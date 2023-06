Aprite la cassettiera per prendere la vostra maglia preferita ed ecco che vi ritrovate un buchino di cui non riuscite a ricordare la provenienza.

Solitamente, le maglie bucate nell’armadio indicano la presenza delle tarme della lana e delle pellicce, insetti che si nutrono delle fibre principalmente di lana, ma anche di seta e cotone che si trovano soprattutto nei cassetti e negli armadi.

Ma non temete! Oggi, infatti, vedremo il trucco per evitare le maglie bucate dalle tarme!

Come fare

Il trucco per sbarazzarvi delle tarme e non avere più maglie bucate è davvero semplice da provare e consiste nel realizzare delle palline antitarme fai da te. Per prepararle, quindi, munitevi di:

200 grammi di bicarbonato di sodio

100 grammi di maizena o amido di mais

150 ml di acqua

20 gocce di olio essenziale di lavanda o di Neem.

Versate, quindi, il bicarbonato e l’amido di mais in un pentolino e aggiungete, poi, l’acqua e le gocce di olio essenziale in un altro contenitore a parte.

Dopo un po’, aggiungete la miscela composta da acqua e oli essenziali un po’ alla volta nella pentolina contenente il bicarbonato e l’amido, iniziate a riscaldare la miscela così ottenuta e mescolate il tutto con un cucchiaio di legno fino a quando l’impasto si addenserà.

A questo punto, mescolate velocemente per qualche secondo e spegnete il gas quando la pasta di bicarbonato e amido si sarà staccata dalla pentola. Infine, non vi resta che mettere l’impasto sulla carta da forno, farlo raffreddare per un po’ prima di stenderlo e formare tante palline che dovrete lasciare asciugare per almeno 24 ore.

E voilà: le vostre palline antitarme sono pronte per essere messe nell’armadio e nelle cassettiere e per tenere lontane le tarme dai vostri capi!

Altri trucchetti contro le tarme

Non solo le palline antitarme fai da te sono efficaci per non avere più buchi nella maglieria, ma ci sono altri trucchetti fai da te. Vediamoli insieme!

Aceto

Innanzitutto, l’aceto, un ingrediente noto per le sue proprietà pulenti, sgrassanti e sbiancanti. Poiché questo ingrediente ha un odore troppo forte, questo viene mal tollerato dalle tarme.

Per l’utilizzo, quindi, dovrete semplicemente riempire un flacone spray con parti uguali di acqua e aceto e vaporizzare la miscela così ottenuta nell’armadio e nella cassettiera svuotato da tutti i capi.

Dopodiché, passate un panno per lavare la superficie e lasciate asciugare accuratamente: le tarme saranno solo un brutto ricordo! Come se non bastasse, inoltre, l’aceto sarà in grado anche di rimuovere la puzza di chiuso che solitamente troviamo nell’armadio!

Alloro

Un altro ingrediente molto efficace è l’alloro, il quale è addirittura considerato un antitarme naturale. In questo caso, quindi, dovrete spargere le foglioline spezzettate di alloro in tutto l’armadio o la cassettiera e… delle tarme non ci sarà più traccia!

Vi ricordiamo, inoltre, che l’alloro è una manna dal cielo anche per tenere lontani gli scarafaggi e le blatte dalla vostra casa! E se volete un video per vedere come fare, ecco a voi!

Cannella

Infine, vediamo un ultimo trucchetto che prevede l’utilizzo della cannella, il cui odore è molto amato da tutte noi perché dolce e inebriante. Non a caso, la utilizziamo spesso per profumare la nostra cucina! Non sembrano pensarla allo stesso modo le tarme, però, le quali lo considerano insopportabile!

Sbriciolate, quindi, una stecca o due stecche di cannella, dopodiché riponetela in un piattino. A questo punto, poggiatelo nella cassettiera e nell’armadio e noterete che non solo non ci sarà più traccia delle tarme, ma sarete inondate di buon odore ogni volta che aprirete l’armadio!

Avvertenze

Se l’invasione dovesse essere ingente, consultate chi è di competenza. Evitate l’utilizzo dei rimedi indicati in caso di allergia o ipersensibilità.