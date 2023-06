Tutti gli usi del Sale Grosso in Casa che devi conoscere

Non solo per dare sapore a tutte le pietanze in cucina, il sale grosso è un ingrediente da conoscere a fondo anche per la casa.

Ci sono tantissimi rimedi che forse non conoscete e che potete sfruttare in ogni momento perché veloci, economici ed ecologici.

Siete sicuri di sapere tutto sul sale grosso? Scopriamo insieme come usarlo in casa!

Contro il calcare

Una delle azioni principali svolte dal sale grosso a nostro vantaggio è quella contro il calcare.

Non a caso, vediamo quest’ingrediente alla base di tante preparazioni naturali e non naturali per sciogliere in modo efficace le macchie d’acqua.

Per usarlo non dovrete far altro che sciogliere 1 bicchiere di sale in quanto basta d’acqua, aggiungere il succo di 1 limone e trasferire tutto all’interno di un vaporizzatore.

Spruzzate il composto sulle zone da trattare, lasciate agire per 10 minuti, dopodiché non vi resta che togliere il tutto con una spugna e godervi il risultato!

In bagno

Il bagno è una parte della casa costantemente soggetta ad accumulare sporco e cattivi odori, per cui il sale diventa una forte spalla in casi del genere!

Infatti aiuta non solo a dire addio al calcare (come abbiamo visto poco fa), ma è perfetto anche per sbiancare le ceramiche, per pulire le piastrelle della doccia, per togliere la muffa e così via.

Potete usare il sale grosso direttamente sulla spugna morbida, oppure riempire un vaporizzatore con una soluzione d’acqua e sale messi in parti uguali.

Per i vetri

Avete mai provato a pulire i vetri con il sale? Beh, forse vi siete persi uno dei trucchetti più interessanti di sempre!

Il sale è in grado di lucidare tutte le superfici su cui viene usato, ciò lo rende un asso nella manica quando parliamo di vetri, scopriamo come si fa!

Mettete a riscaldare un pentolino con acqua, aggiungete mezzo bicchiere d’aceto e 3 cucchiai di sale; aspettate che il calore dell’acqua sciolga il tutto completamente.

Ottenuta un’unica soluzione, fatela intiepidire e poi mettetela all’interno di un flacone spray, spruzzate sul vetro e poi passate un panno in cotone.

I vetri non saranno mai stati così brillanti!

Per i pavimenti

Continuiamo i nostri trucchetti con il sale in casa vedendo quanto possa essere efficace anche sui pavimenti!

In particolare per i pavimenti che non riescono mai ad essere lucidi, oppure si inumidiscono con molta facilità.

Tutto quello che dovrete fare è semplicemente mettere 2 cucchiai di sale nel secchio, ma è importante che il prodotto sia stato precedentemente sciolto in acqua, altrimenti potreste graffiare il pavimento.

Procedete con il lavaggio e vedrete che il pavimento sarà subito più pulito!

Contro i cattivi odori

I cattivi odori presenti in casa sono sempre un bel problema, anche perché poi non si tolgono facilmente.

A volte, se si aggiunge solo del profumo senza prima fare in modo di aspirarli, si rischia soltanto di peggiorare la situazione, dando vita a dei profumi ancora più sgradevoli.

Ed è qui che il sale grosso torna di nuovo utile, perché ha la capacità di assorbire gli odori in modo naturale ed in tempi record!

Tutto quello che dovrete fare è riempire una ciotolina con del sale, aggiungere qualche goccia di olio essenziale a vostro piacimento e mescolare; posizionate la ciotola nella zona interessata e lasciate per diversi giorni: la puzza non sarà più un problema!

Nell’aspirapolvere

Avete mai sentito parlare dei sali profumati?

Si tratta di rimedi antichi, usati ancora oggi, per profumare l’ambiente in modo del tutto naturale. Se si usa il sale grosso, questo trucchetto diventa applicabile anche all’interno dell’aspirapolvere.

Quest’elettrodomestico è, infatti, un ottimo metodo per spargere un buon profumo in casa, vediamo subito come fare!

Basterà semplicemente mettere 1 cucchiaio di sale all’interno di una ciotola e aggiungere 6 gocce di un olio essenziale a vostro piacimento.

Quando il sale avrà assorbito interamente l’olio, non dovrete far altro che mettere il tutto all’interno del sacchetto dell’aspirapolvere ed ecco fatto!

Sacchetti profumati

Dal momento che il sale si può sfruttare tantissimo anche per diffondere un buon odore, perché non sfruttarlo per profumare gli armadi ed i cassetti?

Per usare questo trucchetto, basterà semplicemente fare lo stesso procedimento descritto per il metodo dell’aspirapolvere ed inserire poi il sale all’interno di un sacco piccolo e traspirante.

Vedrete che i mobili saranno sempre super profumati!

Contro l’umidità

Ultimo trucchetto che dovete tenere in considerazione con il sale grosso è contro l’umidità.

Durante l’inverno questo problema prende il sopravvento in quanto la si trova dappertutto. Se non si possiede un deumidificatore, poi, il tasso aumenta in maniera esponenziale.

I trucchi della Nonna insegnano che una ciotola piena di sale grosso riesce ad assorbire molto bene l’umidità, basterà poi cambiarlo ogni volta che il sale passa ad uno stato liquido.