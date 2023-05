Hai un po’ di Cannella in casa? 6+1 Trucchetti che ancora non conosci

La prima scelta per dare un sapone unico ai dolci e anche ad altri cibi è senza alcun dubbio la cannella!

Molti sono i panettoni, le creme, le macedonie e quant’altro a base di questa fantastica spezia che diventano buonissimi con la sua aggiunta.

Oltre ad un sapore delicato e incisivo allo stesso tempo, la cannella è anche molto profumato, per cui si può usare anche in casa! Infatti oggi vedremo 6+1 trucchetti con quest’ingrediente!

Per profumare

Avendo già menzionato il suo profumo, nono possiamo fare a meno di spiegare quanto la cannella possa essere un profumatore naturale e soprattutto economico!

Ci sono tanti modi per profumare attraverso questa polvere, iniziando dal preparare un dolce che emana tutto il suo meraviglioso odore dal forno!

Un altro metodo molto efficace per profumare con la cannella è metterne un po’ nell’umidificatore della stufa o del termosifone durante l’inverno.

Ancora, potete mettere 1 cucchiaino di cannella in 1 tazza in cucina, aggiungere dell’acqua molto calda e lasciare che profumi tutto l’ambiente.

Antitarme naturale

Una cosa che viene apprezzata della cannella è che, mentre noi ne amiamo l’aroma, molti animaletti la destano.

Per tale ragione viene usata come antitarme naturale da mettere nei cassetti e nei mobili ad alto rischio di umidità e muffa.

Dovrete semplicemente riempire un sacchetto con della cannella e qualche foglia d’alloro spezzettata per aumentare l’efficacia.

Ah dimenticavo! Se ti piacciono questi Consigli Naturali posso inviarteli ogni giorno direttamente su WHATSAPP! Contattami qui e salva il mio numero in rubrica! Ti aspetto!

Una volta messo il sacchetto all’interno dei mobili interessati, le tarme non penseranno minimamente di darvi fastidio!

Per il pot-pourri

Il pot pourri è un’idea fantastica non solo per profumare, ma anche per arricchire ed abbellire una tavola o un mobile.

Molto spesso se ne prendono delle bustine già composte, però chi ama le piante e si cimenta nella loro cura, sa che il pot pourri si può fare anche in casa!

In tutto ciò la cannella servirà ad intensificare il profumo dei petali essiccati che sceglierete il pot pourri, ne basterà un pizzico per fare in modo che possa subito esalare l’aroma.

Decorazione per le porte

Durante le feste natalizie, o in qualsiasi parte dell’anno, ci si può sbizzarrire decorando al meglio la casa, partendo dalle porte!

Sopra ogni maniglia si possono fare delle decorazioni fai da te con arancia e cannella, vediamo subito come!

Dovrete semplicemente prendere la fetta di un’arancia partendo dal centro, in modo che sia grande e attaccare sopra un filo di spago, facendo passare giusto al centro della circonferenza. Successivamente lasciate 1 cm di spago sopra la fetta d’arancia e avvolgete il resto intorno ad un bastoncino di cannella.

Dopo aver fissato bene tutti e due gli elementi, non vi resta che fare un nodo in modo da poter inserire la decorazione nella maniglia e attaccare un fiocco o un fiore tra il bastoncino e la fetta d’arancia.

In questo modo non solo avrete dato un tocco unico alla porta, ma sarà anche profumatissimo!

Infuso con l’arancia

Non solo nelle decorazioni, ma anche sul livello del profumo l’arancia e la cannella vanno molto d’accordo.

Un infuso che si usa fare in inverno per inebriare tutte le stanze della casa con il loro odore è quello con questi due ingredienti!

Tutto quello che bisogna fare è semplicemente tagliare un’arancia a fette, premere un po’ di succo in un pentolino con acqua e aggiungere una puntina di cannella.

Mettete il pentolino sul fuoco, portate a bollore e spegnete nel momento in cui il profumo ha raggiunto l’intensità desiderata.

Contro il naso chiuso

A volte la congestione nasale diventa un vero problema, ma allo stesso tempo non si vuol ricorrere all’assunzione costante dei farmaci.

I vecchi trucchi della Nonna ci insegnano che alcuni ingredienti sono ottimi per liberare le vie aeree in poco tempo, e ovviamente la cannella è tra questi!

Riempite un pentolino con acqua, 1 bastoncino di cannella, il succo di mezzo limone e 1 cucchiaino di bicarbonato di sodio, portate a bollore e poi spegnete.

Di seguito trasferite tutto all’interno di una ciotola e fate dei suffumigi. Vedrete che il naso sarà di nuovo libero!

Per allontanare le formiche

Ultimo trucchetto, nonché uno dei più interessanti con la cannella, si usa per allontanare le formiche!

Specie in estate si è alla costante ricerca di qualcosa che possa mandarle o non farle avvicinare proprio al balcone, dato che la zona presa di mira è sempre la cucina.

A questo punto, per risolvere il problema basterà fare un infuso alla cannella e metterlo fuori al balcone. In alternativa potete spargere la cannella direttamente sui davanzali di balconi e finestre.