I vetri, si sa, non sembrano mai essere puliti, in quanto basta poco per ritrovarci aloni e macchie ovunque.

Ma per averli brillanti e lucidi come non mai, non avrete bisogno di detersivi commerciali, in quanto vi basterà un prodotto che quasi sicuramente avrete in casa o, in ogni caso, facile da reperire.

Di cosa stiamo parlando? Del borotalco, la polverina bianca utilizzata solitamente per lenire la pelle dei bambini. Volete sapere come fare? Vediamolo insieme!

Come fare

Utilizzare il borotalco per ottenere vetri puliti e super profumati è davvero semplice, in quanto dovrete semplicemente munirvi di:

2 cucchiai di borotalco

700 ml di acqua tiepida

Vi basterà, quindi, versare l’acqua in una brocca graduata e aggiungere, poi, il borotalco un po’ alla volta in modo da farlo sciogliere totalmente e ottenere una miscela omogenea. Dopodiché, versate la miscela così ottenuta in un flacone con vaporizzatore e il gioco è fatto: il vostro pulivetro fai da te al borotalco è pronto per l’utilizzo!

Se preferite un effetto ancora più efficace, potete anche aggiungere i 2 cucchiai di borotalco in una brocca contenente 350 ml d’acqua e 350 ml d’aceto bianco. Noterete che i vetri saranno puliti come non mai! Il borotalco, infatti, è noto nella pulizia domestica ecologica proprio per la sua forte funzione assorbente e per la leggera azione abrasiva in grado di rimuovere gli aloni dai vetri.

Se aggiungete, poi, anche l’aceto bianco, otterrete una miscela super potente, in quanto alla funzione assorbente si accosterà anche la proprietà lucidante dell’aceto che viene utilizzato anche per lucidare l’acciaio inox della cucina!

Ecco un VIDEO della preparazione del pulivetri con il Borotalco:

Modalità d’utilizzo

Dal momento che il vostro pulivetro è pronto, vediamo insieme come utilizzarlo per avere vetri puliti e brillanti! Tutto ciò che dovrete fare è scuotere energicamente il flacone così da amalgamare ulteriormente gli ingredienti, dopodiché spruzzate la miscela su tutto il vetro, concentrandovi soprattutto sui punti dove sono presenti macchie e aloni.

A questo punto, fate agire per circa 5 minuti prima di passare un panno in microfibra sul vetro e strofinare delicatamente effettuando dei movimenti circolari. Per un effetto ancora più efficace, potete anche strofinare dei fogli di quotidiano, i quali sono noti per la loro proprietà assorbente in grado di rimuovere tutti gli aloni.

Ovviamente, potete utilizzare questo composto anche per rendere brillanti i vetri e gli specchi del bagno!

N.B Vi ricordiamo, però, di utilizzare sempre fogli di quotidiano e non quelli delle riviste. Se volete usare questa miscela sui vetri del box doccia, vi raccomandiamo di non utilizzarlo in caso di mattonelle in marmo o pietra naturale perché rischiate di macchiarle irreversibilmente.

Altri trucchetti per pulire i vetri

Non solo il borotalco è un ingrediente in grado di pulire i vetri della vostra casa, ma ci sono anche altri ingredienti che sicuramente avete in dispensa. Vediamoli insieme!

Limone

Ah il limone! Questo agrume è davvero una manna dal cielo nella pulizia domestica ecologica in quanto vanta molteplici proprietà: lucidanti, smacchianti, sbiancanti, anticalcare, anti-odore e così via. Per non parlare, poi, del suo profumo inebriante in grado di profumare anche una stanza soggetta ai cattivi odori come il bagno!

In questo caso, quindi, dovrete versare 3 cucchiai di succo di limone in un flacone contenente 500 ml di acqua e aggiungere, poi, 1 cucchiaio di amido di mais. Dopodiché, travasate la miscela così ottenuta in un flacone con spray e vaporizzatela sui vetri.

Infine, fate agire per un po’ e passate un panno in microfibra morbido per strofinare delicatamente e rimuovere lo sporco e gli aloni: i vostri vetri saranno puliti come non mai!

Acido citrico

Infine, vediamo come utilizzare un ultimo ingrediente simile all’aceto, ma più ecologico: l’acido citrico. Noto soprattutto per il suo essere un anticalcare naturale e usato soprattutto in lavatrice per pulirla a fondo, questo ingrediente è in grado di smacchiare e lucidare i vetri.

Per l’utilizzo, dovrete versare 1 cucchiaino di acido citrico in un flacone contenente 1 litro di acqua, dopodiché aggiungete 1 cucchiaino di sapone di Marsiglia e agitate il vaporizzatore per amalgamare tutti gli ingredienti. A questo punto, spruzzate la miscela sui vetri e passate un panno morbido per effettuare movimenti circolari e per strofinare: addio aloni!

N.B Ricordatevi sempre di agitare prima dell’uso.