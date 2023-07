Le formiche possono essere fastidiosi ospiti indesiderati, specialmente quando invadono il vostro spazio esterno!

Fortunatamente, esistono diversi metodi naturali per tenerle lontane senza l’uso di sostanze chimiche nocive. Si tratta degli antichi rimedi della Nonna che ancora oggi sono sempre un ottimo consiglio!

Oggi infatti vedremo insieme 5+1 metodi che non conoscevi per evitare le formiche in balcone e non dover più affrontare la presenza di questi animaletti in casa!

Fondi di caffè

I fondi di caffè sono elementi preziosi da non dover mai gettare via e possono essere utilizzati come ingrediente naturale contro le formiche.

Per prima cosa, spargete i fondi di caffè intorno all’area del balcone dove le formiche sono più frequenti; le formiche odiano l’odore del caffè e tenderanno ad evitare le zone trattate.

Cambiate regolarmente l’applicazione dei fondi per mantenerne l’efficacia almeno ogni 4/5 giorni.

Limone

Il limone emana un profumo fresco che le formiche non sopportano, quindi perché non sfruttarlo a nostro vantaggio?

Preparate una soluzione di succo di limone e acqua in parti uguali, versate la soluzione in un flacone spray e spruzzate il composto sulle aree del balcone frequentate dalle formiche.

Quando sentite che la soluzione non emana più il profumo, preparatela nuovamente in modo da mantenere l’aroma sempre forte e fresco e respingere le formiche.

Aceto

L’aceto è un rimedio versatile che ormai viene impiegato in tutta la casa ed inoltre possiede un aroma che fa fare dietro front alle formiche in un solo secondo!

Unite 200 ml di aceto bianco e 200 ml d’acqua in un pentolino; accendete la fiamma e portate il tutto ad ebollizione, poi lasciate ancora a fiamma bassa per circa 3 minuti.

Successivamente trasferite il composto all’interno di una ciotola e posizionate fuori al balcone, nella zona di provenienza delle formiche.

L’odore emanato dal vapore scoraggerà le formiche non penseranno mai più di farvi visita!

Sale

Il sale è un altro trucchetto molto comune che può aiutarvi a combattere le formiche nel balcone!

Tutto quello che dovrete fare è spargere il sale intorno alle aree del balcone e lungo i percorsi attraversati dalle formiche. Così facendo il sale formerà una barriera naturale che gli insetti eviteranno ogni qualvolta la troveranno dinanzi.

Controllate ogni giorno che la barriera di sale sia sempre intatta e non spazzata via dal vento, in tal caso aggiungetelo nuovamente per rendere il trucco sempre efficace.

Spezie varie

Le spezie come pepe, peperoncino o cannella possono fungere da efficaci repellenti per le formiche, in quanto gli animaletti ne detestano l’odore!

Il procedimento è simile a quello del sale, ovvero dovrete creare una sorta di “muretto” che le formiche non vorranno mai attraversare.

Dunque, spargete le spezie in polvere lungo le fessure e gli accessi del balcone da cui provengono e vedrete che nel giro di poco tempo non faranno più capolino nei vari ambienti esterni ed interni alla casa.

Ogni 4 o 5 giorni controllate che le spezie stiano sempre al loro posto ed ecco che il problema non si ripresenterà più!

Alloro e menta

Le piante di alloro e menta possono essere coltivate direttamente nel vostro balcone per tenere lontane le formiche.

Si tratta di piante davvero multifunzionali che tengono alla larga più tipi di insetti ed inoltre possono aiutarvi anche a profumare la casa di fresco durante l’estate!

Mettete le piante di alloro o menta in vasi sul balcone, preferibilmente vicino alle porte o ai punti di ingresso delle formiche. Vedrete che lo arricchirete facendolo diventare super colorato!

Naturalmente dovrete curare le piante ogni giorno ed assicurarvi che siano sempre sane.

Video Trucchetti

Con il tempo ho provato tanti trucchetti diversi al fine di mandare via gli insetti! Li ho raccolti in questo video così possono essere utili anche per voi!