi di caffè

Per tanti motivi diversi i fondi di caffè non vanno mai buttati via!

Questi, infatti, possono essere utilizzati come ingredienti principali contro le formiche in bagno, vedrete che dopo non li getterete più.

Spargete i fondi di caffè umidi lungo le aree infestate dalle formiche o lasciateli nei punti di ingresso. L’odore del caffè terrà lontane le formiche e contribuirà a mantenere il vostro bagno pulito e privo di invasori.

